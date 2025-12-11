Vì sao khách Tây phải bỏ lại chổi đót ở sân bay Tân Sơn Nhất?

Hình ảnh du khách nước ngoài bỏ lại chiếc chổi đót ở sân bay Tân Sơn Nhất gây chú ý mạng xã hội. Hai năm trước, một vị khách Mexico cũng phải để lại ngựa vàng mã ở sân bay Nội Bài.

Khách Tây bỏ lại chối đót ở sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 10/12. Ảnh: @dqsinh.

Ngày 10/12, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện một du khách nước ngoài ôm chiếc chổi đót tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Người đăng tải cho biết vô tình bắt gặp vị khách phải bỏ lại chổi tại quầy làm thủ tục do vật dụng quá khổ so với quy định hành lý xách tay.

Nhân viên mặt đất hướng dẫn hành khách bọc chổi để gửi theo dạng ký gửi, song sau đó anh quyết định để lại.

Dưới bài đăng, một nữ tiếp viên hàng không cho biết cô cũng từng chứng kiến trường hợp hành khách phải bỏ lại chổi đót tại sân bay vì không thể mang lên máy bay dưới dạng hành lý xách tay.

Du khách nước ngoài ôm chổi đót tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 10/12. Ảnh: @dqsinh.

Chổi đót là vật dụng quen thuộc trong các gia đình Việt Nam, dùng để quét dọn hàng ngày. Tuy nhiên, vật dụng này thường có chiều dài vượt quá tiêu chuẩn hành lý xách tay, bị xếp vào loại hành lý quá khổ và phát sinh thêm chi phí.

Trước đó, hồi tháng 7/2023, du khách Arnaud Zein El Din (46 tuổi, quốc tịch Mexico) mang theo một chú ngựa giấy (vàng mã) từ Hà Nội để đưa về nước bởi ấn tượng với thiết kế và hoa văn. Tuy nhiên, ông bị hãng hàng không từ chối vận chuyển do kích thước quá lớn và buộc phải bỏ lại sân bay Nội Bài.

Arnaud Zein El Din ôm con ngựa giấy tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), tháng 8/2023. Ảnh: Sơn Đặng.

"Đó là món đồ thủ công tinh xảo. Tôi tiếc khi phải bỏ lại vì biết chúng được dùng trong nghi lễ dành cho người đã khuất, một truyền thống rất đẹp", Arnaud nói với Tri Thức - Znews.

Theo quy định của các hãng hàng không Việt Nam, hành lý xách tay là hành lý miễn cước bao gồm vali, túi xách đạt tiêu chuẩn để mang lên khoang hành khách.

Hành khách được khuyến cáo để các vật phẩm giá trị như tiền mặt, trang sức, máy ảnh, máy quay, laptop, điện thoại và pin lithium trong hành lý xách tay.

Hành lý phải đặt vừa dưới ghế hoặc trong ngăn để đồ phía trên và tuân thủ giới hạn về trọng lượng:

Hạng thương gia: tối đa 18 kg, gồm 2 kiện (mỗi kiện không quá 7-10 kg tùy hãng) và 1 phụ kiện

Hạng phổ thông đặc biệt/phổ thông: tối đa 12 kg, gồm 1 kiện (không quá 7-10 kg tùy hãng) và 1 phụ kiện

Kích thước tối đa của một kiện hành lý là 56 cm x 36 cm x 23 cm (tổng ba chiều dưới 115 cm); phụ kiện dưới 40 cm x 30 cm x 15 cm (tổng dưới 85 cm). Hành lý vượt quá số lượng, trọng lượng hoặc kích thước sẽ phải ký gửi.

Trên một số chuyến bay, hành lý xách tay lớn mặc dù đảm bảo được tiêu chuẩn về kích thước và trọng lượng có thể vẫn được yêu cầu ký gửi (không tính phí) do hạn chế sức chứa của máy bay.