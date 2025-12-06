Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rừng mai anh đào gây sửng sốt ở Sa Pa

  • Thứ bảy, 6/12/2025 08:47 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Hoa mai anh đào ở khu vực đồi chè Ô Long, Sa Pa và các vùng lân cận đang nở rực từ đầu tháng 12 và kéo dài đến hết năm, du khách có thể thỏa thích tham quan, chụp ảnh.

Mai anh dao anh 1

Từ đầu tháng 12, hoa mai anh đào ở khu vực Ô Quý Hồ, phường Sa Pa bắt đầu nở rộ. Những tán hoa màu hồng rực phủ kín triền đồi, xen giữa đồi chè và các sườn núi mờ sương, tạo nên khung cảnh nổi bật cả một góc trời. Ảnh: Duy Cris.
Mai anh dao anh 2

Những triền đồi phủ kín sắc hồng rực của mai anh đào, xen giữa những vạt chè xanh và vài nếp nhà thấp thoáng sau lưng núi. Màu hồng, xanh hòa vào nhau, làm khung cảnh thêm mềm mại và thơ mộng hơn.
Mai anh dao anh 3Mai anh dao anh 4

Mai anh đào ở khu vực này khác với anh đào Nhật Bản (sakura). Cây có thân cao, dáng thẳng, hoa màu hồng đậm và thường chỉ 5 cánh. Giống cây này có nguồn gốc từ Trung Quốc, hợp với khí hậu Sa Pa nên được trồng nhiều, tạo nên những “rừng hồng” mỗi dịp cuối năm.
Mai anh dao anh 5

Những cánh hoa nở rộ, rung rinh theo từng đợt gió nhẹ.
Mai anh dao anh 6Mai anh dao anh 7

Sắc hoa bung nở thu hút du khách từ khắp nơi đổ về săn ảnh.
Mai anh dao anh 8

Du khách ngắm hoa, chụp ảnh, check-in giữa không gian rực rỡ.
Mai anh dao anh 9

Anh Dương Quốc Hiếu - hướng dẫn viên kiêm chụp ảnh cho du khách - cho biết, hoa bắt đầu nở rộ từ thời điểm này đến cuối năm, kéo dài hơn 20 ngày. Thời điểm thu hút du khách khoảng từ tuần sau đến cuối tháng. “Đồi chè đang trong diện quy hoạch dự án nên tạm thời không cho du khách vào. Mọi người có thể đến các điểm lân cận, như khu vực lối vào bản Khoang, cách đồi chè vài trăm mét, để tham quan và ngắm hoa,” anh Hiếu nói.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Cây ngân hạnh vàng rực 'ngỡ như Hàn Quốc' ở Sa Pa

Cuối tháng 11, hàng cây ngân hạnh ở Sa Pa bất ngờ trở thành điểm check-in gây sốt. Nhiều du khách chụp ảnh dưới tán cây vàng rực như khung cảnh Hàn Quốc.

05:41 27/11/2025

Sa Pa mùa 'săn mây' đẹp nhất năm

Hàng năm, sau khi kết thúc mùa vàng của những ruộng bậc thang, từng cơn gió lạnh len lỏi trên khắp các cung đường của vùng cao Sa Pa. Đây là lúc Sa Pa bước vào mùa "săn mây" đẹp nhất.

16:13 1/11/2025

