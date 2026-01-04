Cảnh 'không lối thoát' tại các điểm du lịch Trung Quốc dịp đầu năm

Theo Global Times, thị trường du lịch nội địa Trung Quốc ghi nhận sự bùng nổ về lượng đặt chỗ và số lượt khách trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Điều này phản ánh tín hiệu phục hồi mạnh mẽ của tiêu dùng và du lịch ngay từ đầu năm.

Phố đi bộ Qianmen ở Bắc Kinh tấp nập người qua lại vào ngày đầu năm mới. CCTV News dẫn số liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến cho thấy lượng đặt vé tham quan các điểm du lịch trong nước tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm trải nghiệm, giải trí dành cho khách quốc tế tăng hơn 30 lần, tạo nên làn sóng tiêu dùng đầu năm.

Tại Thượng Hải, Cục Văn hóa và Du lịch thành phố cho biết địa phương này đón hơn 6,82 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ, với tổng doanh thu du lịch đạt 12,271 tỷ nhân dân tệ. Thành phố tổ chức hơn 130 sự kiện văn hóa - du lịch chủ đề năm mới, giới thiệu hơn 120 tuyến tour ngắn ngày cùng các gói sản phẩm kết hợp điểm tham quan, khách sạn và homestay nông thôn.

Tỉnh Quảng Đông ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật khi đón khoảng 17,875 triệu lượt khách, tăng trung bình 34,8% mỗi ngày so với cùng kỳ, với doanh thu du lịch đạt 9,98 tỷ nhân dân tệ. Du khách chủ yếu lựa chọn các chuyến đi ngắn và trung bình, tập trung vào du lịch sinh thái rừng, suối nước nóng ven biển, homestay nông thôn và các tour học tập gia đình.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay tại Trung Quốc kéo dài 3 ngày, nhiều hơn 2 ngày so với năm 2025, góp phần thúc đẩy nhu cầu du lịch khi người dân lựa chọn cả các chuyến đi ngắn lẫn hành trình dài ngày.

Du khách quốc tế cũng tranh thủ dịp này để trải nghiệm không khí đón năm mới tại Trung Quốc. Dữ liệu từ nền tảng Qunar cho thấy du khách sử dụng hộ chiếu nước ngoài đã đặt vé máy bay nội địa đến 97 thành phố trên khắp Trung Quốc. Ba thị trường khách lớn nhất là Thái Lan, Malaysia và Australia.

Ông Đặng Vĩnh Thắng, Tổng giám đốc Công ty Du lịch Quốc tế Le Tour Thành Đô, cho biết đơn vị này đã phục vụ khoảng 1.000 khách quốc tế trong kỳ nghỉ, chủ yếu đến từ Thái Lan, Việt Nam và Malaysia. Theo ông, các đoàn khách Đông Nam Á tăng mạnh nhờ kết nối giao thông thuận tiện và chi phí hợp lý.

Các chuyên gia nhận định kết quả tích cực tại nhiều địa phương cho thấy thị trường du lịch nội địa Trung Quốc tiếp tục thể hiện sức bật và tiềm năng tăng trưởng. Đà tăng trưởng này được hỗ trợ bởi kỳ nghỉ kéo dài, hạ tầng giao thông cải thiện và các sản phẩm du lịch đa dạng, phù hợp với nhiều nhóm khách.

Theo ông Vương Bằng, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Xã hội Bắc Kinh, động lực từ kỳ nghỉ Tết Dương lịch có thể giúp duy trì nhu cầu du lịch đến cao điểm Tết Nguyên đán vào giữa tháng 2, nếu năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ theo kịp kỳ vọng ngày càng cao của du khách. Ngành du lịch được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế và việc làm tại các địa phương trong năm 2026.

