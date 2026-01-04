Tài xế taxi Nha Trang 'làm ảo thuật' tráo tiền khách Tây

Tài xế taxi tại Nha Trang đánh tráo tờ tiền 200.000 đồng của du khách thành 10.000 đồng khi thanh toán cước phí. Công an địa phương đã mời người này lên làm việc.

Tài xế taxi Nha Trang 'nhận 200.000 đồng bằng tay trái, lấy ra 10.000 đồng bằng tay phải' Nữ du khách Hàn Quốc quay video, đăng tải lên mạng xã hội: "Hãy cẩn thận với các 'ảo thuật gia' ở Nha Trang. Nhận 200.000 đồng bằng tay trái, lấy ra 10.000 đồng bằng tay phải".

Ngày 3/1, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện đoạn video tài xế taxi ở Nha Trang đánh tráo tiền của du khách nước ngoài. Theo đó, taxi chở hai du khách Hàn Quốc từ trung tâm thành phố đến trước cổng chợ Đầm, phường Nha Trang.

Khi xe dừng lại, nam du khách đưa tờ 200.000 đồng để thanh toán cước phí. Tài xế dùng tay trái nhận tiền, đồng thời tay phải đưa lại cho du khách tờ 10.000 đồng và cho rằng khách đưa thiếu tiền.

Người này chỉ vào đồng hồ tính cước, nói số tiền phải trả là 50.000 đồng và yêu cầu đưa thêm. Nam du khách cầm lại tờ 10.000 đồng và tiếp tục thanh toán.

Toàn bộ diễn biến được nữ du khách ngồi ở hàng ghế sau dùng điện thoại ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, kèm dòng cảnh báo: "Hãy cẩn thận với các 'ảo thuật gia' ở Nha Trang. Nhận 200.000 đồng bằng tay trái, lấy ra 10.000 đồng bằng tay phải".

Công an phường Nha Trang làm việc với tài xế taxi đánh tráo tiền của du khách nước ngoài. Ảnh: CACC.

Từ thông tin và video lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Nha Trang đã mời tài xế taxi về trụ sở để làm rõ. Qua làm việc, tài xế 34 tuổi trú tại phường Tây Nha Trang, thừa nhận là người xuất hiện trong đoạn video.

Theo cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào đầu tháng 11/2025. Thời điểm đó, tài xế điều khiển xe taxi mang biển số Phú Thọ, chở hai du khách Hàn Quốc (một nam, một nữ) và đã thực hiện hành vi tráo tiền khi thanh toán cước.

Lãnh đạo Công an phường Nha Trang đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan để có hình thức xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Chủ tịch Nghiệp đoàn Xích lô Du lịch Nha Trang cũng đã thu hồi thẻ hội viên và cho một tài xế rời khỏi nghiệp đoàn do có hành vi "giật tiền" phản cảm đối với du khách nước ngoài.