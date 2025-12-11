Ai kéo hàng triệu lượt khách đến Thảo Cầm Viên?

11 tháng đầu năm, Thảo Cầm Viên đón hơn 1,7 triệu lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của vườn thú 161 năm tuổi từng đối diện nguy cơ đóng cửa sau đại dịch.

Trở lại Thảo Cầm Viên Sài Gòn sau 3 năm, Khang Phạm (phường Võ Thị Sáu) và Phạm Ly (phường Bình Thạnh) bất ngờ khi thấy nơi này “lột xác” rõ rệt.

“Vườn thú bổ sung nhiều loài mới như capybara. Chuồng nuôi và cảnh quan được sửa sang, cây xanh cắt tỉa gọn gàng, không khí mát mẻ hơn trước rất nhiều”, Khang nói. Với vị trí trung tâm, giá vé phù hợp sinh viên và không gian xanh rộng rãi, họ cho biết sẽ quay lại thường xuyên.

Bùng nổ hiện diện trên mạng xã hội

Không chỉ thay đổi về diện mạo, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn “trở lại” mạnh mẽ trên không gian số. Theo dữ liệu từ Kompa, lượng đề cập về địa điểm này năm 2025 tăng gấp 5.822 lần so với năm 2020.

Trong năm 2020, vườn thú 161 năm tuổi gần như “mất dấu” trên mạng xã hội với chỉ khoảng 50 lượt đề cập. Đến 2021, con số tăng lên 509 lượt, chủ yếu xoay quanh thông tin vườn thú "kêu cứu" vì khó khăn tài chính. Năm 2022, thảo luận rơi mạnh xuống còn khoảng 15 lượt.

Từ năm 2023, Thảo Cầm Viên bất ngờ bùng nổ trở lại với hơn 218.000 lượt nhắc đến. Năm 2024 đạt đỉnh 328.230 lượt, nhờ chuỗi hoạt động kỷ niệm 160 năm và nhiều sự kiện dành cho giới trẻ. Đến tháng 11/2025, lượng đề cập giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao, hơn 291.000 lượt.

Theo Kompa, sức hút của Thảo Cầm Viên Sài Gòn đến từ chính những “ngôi sao đời thường”. Trưởng chuồng mèo Mika lanh lợi, bộ tứ capybara Phú - Quý - Cát - Tường với biểu cảm hài hước, gấu mèo Tai Nơ, hà mã lùn - Dzít hay gấu Noel - Miss Saigon Zoo… đều trở thành hiện tượng mạng khi được cộng đồng đặt biệt danh, chế meme và chia sẻ rầm rộ. Riêng nhóm “idol” này đã thu hút tới 51.012 lượt đề cập.

Việc “nhân hóa” động vật một cách tự nhiên và dí dỏm giúp mỗi cá thể như có câu chuyện riêng, tạo cảm giác gần gũi và dễ kết nối với người xem. Song song đó, vườn thú thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc chăm sóc, cập nhật sức khỏe của thú quý hiếm và những đoạn clip đời thường đầy tiếng cười, thể hiện sự tận tâm của đội ngũ nhân viên.

Bộ tứ capybara Phú - Quý - Cát - Tường, gấu Noel - Miss Saigon Zoo, gấu mèo Công Thị Tai Nơ,... là những "thú viên" gây "sốt" trên mạng xã hội. Ảnh: Linh Huỳnh.

Không chỉ dừng ở không gian trực tuyến, vườn thú lâu đời nhất Việt Nam còn mở rộng hoạt động cộng đồng, hợp tác cùng trường học, tổ chức môi trường và nghệ sĩ trẻ để biến nơi đây thành một “không gian sống” đúng nghĩa.

Từ việc gần như “mất dấu” trên mạng xã hội trong giai đoạn 2020-2022, Thảo Cầm Viên đã hồi sinh mạnh mẽ và trở thành “gương mặt quen thuộc” trên các nền tảng từ 2023 đến hiện tại. Trong đó, Facebook là kênh tương tác mạnh mẽ nhất, hiện fanpage “Thảo Cầm Viên - Sài Gòn Zoo & Botanical Gardens” có hơn 206.000 người theo dõi.

Thảo Cầm Viên đã làm gì?

