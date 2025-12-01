Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Ngã rẽ cuộc đời dạy khách Tây nhiều điều khi sang Việt Nam

  • Thứ hai, 1/12/2025 07:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Từ việc băng qua dòng xe máy ở Hà Nội đến lỡ chuyến bay ở Nha Trang, những trải nghiệm vô giá ở Việt Nam đã giúp Paul Marshall hiểu về sự độc lập và cởi mở của con người.

Paul Marshall thưởng thức cocktail và bánh kếp mềm trong chuyến du lịch Nhật Bản. Ảnh: Paul Marshall.

Paul Marshall, cây bút du lịch sống tại Sydney (Australia), cho biết anh học được nhiều điều trong chuyến đi nước ngoài đầu tiên hơn là những năm cuối trung học.

Những kiến thức từng cố ghi nhớ ở trường nhanh chóng trôi đi, trong khi những trải nghiệm sau khi đặt chân đến Việt Nam lại theo anh suốt đời.

Marshall vốn không có ý định đến Việt Nam. Mùa hè năm đó, anh dự tính làm thêm và chơi game hết kỳ nghỉ, cho tới khi mẹ anh nhận xét lối sống ấy quá nhàm chán, theo Sydney Morning Herald.

Bà nhắc rằng quãng thời gian rảnh rỗi như vậy là điều xa xỉ và nên được dùng cho một điều ý nghĩa hơn. Lời khuyên này khiến anh thay đổi kế hoạch.

Chẳng bao lâu sau, Marshall lên máy bay đến Hà Nội để dành mùa hè dạy tiếng Anh cho trẻ khiếm thị.

Viet Nam, khach Tay anh 1

Những vị khách Tây học cách sang đường ở Hà Nội, năm 2023. Ảnh: Thành Đông.

Ngay khi hạ cánh, "lớp bong bóng" quen thuộc ở Australia vỡ tan, những điều tưởng như hiển nhiên lập tức biến mất. Việc băng qua đường đối với Marshall trở thành thử thách, khi taxi thả anh xuống phía đối diện nhà nghỉ và dòng xe máy không ngừng tràn qua khiến anh lúng túng đến mức suýt bật khóc.

Anh học được "mẹo" đầu tiên của chuyến đi, đó là không do dự. Chỉ cần bước đều và chậm rãi, dòng xe sẽ tự động tránh mình.

Anh ví đó như một phép ẩn dụ cho chuyến đi solo đầu tiên, mỗi con đường khó khăn ban đầu sẽ trở nên dễ dàng hơn sau khi vượt qua.

Du lịch, theo Marshall, là học những điều không có trong sách vở.

Đó là sự cởi mở khi được mời ăn một ăn địa phương, là tư duy phản biện khi được mời chào tour Hạ Long với mức giá "nghi ngờ", là sự độc lập khi lỡ chuyến bay từ Nha Trang vào TP.HCM và nhận ra chẳng thể trách ai ngoài chính mình, là người bartender tặng quá nhiều ly mojito miễn phí.

Marshall cho rằng những trải nghiệm ấy không nhằm để so sánh cách sống, mà để nhận ra con người ở bất cứ đâu cũng giống nhau. Anh nhận xét người Việt Nam đều có hy vọng, ước mơ và tình yêu đặc biệt dành cho bánh mì.

Viet Nam, khach Tay anh 2Viet Nam, khach Tay anh 3Viet Nam, khach Tay anh 4Viet Nam, khach Tay anh 5

Phở, bánh mì… được nhiều du khách quốc tế xem là những món "nhất định phải thử" khi đến Việt Nam. Ảnh: Châu Sa.

Theo anh, cha mẹ nên khuyến khích con ra ngoài trải nghiệm, dù chúng có thể trở nên "hơi phiền phức" khi trở về như cách anh hay chỉnh phát âm của gia đình về từ "phở".

Nhưng điều đó không đáng kể so với giá trị của những chuyến đi tuổi trẻ, khi anh học được rằng cuộc sống rộng lớn hơn nhiều những gì có trong kỳ thi cuối cấp.

Marshall thừa nhận không phải lúc nào mọi việc cũng suôn sẻ trong chuyến du lịch Việt Nam. Những rắc rối tệ nhất thường chỉ là vài cơn say hay một trận rối loạn tiêu hóa. Nhưng lợi ích lớn nhất là thoát khỏi "xiềng xích vô hình".

"Không ai quan tâm bạn học ở đâu hay đến từ Sydney hay Melbourne. Điều duy nhất quan trọng là bạn là người như thế nào", anh nói.

Theo Marshall, những khoảnh khắc trên chuyến du lịch Việt Nam đã giúp anh, và có thể là nhiều người trẻ khác, hiểu rõ mình thực sự là ai.

Cô gái 'thị phạm' cách sang đường ở Việt Nam gây bão toàn cầu Cô gái "thị phạm" cách băng qua đường giữa dòng xe máy ken đặc ở trung tâm TP HCM bất ngờ gây bão toàn cầu.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Khách Tây đến Việt Nam trong suốt 20 năm tiết lộ lý do 'gây nghiện'

Sau hơn 20 năm liên tục trở lại Việt Nam, vị khách Tây bị cuốn hút từ những bát phở khiến ông day dứt, trải nghiệm sống động và cảm giác "đã đến sẽ muốn trở lại".

42:2491 hôm qua

Khách Tây gửi phong bì 10 triệu đồng ủng hộ vùng lũ trước giờ về nước

Trong lúc làm thủ tục trả phòng tại Hạ Long, vị khách Tây bất ngờ gửi phong bì 10 triệu đồng cùng lá thư viết tay, nhờ chủ khách sạn chuyển tới người dân vùng lũ.

11:23 27/11/2025

Rợp khách Tây trên biển Mũi Né

Trong khi nhiều bãi biển miền Trung tạm ngừng hoạt động mùa gió bấc, Mũi Né (Lâm Đồng) lại đón dòng khách quốc tế lớn đổ về lướt ván.

05:51 21/11/2025

Đan Châu

Việt Nam khách Tây Hà Nội Nha Trang Việt Nam khách Tây du lịch Việt Nam du lịch cách sang đường Hạ Long Nha Trang Hà Nội

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý