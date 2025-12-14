Thực hư khách sạn 10 tầng gần hồ Gươm gắn với khoản đền bù 400 tỷ đồng

Vào tháng 3, TP Hà Nội thông qua kế hoạch di dời một một số công trình phía đông hồ Gươm để mở rộng không gian công cộng, trong đó khách sạn tại số 26 Lý Thái Tổ cũng nằm trong diện xem xét di dời. Thông tin một hộ dân mặt tiền hồ Gươm sắp nhận khoảng 400 tỷ đồng tiền đền bù lan truyền trên mạng xã hội, kèm hình ảnh khách sạn này, khiến nhiều người hiểu nhầm. Ảnh: Việt Hà.

Tọa lạc tại số 26 Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội ), Aurora Oriental là khách sạn boutique cao 10 tầng được khởi công xây dựng từ năm 2019, chính thức mở cửa đón khách vào tháng 5/2025. Từ đây, du khách chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ để tiếp cận hàng loạt điểm tham quan biểu tượng của Hà Nội như hồ Hoàn Kiếm, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, nhà hát múa rối nước Thăng Long hay quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, hồi tháng 3, công trình tại số 26 Lý Thái Tổ vẫn trong giai đoạn hoàn thiện, nhiều hạng mục còn ngổn ngang vật liệu. Chỉ sau khoảng 2 tháng, khách sạn đã kịp mở cửa đón khách, trở thành điểm lưu trú cao cấp giữa lõi phố cổ. Tuy nhiên, đây không phải là công trình được nhắc đến trong thông tin đền bù 400 tỷ đồng . Thực tế, hộ dân liên quan sở hữu khu đất hơn 400 m2 với hai sổ đỏ mặt phố Đinh Tiên Hoàng, hướng ra hồ Hoàn Kiếm. Dù vậy, theo khảo sát trên các trang bất động sản, giá đất mặt đường Lý Thái Tổ hiện vào khoảng trên dưới 1 tỷ đồng /m2, khiến giá trị ước tính của khách sạn 10 tầng này cũng lên tới hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: Việt Hà.

Theo khảo sát trên website, khách sạn hiện có khoảng 52 phòng, chia thành nhiều hạng phòng khác nhau. Cụ thể, Deluxe Room City View (22 m2) có giá từ 5,1 triệu đồng/đêm. Junior Suite with Balcony (28 m2) có giá từ 7,6 triệu đồng/đêm, Junior Suite with Lake View cùng diện tích nhưng hướng nhìn hồ Hoàn Kiếm có giá từ 8,9 triệu đồng/đêm. Các hạng phòng cao cấp hơn gồm như Oriental Suite Balcony (45 m2) giá từ 8,9 triệu đồng, Family Connecting Room giá từ 9,9 triệu đồng/đêm.

Aurora Suite with Lake View là hạng phòng đắt nhất, rộng khoảng 50 m2 với tầm nhìn trực diện hồ Hoàn Kiếm, giá dao động từ 11 đến 22 triệu đồng/đêm. Mức giá này có thể tăng cao vào các ngày cuối tuần hoặc mùa cao điểm. Ảnh: Fanpage khách sạn.

Các phòng nghỉ được trang bị đầy đủ tiện nghi như TV màn hình phẳng, điều hòa, két an toàn, bàn làm việc và phòng tắm riêng với các tiện ích tiêu chuẩn.

Khách sạn áp dụng giờ nhận phòng từ 14h và trả phòng trước 12h hôm sau. Giá phòng đã vào gồm buffet sáng. Dù quy mô không lớn, cơ sở lưu trú này vẫn được đầu tư hệ tiện ích đầy đủ với nhà hàng Yoki, bể bơi trong nhà, lễ tân 24/7, thang máy và WiFi miễn phí.

Bên cạnh đó, khách sạn còn sở hữu Oriental Spa với các liệu pháp chăm sóc lấy cảm hứng từ y học phương Đông, cùng Shiki Onsen - khu ngâm suối khoáng nóng phong cách Nhật Bản, kết hợp phòng xông hơi và hồ bơi trong nhà, giúp du khách phục hồi năng lượng trong chuyến đi. Ngoài ra, khách sạn cung cấp quầy bar/lounge, dịch vụ đặt tour, đưa đón sân bay, hoàn thiện trải nghiệm lưu trú khép kín cho du khách.

Bên cạnh dịch vụ lưu trú, khách sạn còn xây dựng các set menu món Việt dành cho khách đoàn và khách quốc tế, với mức giá từ 350.000 đồng/người. Thực đơn gồm những món quen thuộc như bún chả, chả giò, phở bò, gỏi cuốn, chè hạt sen long nhãn…

Trên nền tảng Tripadvisor, khách sạn hiện đạt 5/5 điểm với 574 lượt đánh giá, trong đó có tới 569 đánh giá 5 sao, xếp top 3 khách sạn tốt nhất trong số 116 khách sạn tại khu vực Hoàn Kiếm. Nhiều du khách đánh giá cao việc khách sạn mới, sạch sẽ, nhân viên lịch sự, chuyên nghiệp, vị trí thuận lợi, đường rộng dễ đậu ôtô, cách âm tốt... Thùy Trang (du khách lưu trú tại đây vào tháng 10) cho biết khách sạn có view hồ Gươm đẹp, buffet sáng đồ ăn đa dạng, nhưng giường nệm hơi mềm lún, chưa thoải mái.

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, khách sạn hiện vẫn nhận đặt phòng đến hết tháng 12. Tuy nhiên, với các booking từ tháng 1/2026, khách được khuyến nghị liên hệ lại sau do đơn vị vận hành đang chờ thông tin chính thức liên quan đến kế hoạch di dời từ chủ đầu tư. Sở hữu vị trí đắc địa, khách sạn 26 Lý Thái Tổ đang đứng trước khả năng phải di dời trong tương lai gần, khép lại một vòng đời ngắn ngủi giữa "trái tim" của Thủ đô.

