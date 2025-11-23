Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá

  Chủ nhật, 23/11/2025
  • 3 giờ trước

Sáng 23/11, khu vực đỉnh Fansipan (phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai) xuất hiện lớp băng mỏng khi nhiệt độ giảm xuống 2 độ C.

Du khách nước ngoài trải nghiệm băng giá tại đỉnh Fansipan.

Theo đó, băng giá hình thành khoảng 3-4h sáng nay nhưng nhanh chóng tan khi mặt trời lên khoảng 6h.

Hiện tượng này thu hút nhiều du khách, những người lên sớm để quan sát nhiệt độ xuống thấp và chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc hiếm gặp trên đỉnh núi cao nhất Việt Nam.

Tại trung tâm thị xã Sa Pa, nhiệt độ thấp nhất sáng nay dao động 3-7 độ C, trời lạnh khô. Thời tiết dự báo trên đỉnh Fansipan sẽ quang đãng cả ngày, thích hợp cho du khách tham quan, trong khi không khí lạnh vẫn duy trì ở khu vực này.

Đáng chú ý, hôm nay cũng là ngày cuối cùng cáp treo Sun World Fansipan phục vụ khách trước kỳ bảo dưỡng định kỳ từ 24/11 đến 15/12. Nhiều du khách đã tranh thủ lên đỉnh núi để quan sát hiện tượng băng mỏng và đo nhiệt độ xuống thấp trong sáng sớm.

Fansipan xuat hien bang gia anh 1

Băng giá phủ quanh đỉnh Fansipan sáng 23/11.

"Sáng nay tôi đi lên gần đỉnh Fansipan thấy băng phủ nhẹ trên cột cờ, tháp. Đây là hiện tượng bình thường nhưng vẫn khiến mọi người ngạc nhiên vì sương muối và băng xuất hiện khá sớm so với mọi năm", chị Nguyễn Thị Hạnh, du khách tham quan đỉnh Fansipan, cho biết.

Trước đó, ngày 21/11, khu vực quanh đỉnh Fansipan đã xuất hiện sương muối đầu mùa, khi hơi nước ngưng tụ đóng băng mỏng trên lá cây, bậc đá và mặt sàn gỗ. Miền Bắc vừa trải qua đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông, với nền nhiệt thấp nhất giảm còn 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Theo bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, không khí lạnh năm nay xuất hiện sớm và đợt không khí lạnh cường độ rất mạnh vừa qua là điều hiếm gặp trong tháng 11.

Fansipan xuat hien bang gia anh 2

Đây là lần thứ hai trong vòng 3 ngày, đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá.

Trong tháng 12, băng giá có thể xuất hiện nhiều hơn, không chỉ ở các đỉnh núi cao trên 3.000m mà còn tại những nơi như Sìn Hồ, Mù Cang Chải, Mẫu Sơn...,thậm chí khu vực núi Ba Vì ở Hà Nội - nơi từng ghi nhận hiện tượng tuyết rơi.

"La Nina đang hoạt động và có thể kéo dài hết mùa đông, chắc chắn sẽ còn một số đợt không khí lạnh gây ra tuyết hoặc băng giá, sương muối trên diện khá rộng, chủ yếu ở vùng núi. Những điểm xuất hiện có thể nhiều hơn so với những năm trước đây", bà Lan chia sẻ.

Đỉnh Fansipan - "nóc nhà Đông Dương" những ngày cuối năm mang vẻ đẹp độc đáo, với mây trời bồng bềnh như miền tiên cảnh.

Sáng 19/11, đỉnh Phu Sa Phìn (Tà Xùa, Sơn La) bất ngờ phủ băng, nhiệt độ xuống khoảng 0°C. Hiện tượng hiếm gặp vào thời điểm tháng 11 khiến dân bản địa và dân trekking đều ngỡ ngàng.

    Núi Fansipan cao 3.143 m, thuộc dãy Hoàng Liên Sơn cách thị trấn Sa Pa khoảng 9 km về phía tây nam, giáp hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Đây là ngọn núi cao nhất trong ba nước Đông Dương nên được mệnh danh là "Nóc nhà Đông Dương". Fansipan được hình thành vào thời gian giáp ranh của hai kỷ Permi - Trias của đại Cổ sinh và đại Trung sinh cách nay 260-250 triệu năm. Mỗi một năm đỉnh núi này cao thêm 0,032m.

    Bạn có biết: Theo tiếng địa phương, núi tên là "Hủa Xi Pan" có nghĩa là phiến đá khổng lồ chênh vênh.

    • Độ cao: 3.143 m
    • Dãy núi: Hoàng Liên Sơn

Sa Pa thu phí tham quan đỉnh Fansipan và thác Cát Cát

Sa Pa sẽ thu mức phí đối với người trên 16 tuổi là 10.000 đồng/lượt, trẻ em trên 6 tuổi đến dưới 16 tuổi là 5.000 đồng/lượt khi đến tham quan khu vực đỉnh Fansipan và thác Cát Cát.

Bang gia phu kin dinh Fansipan hinh anh

Băng giá phủ kín đỉnh Fansipan

6 ngày liên tiếp xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan ngay đầu năm mới 2025. Với người dân bản địa, hiện tượng thời tiết này hiếm khi xảy ra.