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết lượng khách và doanh thu trong 11 tháng qua tăng khoảng 20%, nhờ khai thác hiệu quả các hoạt động giáo dục trải nghiệm, cải thiện dịch vụ, bổ sung sản phẩm mới và triển khai các chương trình tương tác với động vật.

“Sự thay đổi rõ rệt bắt đầu từ giữa 2023, khi chúng tôi triển khai các dự án cải tạo gần một nửa hệ thống chuồng trại; nâng cấp cơ sở vật chất, chuẩn hóa quy trình chăm sóc - an toàn - vệ sinh và đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm cho khách”. Đồng thời, các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội tạo sức lan tỏa lớn, giúp hình ảnh vườn thú trở nên hiện đại và gần gũi hơn. Các công tác tuyển dụng, đào tạo nhân viên thú ý, nhân viên chăm sóc, vệ sinh cũng được tăng cường.

Trong giai đoạn tái cấu trúc, phúc lợi động vật được đặt lên hàng đầu. Đơn vị ứng dụng khoa học thú y, cải thiện dinh dưỡng, đầu tư bổ sung nhân lực và xây dựng mô hình vườn thú theo hướng giáo dục - sinh thái - giải trí của thành phố, nâng cao trải nghiệm của du khách thông qua dịch vụ, công nghệ và tiện ích.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi không dễ dàng: khối lượng đầu tư lớn trong khi một số chuồng cũ phải tháo dỡ - cải tạo mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến hoạt động tham quan của khách; áp lực vận hành vào cuối tuần, dịp lễ - Tết khi lượng khách tăng mạnh…

Gần một nửa hệ thống chuồng trại được cải tạo, các công trình "lỗi thời" được tháo dở, chế độ dinh dưỡng chuyên biệt, tour mới,... là những nỗ lực được thực hiện trong thời gian qua. Ảnh: Linh Huỳnh, Duy Hiệu.

Ông Nguyễn Bá Phú - Phó Giám đốc Xí nghiệp Động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết hoạt động của vườn thú mang tính “động”. Điều này có nghĩa là mọi quy trình đều được áp dụng một cách linh hoạt, dựa trên nền tảng tiêu chuẩn kỹ thuật nhưng phải thay đổi liên tục để phù hợp với nhiều yếu tố như mùa, thời tiết, sức khỏe động vật và thị hiếu của du khách.

Trong năm qua, đơn vị tập trung vào bốn nhóm giải pháp chính:

Cải tạo môi trường sống: Chuồng trại được sửa chữa, mở rộng và xanh hóa theo hướng tự nhiên, phù hợp tập tính từng loài, vừa đảm bảo phúc lợi động vật vừa tạo mỹ quan cho khách tham quan. Một số loài được chuyển sang mô hình bán tự nhiên.

Dinh dưỡng chuyên biệt: Khẩu phần được điều chỉnh theo mùa, giai đoạn sinh sản và đặc điểm sinh học của từng loài. Vườn thú cũng mua dữ liệu của phần mềm dữ liệu dinh dưỡng động vật hoang dã từ Mỹ để đối chiếu với dữ liệu hiện tại và tối ưu hóa thực đơn phù hợp nguồn thức ăn nội địa.

Kỹ thuật thú y và kiểm soát sinh sản: Quy trình phòng bệnh, tiêm phòng, kiểm soát ký sinh trùng được thực hiện định kỳ và lưu hồ sơ đầy đủ. Bên cạnh đó, vườn thú 161 năm tuổi còn nhận hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia quốc tế, đồng thời cử nhân viên tham gia nhiều khóa đào tạo để cập nhật kiến thức và tiêu chuẩn kỹ thuật mới.

Để đảm bảo số lượng không vượt quá giới hạn quy hoạch dựa trên điều kiện chuồng trại, nhân lực và chi phí vận hành, hạn chế rủi ro bệnh tật, Thảo Cầm Viên đã áp dụng các biện pháp kiểm soát sinh sản đối với nhóm động vật có số lượng lớn, vượt quá quy hoạch chuồng trại như tách đàn theo giới tính, thu gom trứng đối với nhóm chim, bò sát.

