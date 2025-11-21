Rợp khách Tây trên biển Mũi Né

Trong khi nhiều bãi biển miền Trung tạm ngừng hoạt động mùa gió bấc, Mũi Né (Lâm Đồng) lại đón dòng khách quốc tế lớn đổ về lướt ván.

Đầu tháng 11, dọc bờ biển Hàm Tiến - Mũi Né trở nên rộn ràng. Những cánh diều màu sắc rực rỡ kéo dài trên nền trời xanh, ván surf xé mặt nước tạo nên nhịp điệu đầu mùa.

"Lượng khách tìm đến học và chơi lướt ván ở trung tâm tăng đáng kể từ đầu tháng 11, tình hình mùa sóng năm nay khả quan hơn các năm trước", Diệp Anh Trúc, quản lý MuiNe Surf School, chia sẻ.

Mũi Né vào mùa lướt sóng

Gió bấc (gió Tây Bắc), kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 hàng năm, thường là thời điểm khó khăn với một số điểm du lịch biển như Phú Quý.

Nhưng đây chính là "mùa vàng" để Mũi Né thu hút lượng lớn khách quốc tế đến chơi lướt sóng (surfing), lướt ván diều (kitesurfing), lướt ván buồm (windsurfing) hay wingfoil. Thời điểm này trùng với cao điểm inbound (mùa khách quốc tế đến Việt Nam du lịch), tạo nên khung cảnh đông đúc khách Tây trên bờ biển Mũi Né.

Theo Trúc, tháng 11 chỉ là mở màn. Cao điểm rơi vào giữa tháng 12 khi khách châu Âu nghỉ đông và Việt Nam bước vào chuỗi lễ hội Noel - Tết Tây - Tết Nguyên đán hấp dẫn du khách tìm đến nghỉ dưỡng dài ngày, kết hợp chinh phục các môn thể thao biển.

"Khách đặt lịch từ sớm. Một số du khách chỉ ở 2-3 ngày, nhưng có nhiều người ở lại hàng tuần để tập luyện, đặc biệt là nhóm wingfoil đến từ Đức. Khách vãng lai và khách quay lại mỗi mùa cũng tăng lên", Trúc nói. Hiện trung tâm của anh có 6 huấn luyện viên, mùa cao điểm phải thuê thêm giáo viên freelancer để đáp ứng nhu cầu.

Nhộn nhịp khách chơi lướt ván diều, lướt sóng dọc bãi biển Hàm Tiến - Mũi Né. Ảnh: Diệp Anh Trúc.

Tại Vietnam SurfTrip lượng khách tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, trong đó, khách Việt chiếm khoảng 40% và chủ yếu đi vào cuối tuần.

Trần Thanh Việt, đại diện cơ sở trên, cho biết phần lớn khách đăng ký 3-5 buổi để hoàn thành khóa cơ bản trước khi tự thuê ván chơi. Giá hướng dẫn khoảng 1 triệu đồng/giờ cho lướt sóng và 1,3 triệu đồng/giờ cho lướt ván diều. Với nhóm đã biết chơi, khoảng 10-15% khách tự mang ván đến Mũi Né để chủ động tập luyện.

Môn thể thao của dòng khách chi tiêu cao

Tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch, nhận định Mũi Né sở hữu địa thế đặc biệt: dải bờ cong hình cánh cung tạo thành vùng vịnh nhỏ, chắn bớt gió mạnh và sóng dữ, giúp mặt biển hiền hòa và ổn định, không có xáo động mạnh. Trong mùa bấc, gió duy trì 30-40 km/h, độ tạo sóng vừa phải, lý tưởng cho nhiều môn thể thao biển.

Điều kiện này lý giải vì sao Mũi Né từng tổ chức nhiều giải quốc tế như Giải Lướt ván buồm Cúp thế giới PWA 2011, Giải Lướt ván diều KTA châu Á 2012, cùng chuỗi giải thường niên. Tạp chí National Geographic từng dành lời khen cho Mũi Né như một trong những điểm đến thể thao biển hàng đầu khu vực.

LƯỢNG KHÁCH ĐẾN TP PHAN THIẾT CŨ (ĐIỂM ĐẾN CHÍNH LÀ MŨI NÉ) QUA MỘT SỐ NĂM Nguồn: Sở Du lịch tỉnh Bình Thuận (trước sáp nhập) Nhãn 2019 2020 (11 tháng) 2022 2023 2024

Triệu lượt 6.4 2.88 3.8 6.25 6.8

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết trước Covid-19, khách Đông - Tây Âu là thị trường chủ lực. Sau đại dịch, dù chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh và suy thoái kinh tế, lượng khách trẻ chơi lướt ván diều và ván buồm vẫn tăng đều qua từng năm.

Trong số đó, kitesurfing vẫn là bộ môn làm nên tên tuổi của Mũi Né. Gió ổn định cho phép người chơi "bay" khỏi mặt nước, thực hiện các cú nhảy kỹ thuật. Surfing với những cơn sóng không quá lớn nhưng đủ dài và đều, phù hợp cho người mới bắt đầu và khách gia đình, các bộ môn windsurfing và wingfoil đòi hỏi kỹ thuật và gió ổn định tầm trung đến mạnh.

