Du khách kể lúc bắt gặp Suzy chạy bộ ở Hồ Tây

Trong chuyến du lịch Hà Nội, Huyền Linh tình cờ bắt gặp nữ thần tượng Hàn Quốc Suzy chạy bộ quanh Hồ Tây. Du khách nói đây là chuyến đi đáng nhớ nhất từ trước đến nay của cô.

Nữ thần Suzy chạy bộ ở Hồ Tây Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh Suzy chạy bộ quanh Hồ Tây, Hà Nội, ngày 30/11.

Khoảng 10h30 ngày 30/11, khi cùng chị gái đi dọc Hồ Tây tìm quán cà phê, Mục Huyền Linh (ở Đà Nẵng) bất ngờ nhìn thấy một nhóm người Hàn Quốc chạy bộ ven hồ.

Cô nhận ra cô gái mặc đồ thể thao đơn giản nhưng tôn vóc dáng, "trông khá giống Suzy". Trước đó, Linh không hề biết nữ diễn viên Hàn Quốc đang có mặt tại Hà Nội nên vẫn còn do dự.

Cô đăng đoạn video lên trang cá nhân, nhờ cộng đồng mạng xác nhận liệu người xuất hiện trong khung hình có đúng là "tình đầu quốc dân" Suzy hay không.

Nhiều người nhanh chóng nhận ra nữ diễn viên đang ở Việt Nam để quay phim, số khác cũng chia sẻ khoảnh khắc bắt gặp Suzy chạy bộ ở Hồ Tây.

"Lúc đó tôi chỉ quan sát và quay video từ xa, không muốn làm phiền Suzy. Chỉ thoáng vài phút thôi, nhưng thật sự không tin là có thể gặp nữ thần tượng ngoài đời gần như vậy", Linh nói với Tri Thức - Znews.

Suzy và Kim Seon Ho chạy bộ ở Hồ Tây, sáng 30/11.

Trong đoạn video, nữ diễn viên xuất hiện với trang phục thể thao bó sát, đội mũ đen đồng bộ, trang điểm nhẹ và tóc buông xõa tự nhiên. Cô chạy bộ cùng vài người được cho là ê-kíp làm phim.

Suzy ngoài đời được nhận xét vóc dáng cân đối, làn da mịn màng, đúng vibe "tình đầu quốc dân".

Một số người tinh ý còn nhận ra chàng trai chạy phía sau cô là mỹ nam Kim Seon Ho. Anh mặc đồ thể thao, đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm.

Cả hai được cho là đang có mặt tại Hà Nội để ghi hình bộ phim Portraits Of Delusion, do đạo diễn Han Jae Rim - người từng đứng sau các tác phẩm như The King, The Face Reader và The Eight Show - cầm trịch.

Đây là lần hiếm hoi Suzy trở lại Việt Nam, sau đại nhạc hội Hec Korea Festival năm 2014 cùng các thành viên nhóm Miss A.

Stylist của Suzy đăng hình một con phố đông đúc tại Hà Nội, tối 27/11. Ảnh: Bae Suzy Collection Vietnam.

Đoạn video của Huyền Linh nhanh chóng thu hút hơn 2 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận chỉ sau một ngày đăng tải.

Cô cho biết khá bất ngờ vì vốn ít sử dụng mạng xã hội này, mục đích ban đầu chỉ là nhờ mọi người xác nhận xem có đúng là Suzy hay không.

Trước đó, tối 27/11, stylist của nữ diễn viên đăng hình một con phố đông đúc tại Hà Nội, được cho là gần hồ Ngọc Khánh. Hình ảnh này nhanh chóng được các fanpage chia sẻ lại.

Huyền Linh ra Hà Nội du lịch kết hợp công tác.

Bắt gặp Suzy chạy bộ ở Hồ Tây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Huyền Linh trong chuyến công tác kết hợp du lịch tại Hà Nội từ 22-30/11.

Gia đình cô thuê căn hộ trên đường Lạc Long Quân (phường Tây Hồ), đầy đủ tiện ích, phòng có view (tầm nhìn) thẳng Hồ Tây, được dọn dẹp hàng ngày và nhân viên hỗ trợ nhiệt tình.

Cô đánh giá cao ẩm thực, thời tiết và xem đây là chuyến đi đáng nhớ nhất từ trước đến nay.

"Tôi đi Hà Nội cũng nhiều lần rồi, nhưng lần này là chuyến đi ý nghĩa nhất từ trước đến nay. Không biết lần sau đến Hà Nội có còn những khoảnh khắc tình cờ đáng nhớ như vậy không", cô chia sẻ.

Gia đình Linh chọn thuê căn hộ có view nhìn thẳng ra Hồ Tây trong một tuần ở Hà Nội.

Những năm gần đây, Việt Nam liên tục được chọn làm bối cảnh cho nhiều bộ phim Hàn Quốc.

Gần đây, "bom tấn" Netflix As You Stood By quay nhiều cảnh tại Đà Nẵng và Hội An, tái hiện đời sống sinh hoạt địa phương.

Nhà sản xuất phim Noan Đỗ nhận định Việt Nam đang trở thành điểm đến phù hợp cho các dự án phim quốc tế. Các địa phương không chỉ thu hút khách du lịch mà còn với các đoàn phim nước ngoài.

"Cảnh quan phong phú từ biển đến núi, đô thị đến làng quê; ẩm thực phong phúc và hấp dẫn; con người thân thiện; chi phí hợp lý và dịch vụ chuyên nghiệp. Tất cả đã giúp Việt Nam trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả du lịch và sản xuất phim quốc tế", Noan nói.