Khách Tây gửi chủ quán Hà Nội 500.000 đồng 'ký quỹ' uống matcha

  • Thứ sáu, 12/12/2025 07:34 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Du khách Ba Lan gửi chủ quán ở Hà Nội 500.000 đồng để "ký quỹ" uống matcha. Anh uống 4-5 cốc mỗi ngày, nói rằng "cả đời giờ mới uống matcha ngon như vậy".

Khách Tây nhậu cùng nhân viên quán matcha ở Hà Nội trước đêm về nước Đêm cuối ở Hà Nội, du khách Peter mang một chai whisky sang quán matcha ở Hà Nội rủ mọi người cùng nhậu.

Cuối tháng 11, Peter, du khách Ba Lan trong hành trình du lịch vòng quanh thế giới, liên tục ghé một quán matcha nhỏ trên đường Quán Thánh (phường Ba Đình, Hà Nội).

Chủ quán Phương Thảo cho biết Peter được một người bạn trong nhóm tên Daro dẫn đến. Daro tìm thấy quán qua ứng dụng Google Maps và đã ghé nhiều lần trước đó.

Những ngày ở Hà Nội, Peter uống 4-5 cốc matcha mỗi ngày, có hôm đưa trước 500.000 đồng rồi nói với chủ quán: "Bạn cứ cầm đi, trừ dần vào đồ tôi uống hôm nay".

matcha, khach Tay anh 1

Khách Tây gửi chủ quán 500.000 đồng "ký quỹ" uống dần matcha.

Chỉ trong vài ngày, nam thực khách gần như "quét sạch" thực đơn của quán, từ các loại matcha truyền thống đến đồ uống đặc biệt như bia matcha. Ngày cuối, Peter thậm chí đổi khách sạn về gần quán để thuận tiện di chuyển, chỉ cách chưa đầy hai phút đi bộ.

"Có lúc anh ấy mặc áo đỏ sang quán, chưa đầy nửa tiếng sau quay lại đã đổi áo khác", Thảo kể với Tri Thức - Znews.

Nhiều người lo ngại vị khách nước ngoài uống quá nhiều matcha không tốt cho sức khỏe, chủ quán cũng đã nhắc nhở song Peter chỉ cười và nói: "Cả đời giờ mới uống matcha ngon như vậy nên kệ đi".

Anh còn đùa rằng đọc trên mạng thấy uống nhiều matcha dễ rụng tóc, rồi chỉ lên chiếc đầu trọc của mình: "Look at my hair" (tạm dịch: Nhìn tóc tôi này!), khiến mọi người bật cười.

matcha, khach Tay anh 2matcha, khach Tay anh 3matcha, khach Tay anh 4matcha, khach Tay anh 5

Quán chuyên về matcha, trong đó có một số sản phẩm độc đáo như bia matcha.

Đêm cuối ở Hà Nội, Peter mang một chai rượu whisky sang quán rủ mọi người cùng nhậu. Khi biết chủ quán Phương Thảo đã về sớm, anh tỏ ra tiếc nuối và ngỏ ý đặt xe để cô quay lại quán. Tuy vậy, cô xin phép từ chối vì đã thấm mệt, quyết định nhậu online (trực tuyến).

Đến 23h30, Peter vẫn ngồi trò chuyện, rủ mọi người đi uống tiếp. Sáng hôm sau, anh ra sân bay lúc 6h, tiếp tục hành trình sang Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), rồi qua Manila (Philippines), Bali (Indonesia) và Lào, nhưng vẫn lưu luyến Việt Nam. Trước khi đi, anh tặng lại quán chai whisky và dặn: "Khi nào nhậu nhớ đến tôi".

"Là chủ quán, tôi hay gặp những vị khách dễ thương, mỗi người đều để lại câu chuyện riêng. Tôi rất vui khi khách thích đồ uống và hào hứng chia sẻ hành trình du lịch vòng quanh thế giới của họ", Thảo nói.

Quán phục vụ cà phê, nước hoa quả, chuyên về matcha và các dòng matcha cấp độ cao. Không gian nhỏ, ấm cúng, là nơi Thảo và nhân viên "nhớ từng vị khách" ghé chơi.

Cô cho biết quán nhỏ nhưng luôn cố gắng để khách cảm thấy thoải mái. Nhiều vị khách sau khi quen thân còn gửi tiền trước "để lo cho những ngày quán vắng".

matcha, khach Tay anh 6matcha, khach Tay anh 7

Những cốc matcha được phục vụ tại quán của Phương Thảo.

Năm 2025 chứng kiến cơn sốt matcha tại Việt Nam. Đây là một loại bột trà xanh mịn, được làm từ lá trà xanh Tencha nghiền mịn, có nguồn gốc từ Nhật Bản.

Matcha đã xuất hiện từ lâu trên thị trường và không còn xa lạ đối với nhiều người tiêu dùng. Tuy nhiên, từ đầu năm ngoái, xu hướng uống và sử dụng các loại thực phẩm có hương vị matcha bắt đầu lên ngôi và tạo ra làn sóng mạnh mẽ trên toàn thế giới.

Ở Việt Nam, từ tháng 1/2024-6/2025, theo số liệu từ nền tảng dữ liệu thông minh Metric.vn, tốc độ phát triển "chóng mặt" của các sản phẩm matcha, bao gồm đồ uống, đồ ăn vặt, các loại bánh.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Châu Sa

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp

