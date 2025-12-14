Cảnh lễ hội gây choáng ngợp khắp thế giới năm 2025

|
Các tín đồ Hindu ngồi quây quần bên nhau, thắp đèn dầu để cầu nguyện Lokenath Brahmachari - vị thánh và triết gia Hindu - trong trong dịp lễ Rakher Upobash tại một ngôi đền ở Dhaka, Bangladesh. Ảnh chụp ngày 4/11. Ảnh: Mohammad Ponir Hossain.
|
Các tín đồ tập trung quanh những cây nến cắm trong các hũ mật ong trong buổi lễ tôn giáo kỷ niệm ngày Thánh Haralampi - vị thánh bảo trợ của những người nuôi ong trong chính thống giáo - tại nhà thờ Trình Dâng Đức Trinh Nữ ở Blagoevgrad, Bulgaria, ngày 10/2. Ảnh: Spasiyana Sergieva.
|
Các tín đồ Hồi giáo dòng Shi’ite tụ tập tại Najaf, Iraq vào ngày 3/7, trước ngày Ashura - ngày linh thiêng nhất trong lịch Hồi giáo Shi’ite. Trong 10 ngày đầu tháng Muharram, những ngọn đuốc lớn gọi là masha’al được thắp sáng mỗi đêm như một phần của các nghi lễ tưởng niệm truyền thống của người Shi’ite. Ảnh: Alaa al-Marjani.
|
Các tín đồ kéo cỗ xe thờ thần Bhairab đi qua khu trung tâm thành phố trong khuôn khổ lễ hội Biska tại Bhaktapur, Nepal, ngày 10/4. Ảnh: Navesh Chitrakar.
|
Một diễn viên nghiệp dư hóa thân thành Chúa Jesus trong màn tái hiện cảnh đóng đinh Chúa Jesus trong đoàn rước thứ Sáu Tuần Thánh tại khu phố Petare, Caracas, Venezuela, ngày 18/4. Ảnh: Leonardo Fernandez Viloria.
|
Một đứa trẻ đứng quan sát khi cộng đồng Do Thái Chính thống giáo thực hiện nghi lễ Kaparot - nghi thức hiến tế gà trắng như một hành động chuộc lỗi mang tính biểu tượng - trước thềm Yom Kippur, Ngày Chuộc Tội của người Do Thái, tại Bnei Brak, Israel, ngày 30/9. Ảnh: Shir Torem.
|
Những phụ nữ theo đạo Hindu thực hiện nghi lễ thờ thần Mặt Trời dưới làn nước sông Yamuna trong khuôn khổ lễ hội tôn giáo Chhath Puja tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 27/10. Ảnh: Bhawika Chhabra.
|
Những tín đồ Công giáo trùm mũ trùm đầu tham gia đoàn rước đuốc, còn gọi là Fogareu, trong Tuần Thánh tại bang Goias, Brazil, ngày 16/4. Ảnh: Adriano Machado.
|
Một tín đồ bày tỏ cảm xúc khi được bôi bột vermilion (bột đỏ) lên mặt trong lễ hội Sindoor Jatra - lễ hội chào đón mùa xuân và Tết cổ truyền Nepal - tại Thimi, Bhaktapur, Nepal, ngày 15/4. Ảnh: Navesh Chitrakar.
|
Các tín đồ Hindu biểu diễn điệu múa dân gian truyền thống Garba, nhảy chân trần trên những viên bông nhỏ đang cháy được rải thành vòng tròn, trong khuôn khổ lễ hội Navratri tại Jamnagar, bang Gujarat, Ấn Độ, ngày 25/9. Ảnh: Amit Dave.
|
Các tín đồ Chính thống giáo Hy Lạp lao xuống làn nước Vịnh Sừng Vàng để vớt cây thánh giá bằng gỗ trong lễ mừng Lễ Hiển Linh tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 6/1. Ảnh: Umit Bektas
|
Ảnh chụp cho thấy các thành viên của cộng đồng thổ dân Yoreme tham gia một điệu múa trong khuôn khổ lễ Tuần Thánh Yoreme tại thung lũng Mexicali. Đây là truyền thống đã được gìn giữ hơn một thế kỷ, bắt nguồn từ thời các nhà truyền giáo Dòng Tên truyền bá Phúc âm cho người Yoreme, kết hợp các nghi lễ Công giáo với phong tục bản địa. Sự kiện diễn ra tại Mexicali, Mexico, ngày 17/4. Ảnh: Victor Medina.
|
Mọi người tập trung tại Nhà thờ Mộ Thánh trong ngày diễn ra nghi lễ Lửa Thiêng (Holy Fire) ở khu Phố Cổ Jerusalem, ngày 19/4. Ảnh: Ammar Awad.
|
Các tín đồ tụ tập bên đống lửa trước khi thực hiện nghi thức tắm thiêng trên sông Hanumante trong ngày cuối cùng của lễ hội Swasthani Brata Katha tại Bhaktapur, Nepal, ngày 12/2. Ảnh: Navesh Chitrakar.
|
Một bé gái xin phấn để viết lên bức tường của đền Saraswati trong lễ hội Shreepanchami - lễ hội tôn vinh nữ thần giáo dục Saraswati, tại Kathmandu, Nepal - với niềm tin rằng nữ thần sẽ phù hộ để việc học hành của các tín đồ thêm tiến bộ, ngày 3/2. Ảnh: Navesh Chitrakar.
|
Người Hồi giáo chen chúc lên một chuyến tàu đông nghịt để trở về nhà sau khi tham dự Akheri Munajat tại ngoại ô Dhaka, Bangladesh, ngày 2/2. Ảnh: Mohammad Ponir Hossain.
|
Các tín đồ đứng chờ lấy nước từ sông Bagmati - dòng sông được xem là linh thiêng - do họ tránh thực hiện nghi thức tắm thiêng do nguồn nước bị ô nhiễm, trong khuôn khổ lễ hội Swasthani Brata Katha tại đền Pashupatinath, Kathmandu, Nepal, ngày 29/1. Ảnh: Navesh Chitrakar.
|
Những người hành hương băng qua các cây cầu phao trong ngày thực hiện nghi thức tắm nước thánh tại Sangam - nơi hợp lưu của sông Hằng, sông Yamuna và sông Saraswati huyền thoại - trong lễ hội Maha Kumbh Mela (Lễ hội Bình Lớn) ở Prayagraj, Ấn Độ, ngày 13/1. Ảnh: Adnan Abidi.
|
Các tín đồ nằm bên trong những chiếc quan tài để cầu nguyện với niềm tin xua đi vận rủi và "tái sinh" để khởi đầu một năm mới suôn sẻ, tại một ngôi đền ở Nonthaburi, ngoại ô Bangkok, Thái Lan, ngày 1/1. Ảnh: Athit Perawongmetha.
