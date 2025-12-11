Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Máy xúc, công nhân trên 'công trường' di dời loạt mai anh đào ở Sa Pa

  • Thứ năm, 11/12/2025 07:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Những chiếc máy xúc cùng các công nhân xuất hiện tại đồi chè Ô Long (Sa Pa) để di dời hàng trăm gốc mai anh đào. Khung cảnh này khiến nhiều du khách tiếc nuối.

Chiều 9/12, trong lúc chụp ảnh mai anh đào tại đồi chè Ô Long (phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai), nhiếp ảnh gia Bùi Văn Hải (36 tuổi, TP.HCM) thấy công nhân bắt đầu chặt tỉa, bứng các gốc mai anh đào. Nhiều máy xúc cỡ lớn san gạt đất, công nhân di dời cây để trả lại mặt bằng cho chủ dự án bất động sản.

"Điều tiếc nuối của không chỉ tôi mà cả người dân và du khách là họ chọn đúng lúc hoa nở đẹp nhất để di dời. Nếu như để thêm 15-20 ngày qua mùa hoa thì sẽ trọn vẹn hơn", anh nói với Tri Thức - Znews.

mai anh dao, Sa Pa anh 1

Các công nhân bứng các gốc mai anh đào, ngày 9/12.

Nhiều năm qua, anh Hải đều đến Sa Pa dịp cuối năm để chụp mai anh đào ở khu vực Ô Quy Hồ. Đây là địa điểm được giới nhiếp ảnh và du khách xem là "biểu tượng" mùa hoa vùng cao.

Anh cho biết mùa hoa năm nay nở đẹp nhất trong ba năm trở lại đây, sắc hồng đỏ phủ lên những luống chè xanh mướt, phía xa là dãy Hoàng Liên Sơn tạo nên khung cảnh nên thơ. Tuy nhiên, đây cũng là mùa cuối cùng anh có thể ghi lại cảnh sắc này.

Nhiều gốc cây đã bị đào bật rễ, xếp thành hàng chờ vận chuyển. Người dân địa phương cho hay số cây có thể được chuyển sang một đồi chè tại Lai Châu, song doanh nghiệp quản lý chưa công bố điểm tập kết chính thức.

mai anh dao, Sa Pa anh 2mai anh dao, Sa Pa anh 3mai anh dao, Sa Pa anh 4mai anh dao, Sa Pa anh 5

Những cây mai anh đào bị đào gốc chờ vận chuyển đi.

Việc giải tỏa nhằm phục vụ dự án khu đô thị sinh thái thuộc quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị - dịch vụ du lịch văn hóa dọc thung lũng Mường Hoa, được UBND tỉnh Lào Cai chấp thuận chủ trương đầu tư cuối tháng 10.

Hoạt động thi công diễn ra đúng lúc mai anh đào nở rộ khiến nhiều du khách tiếc nuối. Đồi chè cũng đã thông báo dừng đón khách từ đầu tháng 12, một số người vẫn tìm lối qua vườn nhà dân để ngắm hoa lần cuối.

Một hướng dẫn viên du lịch tại Sa Pa cho biết mai anh đào bắt đầu nở rộ từ thời điểm này đến cuối năm và kéo dài hơn 20 ngày, thu hút đông du khách từ giữa đến cuối tháng.

"Đồi chè đang trong diện quy hoạch dự án nên tạm thời không cho du khách vào. Mọi người có thể đến các điểm lân cận như lối vào bản Khoang, cách đồi chè vài trăm mét, để tham quan và ngắm hoa", anh nói.

mai anh dao, Sa Pa anh 6mai anh dao, Sa Pa anh 7mai anh dao, Sa Pa anh 8mai anh dao, Sa Pa anh 9

Nhiếp ảnh gia Bùi Văn Hải ghi lại mùa hoa mai anh đào cuối cùng ở đồi chè Ô Long.

Hiện khu vực Ô Quy Hồ có khoảng 1.800 cây mai anh đào. Trong đó, đồi chè Ô Long là nơi trồng thành hàng dài, tạo cảnh quan nổi tiếng mỗi khi hoa nở vào tháng 11-12 hàng năm. Địa điểm này cách trung tâm Sa Pa khoảng 8 km theo hướng quốc lộ 4D lên đèo Ô Quy Hồ.

Mai anh đào ở khu vực này khác với sakura Nhật Bản. Cây có thân cao, dáng thẳng, hoa màu hồng đậm và thường chỉ năm cánh. Giống cây có nguồn gốc từ Trung Quốc, phù hợp khí hậu Sa Pa nên được trồng nhiều, tạo nên những "rừng hồng" mỗi dịp cuối năm.

Rừng mai anh đào gây sửng sốt ở Sa Pa

Hoa mai anh đào ở khu vực đồi chè Ô Long, Sa Pa và các vùng lân cận đang nở rực từ đầu tháng 12 và kéo dài đến hết năm, du khách có thể thỏa thích tham quan, chụp ảnh.

08:47 6/12/2025

Cận cảnh điểm check-in mai anh đào đang 'hot' nhất Đà Lạt

Điểm chụp mai anh đào nằm trong khuôn viên Nhà lao thiếu nhi (đường Hồ Xuân Hương, Đà Lạt) gây sốt nhờ khung cảnh giống Nhật Bản, đông du khách lui tới chụp ảnh mỗi ngày.

06:30 9/2/2025

Rực rỡ mai anh đào trên đồi chè Đà Lạt

Gần Tết, hoa mai anh đào nở rộ giữa đồi chè Cầu Đất, hòa sắc hồng thắm với màu xanh mướt, tạo khung cảnh thơ mộng đặc trưng của Đà Lạt.

11:25 26/1/2025

Châu Sa

Ảnh, video: Bùi Văn Hải

mai anh đào Sa Pa Lai Châu mai anh đào Sa Pa đồi chè đồi chè Ô Long Lào Cai quy hoạch khu đô thị sinh thái du lịch bứng mai anh đào di dời loạt cây Ô Quy Hồ đèo Ô Quy Hồ Ô Long

    Nui Ba Den don khach leo nui tro lai hinh anh

    Núi Bà Đen đón khách leo núi trở lại

    15 giờ trước 17:16 10/12/2025

    0

    Sau hơn 2 tháng tạm dừng vì thời tiết diễn biến thất thường và ảnh hưởng của mưa bão, núi Bà Đen (Tây Ninh) chính thức mở cửa đón du khách leo núi trở lại từ ngày 12/12.

    Cai chet cua loat quan bar Hong Kong hinh anh

    Cái chết của loạt quán bar Hong Kong

    13 giờ trước 19:08 10/12/2025

    0

    Hàng loạt quán bar nổi tiếng tại Hong Kong lần lượt tuyên bố ngừng hoạt động. Thực trạng này phản ánh giai đoạn khó khăn của ngành giải trí - ẩm thực vốn sôi động bậc nhất châu Á.