Ngoài các môn thể thao biển, Mũi Né còn thu hút du khách bởi bãi cát trắng trải dài, văn hóa làng chài và ẩm thực phong phú. Ảnh: Linh Huỳnh.

Anh Nguyễn Thế Sơn (đại diện Mũi Né Garden Hotel & Kites School) cho biết lượng khách mùa sóng năm nay tăng khoảng 20%, đặc biệt là khách Nga.

"Khách chủ yếu là thanh niên 16-45 tuổi, tập trung vào lướt ván diều; khi không đủ gió để chơi diều, họ chuyển sang lướt sóng", Thế Sơn cho biết. Khoảng 40% khách là người đã biết chơi, còn lại là khách mới.

Theo TS Minh, lợi thế của Mũi Né không chỉ nằm ở tự nhiên mà còn ở hệ sinh thái dịch vụ tương đối hoàn chỉnh. Từ một làng chài nhỏ, khu du lịch quốc gia Mũi Né hiện có hơn 600 cơ sở lưu trú với gần 18.000 phòng nằm dọc dải "đất vàng" ven biển, riêng đường Nguyễn Đình Chiểu dài 8 km đã tập trung tới 53 resort.

Song song với đó là các sản phẩm đêm như trình diễn nghệ thuật, tour làng chài, ẩm thực địa phương… giúp trải nghiệm của nhóm khách thể thao - vốn ưa sự phong phú - không bị đơn điệu. Cao tốc giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM và khu vực miền Đông - Tây Nam Bộ đến Mũi Né, biến đây thành điểm đến cuối tuần dễ tiếp cận.

Biển Mũi Né sở hữu loạt khu nghỉ dưỡng, khách sạn sát biển, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách. Ảnh: Quỳnh Danh.

TS Minh cho rằng khách chơi thể thao biển thường thuộc nhóm có thu nhập cao, xem việc chinh phục mặt nước là cách thể hiện phong cách sống. Họ có xu hướng lưu trú dài ngày để làm quen điều kiện biển.

Với cá tính mạnh, họ sẵn sàng chi trả cao khi sản phẩm đủ hấp dẫn, ưu tiên phòng hạng sang, hướng biển. Họ cần bữa ăn cân bằng để duy trì thể lực, sẵn sàng chi thêm cho việc chăm sóc sức khỏe, dịch vụ huấn luyện. Đây là tệp khách có khả năng nâng giá trị chi tiêu của Mũi Né, đồng thời giúp điểm đến thu hút dòng khách ổn định, bền vững.

Nút thắt

Theo TS Minh, hạn chế lớn nhất của Mũi Né hiện nay là mật độ cơ sở lưu trú xây dựng quá sát mép nước. Điều này tác động đến hệ sinh thái, gây áp lực lên đường bờ và tạo ra lượng nước thải lớn. Việc kiểm soát - xử lý nước thải là yêu cầu tiên quyết nếu Mũi Né muốn "xanh hóa hành trình" cho du khách.

Trong khi đó, Mũi Né đang cạnh tranh với các quốc gia như Malaysia, Philippines, Indonesia và đặc biệt là Thái Lan - những nơi đã xây dựng sản phẩm du lịch thể thao biển theo dạng gói tập luyện hàng ngày hoặc hàng tuần. Việt Nam hiện mới dừng ở việc tổ chức giải đấu, chưa hình thành các gói luyện tập tiêu chuẩn - vốn là yếu tố tạo dòng khách ổn định.

Theo TS Minh, thể thao biển hấp dẫn vì mang lại cảm giác chinh phục: khi du khách làm chủ con sóng hay bản thân, cảm xúc thăng hoa sẽ xuất hiện. Nhưng để phát triển các sản phẩm xa bờ, bài toán an toàn phải được đặt lên hàng đầu.

Sau khi học trên bờ, khách sẽ được thực hành trên những con sóng. Ảnh: Trần Thanh Việt.

Ở góc nhìn địa phương, ông Nguyễn Văn Khoa cho biết khu vực Hàm Tiến đang đối mặt với tình trạng xâm thực bờ biển, nhiều đơn vị đã gia cố bờ biển để hạn chế tình trạng cát bị cuốn đi. Tuy nhiên, mùa gió bấc hàng năm lại mang cát bồi trở lại, giúp bãi biển ổn định hơn và tạo điều kiện cho vận động viên hoạt động.

"Du lịch Mũi Né gần như khắc phục được tính thời vụ nhờ địa thế đặc biệt và dòng khách thể thao biển. Tệp khách nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp nhóm chơi thể thao biển vào mùa bấc giúp điểm đến sôi động quanh năm. Khi vượt qua được yếu tố mùa vụ, Mũi Né cũng giữ ổn định chất lượng dịch vụ và nguồn lao động", ông Khoa nói.