Cảnh lễ hội gây choáng ngợp khắp thế giới năm 2025

Các tín đồ Hồi giáo dòng Shi’ite tụ tập tại Najaf, Iraq vào ngày 3/7, trước ngày Ashura - ngày linh thiêng nhất trong lịch Hồi giáo Shi’ite. Trong 10 ngày đầu tháng Muharram, những ngọn đuốc lớn gọi là masha’al được thắp sáng mỗi đêm như một phần của các nghi lễ tưởng niệm truyền thống của người Shi’ite. Ảnh: Alaa al-Marjani.