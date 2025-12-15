Phở Thìn và loạt hàng quán, khách sạn bên Hồ Gươm sắp di dời

Các quán ăn và khách sạn bên Hồ Gươm, trong đó có thương hiệu quen thuộc với người dân và du khách như phở Thìn Bờ Hồ, sắp di dời để phục vụ dự án quảng trường, công viên.

Từ ngày 8/12, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) bắt đầu chi trả tiền cho các hộ dân thuộc diện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng quảng trường, công viên phía Đông Hồ Gươm.

Khu đất dự kiến quy hoạch có diện tích khoảng 2 ha, nằm giữa các phố Đinh Tiên Hoàng, Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ và trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao trên phố Hàng Dầu.

Trong đó, mặt tiền các phố Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ hiện có nhiều hộ dân kinh doanh quán ăn, cà phê và cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch.

Khu vực dự kiến quy hoạch tiếp giáp các phố Đinh Tiên Hoàng, Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ, Hàng Dầu. Ảnh: Google maps.

Quán phở Thìn Bờ Hồ tại số 61 Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Đinh Hà.

Phở Thìn

Theo quy hoạch của UBND TP. Hà Nội, phố Đinh Tiên Hoàng sẽ được thiết kế thành "Đại lộ Văn Hiến" - trục không gian nơi lịch sử, hiện tại và tương lai giao thoa. Nằm trong khu vực giải tỏa để xây dựng quảng trường và công viên kết nối tuyến metro số 2, quán phở Thìn Bờ Hồ tại ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng dự kiến phải di dời.

Thương hiệu phở Thìn do cụ Bùi Chí Thìn (1928-2001) gây dựng từ năm 1955, khởi đầu bằng một gánh phở rong. Sau đó, cụ Thìn cùng vợ mở quán phở ngay đầu con ngõ nơi gia đình sinh sống, lấy nghề bán phở làm kế sinh nhai để nuôi 9 người con.

Hiện nay, anh Bùi Chí Thành, cháu đích tôn đời thứ ba, là người tiếp nối và gìn giữ nghề gia truyền. Trong thời gian chờ phương án giải phóng mặt bằng từ UBND TP. Hà Nội, thương hiệu đã khai trương cơ sở mới trên phố Hàng Vôi, cách địa điểm cũ khoảng 500 m, nhằm tiếp tục phục vụ thực khách quen.

Không gian ấm cúng của Lan Hạ Coffee. Ảnh: Linh Quang.

Lan Hạ Coffee

Lan Hạ Coffee nằm tại số 61 Đinh Tiên Hoàng, ngay cạnh quán phở Thìn Bờ Hồ, sở hữu vị trí hướng thẳng ra hồ Hoàn Kiếm. Quán có không gian nhỏ, thiết kế đơn giản, ấm cúng, bên trong treo tranh trang trí, tạo cảm giác gần gũi cho khách ghé thăm.

Nhờ vị trí sát Hồ Gươm, quán được nhiều khách lựa chọn làm điểm dừng chân để nghỉ ngơi và ngắm dòng người qua lại.

Thực đơn của quán tập trung vào các món cà phê, bên cạnh đó có trà, sữa tươi trân châu đường đen, matcha kem muối và các loại sinh tố.

Một số thức uống được thực khách nhận xét cao như cacao nóng, vị vừa phải, không quá ngọt; cappuccino có vị đắng rõ hơn so với nhiều quán khác, đi kèm lớp tạo hình bắt mắt. Tuy nhiên, do không gian hẹp, việc di chuyển trong quán đôi lúc chưa thuận tiện.

Cà phê trứng là món được nhiều khách đánh giá cao, có người nhận xét đây là "ly cà phê trứng ngon nhất" từng thưởng thức tại Hà Nội. Ngồi tại quán, khách có thể vừa thưởng thức đồ uống vừa quan sát nhịp sống quanh hồ sau một ngày dạo bộ.

Du khách quốc tế thưởng thức cà phê tại Coffee 63. Ảnh: Đinh Hà.

Coffee 63

Tương tự Lan Hạ Coffee, quán cà phê này sở hữu vị trí đẹp với tầm nhìn hướng ra hồ Hoàn Kiếm, phù hợp để khách dừng chân nghỉ ngơi trong hành trình dạo phố.

Coffee 63 có diện tích tương đối rộng, sạch sẽ, bên trong bố trí khu vực phòng điều hòa. Không gian ngồi được đánh giá thuận lợi nhờ hướng nhìn thẳng ra bờ hồ, nằm ngay cạnh quán phở Thìn Bờ Hồ.

Tuy nhiên, việc di chuyển bằng ôtô có thể gặp bất tiện do hạn chế chỗ đỗ, khách có thể phải gửi xe hoặc bị nhắc nhở nếu dừng, đỗ không đúng quy định.

Chất lượng đồ uống ở mức ổn định. Thực đơn không có nhiều điểm khác biệt so với các quán cà phê xung quanh. Mức giá đồ uống dao động 30.000-60.000 đồng/cốc.

Toàn cảnh bên ngoài khách sạn Aurora Oriental. Ảnh: Đinh Hà.

Khách sạn Aurora Oriental

Tọa lạc tại số 26 Lý Thái Tổ, Aurora Oriental là khách sạn boutique cao 10 tầng, được khởi công xây dựng từ năm 2019 và chính thức đón khách vào tháng 5/2025.

Từ khách sạn, du khách chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ để tiếp cận nhiều điểm tham quan biểu tượng của Hà Nội như: Hồ Gươm, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, Nhà hát múa rối nước Thăng Long và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Những ngày gần đây, cơ sở này thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi xuất hiện thông tin đồn đoán về mức đền bù lên tới 400 tỷ đồng .

Khách sạn hiện có khoảng 52 phòng, được chia thành nhiều hạng khác nhau, với mức giá dao động 5,1-9,9 triệu đồng/đêm tùy loại.

Cơ sở hiện vẫn nhận đặt phòng đến hết tháng 12. Với các booking từ tháng 1/2026, khách được khuyến nghị liên hệ lại sau do đơn vị vận hành đang chờ thông tin chính thức từ chủ đầu tư liên quan đến kế hoạch di dời.

Toàn cảnh bên ngoài khách sạn Điện Lực. Ảnh: Văn Hùng.

Khách sạn Điện Lực

Khách sạn Điện Lực nằm tại số 30 Lý Thái Tổ, được trang bị đầy đủ tiện nghi lưu trú, nhà hàng phục vụ ăn uống cùng hệ thống phòng họp, hội nghị.

Vị trí thuận lợi trong quần thể các điểm du lịch, trung tâm văn hóa, tài chính và thương mại, cơ sở lưu trú này chỉ cách hồ Gươm hơn 100 m, gần các công trình kiến trúc tiêu biểu như Tháp Rùa, tháp Bút, đài Nghiên và cầu Thê Húc.

Theo phương án được đưa ra hồi tháng 3, khách sạn Điện Lực là một trong những cơ sở được đề xuất chuyển đến khu vực trụ sở các tổng công ty tại Khu đô thị mới Cầu Giấy.