Tài xế taxi Nha Trang 'làm ảo thuật' tráo tiền khách Tây

  • Chủ nhật, 4/1/2026 10:05 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Tài xế taxi tại Nha Trang đánh tráo tờ tiền 200.000 đồng của du khách thành 10.000 đồng khi thanh toán cước phí. Công an địa phương đã mời người này lên làm việc.

Tài xế taxi Nha Trang 'nhận 200.000 đồng bằng tay trái, lấy ra 10.000 đồng bằng tay phải' Nữ du khách Hàn Quốc quay video, đăng tải lên mạng xã hội: "Hãy cẩn thận với các 'ảo thuật gia' ở Nha Trang. Nhận 200.000 đồng bằng tay trái, lấy ra 10.000 đồng bằng tay phải".

Ngày 3/1, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện đoạn video tài xế taxi ở Nha Trang đánh tráo tiền của du khách nước ngoài. Theo đó, taxi chở hai du khách Hàn Quốc từ trung tâm thành phố đến trước cổng chợ Đầm, phường Nha Trang.

Khi xe dừng lại, nam du khách đưa tờ 200.000 đồng để thanh toán cước phí. Tài xế dùng tay trái nhận tiền, đồng thời tay phải đưa lại cho du khách tờ 10.000 đồng và cho rằng khách đưa thiếu tiền.

Người này chỉ vào đồng hồ tính cước, nói số tiền phải trả là 50.000 đồng và yêu cầu đưa thêm. Nam du khách cầm lại tờ 10.000 đồng và tiếp tục thanh toán.

Toàn bộ diễn biến được nữ du khách ngồi ở hàng ghế sau dùng điện thoại ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, kèm dòng cảnh báo: "Hãy cẩn thận với các 'ảo thuật gia' ở Nha Trang. Nhận 200.000 đồng bằng tay trái, lấy ra 10.000 đồng bằng tay phải".

tai xe taxi anh 1

Công an phường Nha Trang làm việc với tài xế taxi đánh tráo tiền của du khách nước ngoài. Ảnh: CACC.

Từ thông tin và video lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Nha Trang đã mời tài xế taxi về trụ sở để làm rõ. Qua làm việc, tài xế 34 tuổi trú tại phường Tây Nha Trang, thừa nhận là người xuất hiện trong đoạn video.

Theo cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào đầu tháng 11/2025. Thời điểm đó, tài xế điều khiển xe taxi mang biển số Phú Thọ, chở hai du khách Hàn Quốc (một nam, một nữ) và đã thực hiện hành vi tráo tiền khi thanh toán cước.

Lãnh đạo Công an phường Nha Trang đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan để có hình thức xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Chủ tịch Nghiệp đoàn Xích lô Du lịch Nha Trang cũng đã thu hồi thẻ hội viên và cho một tài xế rời khỏi nghiệp đoàn do có hành vi "giật tiền" phản cảm đối với du khách nước ngoài.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Người lái xích lô xin lỗi khách nước ngoài sau hành động 'giật tiền'

Do mâu thuẫn trong việc trả tiền, người lái xích lô ở Nha Trang có hành động "giật tiền" một du khách nước ngoài, gây phản cảm.

14:44 2/6/2025

Tước tư cách thành viên tài xế vụ giật tiền khách Nga ở Nha Trang

Tài xế xích lô thuộc Nghiệp đoàn Xích lô Nha Trang chịu hình phạt cao nhất sau vụ giật tiền trên tay du khách Nga tối 31/5.

11:38 2/6/2025

Xác minh tài xế xích lô giật tiền du khách nước ngoài ở Nha Trang

Cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc người chạy xích lô có hành vi thiếu chuẩn mực với du khách nước ngoài ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

09:49 1/6/2025

Châu Sa