Nhờ các giải pháp trên, đến tháng 11/2025, vườn thú ghi nhận 367 cá thể mới, góp phần ổn định và làm phong phú quần thể. Nhiều loài đạt thành tích sinh sản đáng chú ý như hồng hạc, sếu vương miện, vẹt, hươu vàng và một số loài quý hiếm khác như mèo rừng, hươu cao cổ…

Sau gần hai thập kỷ chờ đợi, vườn thú lần đầu tiên ghi nhận một cá thể hồng hạc con đầu tiên được sinh ra và nuôi dưỡng tự nhiên. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bên cạnh sinh sản tự nhiên, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn nhập mới một số loài động vật "hot" để tăng sức hút đối với du khách và bổ sung vào bộ sưu tập, đặc biệt là những loài bị chênh lệch về giới tính, tiêu biểu như capybara, sóc Bắc Mỹ, cầy Meerkat… đồng thời tiếp nhận nhiều cá thể do cơ quan chức năng (Chi cục Kiểm lâm thành phố, Tòa án) bàn giao như thiên nga, rùa, linh trưởng…

Thúy Ngân (phường Bình Hưng Hòa) là một trong hàng nghìn du khách thường xuyên đến vườn thú mỗi khi có thú mới. “Mỗi lần Thảo Cầm Viên có bổ sung thú mới hoặc có động vật mới ra đời là tôi lại rủ bạn đến xem”, cô chia sẻ. Lần này, Ngân đến đây xem hồng hạc con mới nở và chụp áo dài Tết. Cô đánh giá cao công tác truyền thông, cập nhật và thay đổi theo thị hiếu từ đơn vị.

Một dấu mốc quan trọng trong năm nay là việc vườn thú đóng vai trò trung gian trong dự án “Đưa đàn sếu trở về”. Sáu cá thể sếu từ vườn thú Corat (Thái Lan) đã được tiếp nhận, cách ly và kiểm dịch tại đây trước khi chuyển về Vườn quốc gia Tràm Chim nhằm phục hồi loài sếu từng phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long.

Đơn vị cũng tích cực xây dựng và chờ xét duyệt chứng nhận đảm bảo phúc trạng động vật từ Hiệp hội Vườn thú Đông Nam Á (SEAZA), mở ra cơ hội hợp tác quốc tế và trao đổi cá thể với nhiều hệ thống vườn thú trong khu vực.

Các chương trình giảm giá vé, miễn phí vào cổng trong một số dịp lễ giúp lượng khách tăng 25-30%, đặc biệt là gia đình trẻ và trường học, góp phần quảng bá hình ảnh Thảo Cầm Viên Sài Gòn như một điểm đến mang tính giáo dục.

Khang Phạm bất ngờ trước những thay đổi của vườn thú lâu đời nhất Việt Nam trong những năm gần đây. Ảnh: Linh Huỳnh.

Những sản phẩm giáo dục - giải trí trở thành “điểm nhấn”, ghi nhận tỷ lệ đăng ký cao như tour bác sĩ thú y nhí, tour khám phá về đêm, hoạt động trải nghiệm khoa học… Theo thống kê nội bộ, hơn 70% phụ huynh cho biết sẽ quay lại.

Công thức truyền thông “viral”

Chia sẻ về “công thức chung” cho những video “viral” trên mạng xã hội, Đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết các video lấy động vật là nhân vật trung tâm - nội dung ngắn gọn, gần gũi, cảm xúc, nâng cao nhận thức và truyền tải thông điệp bảo tồn động vật hoang dã. Những đoạn clip về capybara tắm nắng, hồng hạc mới nở hay khoảnh khắc nhân viên chăm sóc động vật nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, góp phần thu hút khách đến vườn thú.

Fan meeting "Mika và những idol của Zoobiz" lần đầu được tổ chức hôm 7/12 thu hút đông đảo người hâm mộ. Ảnh: ĐVCC.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn đặt mục tiêu là một trong những đơn vị bảo tồn - giáo dục hàng đầu cả nước, ứng dụng công nghệ AR/VR vào trải nghiệm, mở rộng hợp tác quốc tế và duy trì vai trò “lá phổi xanh” giữa trung tâm TP.HCM.

"Sự tăng trưởng vượt trội trên là kết quả của một quá trình kiên trì và nỗ lực của cả tập thể cán bộ, công nhân viên vườn thú. Từ những khó khăn, chúng tôi đã cải thiện điều kiện chăm sóc động vật, đổi mới dịch vụ, làm mới hình ảnh truyền thông và hướng đến sự phát triển bền vững trong tương lai”, vị đại diện chia sẻ.