Thực hư cá voi 'trừng phạt' khách hút thuốc trong thủy cung Trung Quốc

Người đàn ông hút thuốc trong thủy cung Trung Quốc bị cá voi trắng bất ngờ phun nước từ phía sau. Sau đó, đơn vị vận hành đã lên tiếng về sự việc.

Du khách bị cá voi tạt nước dập tắt điếu thuốc lá? Du khách hút thuốc trong thủy cung bất chấp lệnh cấm bị cá voi trắng lao lên phun một luồng nước thẳng vào đầu khiến điếu thuốc tắt ngúm và quần áo anh ướt sũng.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua cho thấy cảnh một người đàn ông đứng cạnh hồ nuôi tại thủy cung ở thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc). Anh châm thuốc, phớt lờ biển cảnh báo và dù được nhân viên nhắc nhở.

Chỉ vài giây sau, một con beluga (cá voi trắng) bất ngờ nhô lên khỏi mặt nước, phun thẳng một luồng nước mạnh vào lưng khiến người này giật mình và ướt sũng.

Trên nền tảng X, video được mô tả là khoảnh khắc "cá voi dập tắt điếu thuốc theo cách ngầu nhất có thể", khiến người dùng mạng thích thú.

Cá voi trắng phun nước vào người được cho là du khách hút thuốc trong thủy cung, ngày 7/12. Ảnh: Chongqing Daily.

Tuy nhiên, ngày 8/12, phóng viên Jimu News liên hệ thủy cung để xác minh sự việc. Đại diện họ Zhang cho biết người xuất hiện trong video thực chất là nhân viên, không phải khách tham quan.

Tình huống được dàn dựng nhằm thực hiện video tuyên truyền cấm hút thuốc trong không gian kín, đồng thời khuyến khích du khách chú ý an toàn phòng cháy và mạnh dạn nhắc nhở khi chứng kiến hành vi hút thuốc nơi công cộng.

Người này nói ban đầu từng lo ngại đồng nghiệp bị hiểu nhầm là du khách và trở thành mục tiêu công kích trên mạng xã hội. Cô cũng cho biết thủy cung từng phối hợp lực lượng phòng cháy chữa cháy để quay một video phổ biến kiến thức an toàn vào mùa hè năm nay.

Hồi tháng 4, một thủy cung khác ở Đại Liên cũng công bố video beluga phun nước "trình diễn kỹ năng dập lửa", sau đó ban quản lý xác nhận đây là một buổi diễn tập chữa cháy.

Cá voi trắng bày tỏ thích thú sau khi tạt nước du khách. Ảnh: Chongqing Daily.

Về con beluga xuất hiện trong video, đại diện thủy cung cho hay đây là "ngôi sao mạng" của khu trưng bày, tên Thạch Lựu. Con vật đang trong độ tuổi "thiếu niên", sống tại đây được 8 năm và vốn thích phun nước vào người đứng gần bể như một cách tương tác, chứ không phải hành vi được huấn luyện.

Trong một buổi diễn tập trước đó, khi lực lượng cứu hỏa châm ngọn lửa thử nghiệm cạnh hồ, Thạch Lựu bất ngờ phun nước dập lửa rồi ló đầu khỏi mặt nước phát ra âm thanh vui vẻ, khiến nhiều người liên tưởng đến hành động "khoe thành tích".

Nhân viên thủy cung cho biết đó chỉ là "trùng hợp", bởi beluga thông minh và ham chơi. Ngọn lửa trong buổi huấn luyện khi ấy bị dập tắt trước cả khi buổi hướng dẫn sử dụng bình cứu hỏa bắt đầu.

Các nhà động vật học nhận định hành vi của Thạch Lựu mang tính bản năng. Cá voi trắng có đường hô hấp nhạy cảm với khói và mùi kích ứng, nên phản ứng phun nước có thể xuất phát từ việc tự vệ trước mùi thuốc lá hoặc hành động bắt chước các thao tác dội nước của nhân viên chăm sóc.

Dù sở hữu mức độ thông minh tương đương trẻ 3-6 tuổi, beluga không thể hiểu quy định "cấm hút thuốc".