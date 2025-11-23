Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Trưởng chuồng' mèo Mika nổi tiếng ở Thảo Cầm Viên giờ ra sao?

  • Chủ nhật, 23/11/2025 19:33 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Sau khi sinh con, mèo Mika đã được bác sĩ triệt sản. Thảo Cầm Viên đang cân nhắc giữa việc đưa Mika trở lại chuồng gấu sống hoang dã hay tiếp tục chăm sóc tại văn phòng.

Mèo Mika hiện tượng mạng xã hội nổi tiếng khắp Thảo Cầm Viên Mèo Mika bắt đầu nổi tiếng tại Thảo Cầm Viên từ năm ngoái, thu hút sự quan tâm từ du khách và người dùng mạng xã hội.
meo Mika, Thao Cam Vien anh 1meo Mika, Thao Cam Vien anh 2

Ngày 23/11, Thảo Cầm Viên cho biết mèo Mika, "trưởng chuồng gấu" nổi tiếng trên mạng xã hội, đã được bác sĩ triệt sản để đảm bảo sức khỏe lâu dài. Sau thời gian hồi phục, Mika xuất hiện với vẻ ngoài được nhận xét "xinh như công chúa" khiến nhiều người hâm mộ thích thú.

meo Mika, Thao Cam Vien anh 3

Từng là mèo hoang lang thang trong khuôn viên Thảo Cầm Viên, Mika trở thành hiện tượng mạng khi sống chung với vợ chồng gấu Misa - Misi, hai cha con gấu La - Đô và gấu Rê.
meo Mika, Thao Cam Vien anh 4

Trước đây, nhiều du khách liên tục nhấn chuông gọi cứu hộ vì lo lắng Mika gặp nguy hiểm. Để tránh hiểu lầm, Thảo Cầm Viên phải treo bảng thông báo: "Mika không rơi vào chuồng gấu, Mika đang làm việc". Từ đó, những câu chuyện về "trưởng chuồng gấu" lan tỏa trên các fanpage, thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận.
meo Mika, Thao Cam Vien anh 5

Mika sống hòa thuận cùng gấu Misa - Misi và trở thành hình ảnh quen thuộc tại chuồng gấu. Nhân viên Thảo Cầm Viên còn "xây" nhà riêng cho cô mèo.
meo Mika, Thao Cam Vien anh 6

Thảo Cầm Viên còn đặt ngay lối ra vào một bảng ghi "Trưởng chuồng gấu Mika" để du khách nhận biết sự xuất hiện của cô mèo là bình thường, không cần gọi cứu hộ.
meo Mika, Thao Cam Vien anh 7

Mika được gọi là "mẹ đơn thân" sau khi sinh 4 chú mèo con đáng yêu: Mini, Mina, Miki và Mila, tiếp tục thu hút sự yêu thích của hàng chục nghìn du khách.
meo Mika, Thao Cam Vien anh 8

Thảo Cầm Viên hiện có gần 100 mèo hoang sinh sống, được nhân viên cho ăn, có các bác sĩ theo dõi sức khỏe và xuất hiện ở nhiều khu chuồng thú. Nhiều bé thân thiện đến mức được du khách nhận diện và đặt biệt danh, nổi tiếng nhất vẫn là Mika.
meo Mika, Thao Cam Vien anh 9meo Mika, Thao Cam Vien anh 10

Sở thú trăn trở về việc nên để Mika trở lại chuồng gấu sống hoang dã, tiếp tục được du khách yêu mến hay chăm sóc tại khu văn phòng như "mèo nhà" để đảm bảo an toàn, dinh dưỡng và nghỉ ngơi tốt hơn.

meo Mika, Thao Cam Vien anh 11

Nhiều du khách góp ý nếu Mika thích nghi với cuộc sống văn phòng và không căng thẳng, nó có thể sống như "mèo nhà" để được chăm sóc tốt, thỉnh thoảng ra vườn gặp gỡ du khách. Môi trường hoang dã gần với xuất thân nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe và tuổi thọ.

Châu Sa

Ảnh, video: Thảo Cầm Viên

