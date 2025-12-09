Khách có thể dùng e-visa khi đi tàu liên vận Hà Nội - Trung Quốc

Hành khách đi tàu liên vận Hà Nội - Trung Quốc có thể xuất nhập cảnh bằng e-visa qua ga Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn), thay cho yêu cầu thị thực giấy trước đây.

Tàu liên vận Hà Nội - Nam Ninh được khôi phục sau 5 năm gián đoạn do Covid-19, hồi tháng 5. Ảnh: Xinhua/Lu Boan.

Đầu tháng 12, Chính phủ ban hành nghị quyết, bổ sung danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (e-visa).

Theo đó, từ ngày 2/12, hành khách đi tàu liên vận Việt Nam - Trung Quốc có thể sử dụng e-visa khi làm thủ tục qua cửa khẩu quốc tế Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn).

Trước đây, người đi tàu liên vận quốc tế MR1/MR2 buộc phải dùng thị thực giấy, thị thực điện tử không được chấp nhận. Quy định này khiến nhiều du khách gặp bất tiện khi chọn di chuyển bằng đường sắt giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Việc bổ sung Đồng Đăng vào hệ thống cửa khẩu chấp nhận e-visa được kỳ vọng sẽ giúp hành khách "nhẹ gánh" thủ tục, dễ dàng trải nghiệm hành trình xuyên biên giới.

Tàu liên vận quốc tế Việt Nam - Trung Quốc khôi phục từ ngày 25/5. Ảnh: Đường sắt Việt Nam.

Nghị quyết lần này cũng mở rộng thêm 41 cửa khẩu quốc tế cho phép sử dụng e-visa, gồm 4 cửa khẩu hàng không, 11 đường bộ và 26 đường biển, nâng tổng số điểm chấp nhận e-visa trên cả nước lên 83 cửa khẩu.

Nhiều sân bay chiến lược cùng hệ thống cảng biển trải dài từ Bắc vào Nam được bổ sung, hình thành mạng lưới đón khách quốc tế đồng bộ và rộng khắp.

Việc mở rộng phạm vi áp dụng e-visa được đánh giá sẽ tạo thuận lợi cho du khách, thúc đẩy giao thương, đồng thời góp phần tăng sức hút của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Nhân viên tàu liên vận kiểm tra buồng phòng trước khi đón khách. Ảnh: Xinhua/Lu Boan.

Tuyến tàu khách liên vận quốc tế Việt Nam - Trung Quốc được khôi phục từ ngày 25/5 sau giai đoạn gián đoạn vì Covid-19.

Tàu MR1 xuất phát từ ga Gia Lâm lúc 21h20 thứ Ba và thứ Sáu, đến Nam Ninh lúc 10h06 hôm sau. Ở chiều ngược lại, tàu MR2 rời ga Nam Ninh lúc 18h05 thứ Năm và Chủ Nhật, về tới ga Gia Lâm lúc 5h30 sáng hôm sau.

Vé tàu được bán trực tiếp tại các nhà ga và bán trực tuyến trên website của Tổng công ty đường sắt Việt Nam. Giá vé chặng Hà Nội - Nam Ninh khoảng 1 triệu đồng/lượt; chặng Hà Nội - Bắc Kinh khoảng 9,378 triệu đồng/lượt.

Trẻ em dưới 4 tuổi được miễn vé, trẻ từ 4-12 tuổi được giảm 50% (mỗi người lớn được kèm một trẻ em). Nhóm khách từ 6 người trở lên sẽ được giảm 25% giá vé.

Hành khách cần có mặt tại ga khởi hành ít nhất một giờ trước giờ tàu chạy để đảm bảo đủ thời gian hoàn tất thủ tục. Ngành đường sắt không giải quyết các trường hợp đến muộn sau giờ tàu chạy.

Đến hết tháng 9, tuyến liên vận đã đón 8.400 hành khách, trong đó khách Việt Nam chiếm 20%, Trung Quốc chiếm 75%, còn lại là hành khách đến từ các quốc gia khác.