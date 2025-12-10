Phố cà phê đường tàu Hà Nội 'hỗn loạn, phấn khích' trên báo ngoại

Vài trăm mét đường ray, dăm ba quán cà phê và vô số đoạn video trên mạng xã hội đã biến phố đường tàu Hà Nội thành hiện tượng du lịch đặc biệt, cũng là bài toán nan giải về an toàn.

Đoàn tàu băng qua phố cà phê đường tàu Hà Nội.

11h39, đám đông gần như nín thở. Từ xa, tiếng còi tàu vang lên. Những chiếc ghế nhựa vội vàng được thu dọn, ly cà phê sữa đá được nhấc khỏi đường ray.

Tất cả, từ người dân, du khách, tới cả mèo hoang và những người hiếu kỳ, đều ép sát vào tường để chuẩn bị cho "màn trình diễn" đặc trưng của thủ đô, tạp chí du lịch nổi tiếng tạp chí du lịch quốc tế CN Traveller miêu tả.

Tàu lao tới, xé toang không khí. Khoảng cách gần đến mức tưởng như có thể làm bong lớp sơn cửa, gần đến mức ai liều lĩnh có thể chạm tay vào. Tiếng còi dội vào những quán cà phê nằm lọt thỏm trong con ngõ chỉ rộng hơn thân tàu một chút.

Trong khoảng 30 giây, cả khu phố như biến thành đường hầm của gió, sắt và hơi nóng. Rồi tàu biến mất nhanh như cách nó xuất hiện.

Hút khách trong "vùng nguy hiểm"

Đây là một trong hai "phố cà phê đường tàu" nổi tiếng của Hà Nội, những con ngõ nơi đường sắt chạy sát nhà dân đến mức cuộc sống thường nhật phải tạm dừng mỗi khi tàu đi qua.

Khu vực được biết tới nhiều nhất nằm gần Phùng Hưng - Trần Phú ở trung tâm, còn khu thứ hai cách xa hơn ở gần Lê Duẩn. Cả hai từ những đoạn đường sắt bình thường đã trở thành điểm hút khách nhiều rủi ro bậc nhất thành phố.

Những gánh hàng rong đi dọc đường sắt và mỗi cửa hàng đều có bảng thông báo thời gian tàu chạy.

Với du khách như Kathryn Frazer, một nhà sáng tạo nội dung đến từ Mỹ, từng ghé thăm vào năm 2023, phố cà phê đường tàu là nơi "không tưởng" và chính điều đó khiến nó hấp dẫn.

"Con phố giống thứ mà lẽ ra không được phép tồn tại ở đâu khác. Nhưng chính sự hỗn loạn có trật tự ấy lại khiến tôi bị cuốn hút", cô nói.

Frazer có 6 tuần đi dọc Việt Nam từ miền Tây đến Hà Giang trước khi đến Hà Nội, trong đó phố cà phê đường tàu nằm đầu danh sách. Tuy nhiên, đoạn Phùng Hưng quen thuộc khi cô đến đã bị chặn, quán xá phong tỏa bằng rào sắt sau đợt siết mới.

"Một số du khách không tuân thủ cảnh báo, đứng quá gần, không nghe theo hướng dẫn, nên chính quyền đóng khu đó. Chủ quán trông rất trầy trật vì phụ thuộc hoàn toàn vào lượng khách đi bộ", cô nói.

Du khách tạo dáng chụp ảnh trên đường ray tàu hỏa.

Du khách chọn xuống đoạn gần Lê Duẩn, nơi tàu vẫn lướt sát qua con hẻm chật hẹp. Khu vực này có rào chắn mỗi khi tàu đến và nhân viên hướng dẫn vị trí đứng. Còn ngoài thời điểm đó, không khí khá yên bình, giống như phiên bản mộc mạc trước khi trở thành điểm "check-in" nổi tiếng.

Frazer và bạn đồng hành đến sớm một giờ, gọi bún chả và cà phê đá rồi chờ tàu. Khi ấy, chỉ có họ, vài con mèo và đường ray vắng vẻ. Du khách có thể đi lại, chụp ảnh thoải mái cho đến khi chủ quán bất ngờ thông báo tàu sắp tới.

Chỉ trong khoảnh khắc, khung cảnh đổi khác. Chủ quán nhanh tay xoay bàn ghế để tránh va chạm, thao tác thuần thục như đã lặp lại hàng trăm lần. Không hoảng hốt, chỉ đơn thuần là kiểm soát tình huống.

Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng luôn đông đúc du khách và người dân.

Khi đoàn tàu lao qua, cách đầu gối du khách chừng một mét, tốc độ không quá lớn nhưng đủ tạo cảm giác như cơn cuồng phong ập đến.

"Tôi hét suốt lúc tàu đi qua. Đó là cảm giác phấn khích, kiểu nguy hiểm có kiểm soát", cô cười.

Nghịch lý

Đường ray tại đây thuộc mạng lưới ra đời hơn một thế kỷ trước, từng chỉ cắt qua khu vực đồng ruộng, xưởng nhỏ, bãi đường sắt trước khi thành phố phát triển bủa vây.

Khi đất trở nên khan hiếm, nhiều gia đình công nhân đường sắt và hộ thu nhập thấp dựng nhà sát đường ray. Từ mái tôn đến ban công lấn dần, người dân quen canh giờ tàu để nấu nướng, giặt giũ hay cho trẻ chơi.

Trong nhiều thập kỷ, hẻm cạnh đường sắt vẫn âm thầm tồn tại, nơi cuộc sống trôi cạnh thép, không khác gì bao con phố khác.

Người phụ nữ bán hoa quả dọc phố cà phê đường tàu.

Người đầu tiên nhìn ra cơ hội làm du lịch tại đây là "Shark Drung", 43 tuổi, sống cách đường ray vài bước chân. Cô nhớ lại thời điểm khu vực này còn nghèo, hầu như không có hộ kinh doanh hay cư dân sinh sống ổn định, cho đến khi du khách bắt đầu tìm đến.

Hình ảnh trong ký ức của cô rất đỗi đời thường: tiếng tàu lăn bánh mỗi ngày, lũ trẻ chơi bi ngay trên nền đá giữa hai thanh ray và hàng xóm nhẹ nhàng nép mình mỗi khi còi tàu vang lên.

Sự xuất hiện của Internet nhanh chóng thay đổi mọi thứ. Các tour ảnh đưa khách vào hẻm nhỏ, qua đường ngang, những đoạn video ghi lại cảnh tàu lách qua dây phơi đồ.

Đến năm 2017, những quán cà phê nhỏ đầu tiên xuất hiện, phục vụ cà phê sữa và bánh chuối giữa các chuyến tàu. Chỉ vài năm sau, hàng chục quán mọc lên tranh nhau vị trí đẹp.

"Drung" mở quán đầu năm 2018, rồi thêm một quán nữa. "Một ngày rất nhiều tàu", cô giơ bốn ngón tay, cười. "Nhưng an toàn vì chúng tôi biết giờ tàu đến và đưa khách vào trong".

Phố cà phê đường tàu tấp nập du khách trong và ngoài nước.

Sức hút này nhanh chóng khiến chính quyền lo ngại. Năm 2019, Hà Nội yêu cầu đóng cửa quán xá, dựng rào chắn và năm 2022 siết lại khu Phùng Hưng vì lo ngại an toàn. Việc kiểm soát thay đổi tùy thời điểm.

Luật đường sắt Việt Nam quy định hành lang an toàn hai bên đường ray phải được giữ thông thoáng. Trên thực tế, quán xá và đám đông thường tràn vào khu vực cấm, dẫn tới các đợt xử lý.

Cơ quan du lịch cũng khuyến cáo công ty lữ hành không đưa khách tới phố đường tàu, đồng thời yêu cầu hướng dẫn viên nhắc nhở rủi ro.

Dù vậy, chỉ hai năm sau quán đầu tiên của "Drung", đã có hơn 30 quán dọc đoạn Trần Phú - Phùng Hưng, mỗi nơi cố tìm góc nhìn đẹp nhất khi tàu đến.

Những chiếc bàn được kê sát đường ray tàu hỏa.

Nhưng thông điệp đảm bảo an toàn không phải lúc nào cũng hiệu quả. Một số video như khách bị tàu va quệt, tàu húc tung bàn ghế khiến người dân kêu gọi một lệnh dẹp phố đường tàu mới.

"Đó là nghịch lý của phố cà phê đường tàu: càng bị siết, càng nổi tiếng. Mỗi cảnh báo lại kéo thêm người tò mò đến vì cảm giác 'không thể tồn tại lâu'", Scott Campel, cây bút du lịch của CN Traveller, nhận định.

Tàu hỏa đâm văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội Tài khoản nước ngoài đăng đoạn video tàu hỏa đâm văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội.