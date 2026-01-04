Thủ đô Campuchia lọt top điểm đến hàng đầu năm 2026

Từ thành phố chỉ có một đèn giao thông đến sở hữu sân bay quốc tế quy mô lớn, thủ đô Phnom Penh của Campuchia vừa gọi tên trong top 20 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026.

Sân bay quốc tế Techo được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên mới cho du lịch Campuchia. Ảnh: Reuters.

Phnom Penh lần đầu được chuyên trang du lịch BBC Travel xướng tên trong danh sách 20 điểm đến không thể bỏ lỡ năm 2026, nhờ những chuyển biến mạnh mẽ theo hướng du lịch bền vững, giàu bản sắc và gắn với cộng đồng địa phương.

Chuyên trang nhận định thủ đô Campuchia đang bước vào “một kỷ nguyên mới” khi hàng loạt dự án phát triển sáng tạo và bền vững đang định hình lại diện mạo đô thị. Từng bị lu mờ bởi Siem Reap, Phnom Penh nay dần khẳng định vị thế riêng, tự tin xuất hiện trên bản đồ du lịch quốc tế với vai trò là trung tâm văn hóa, lịch sử và đời sống đương đại của đất nước.

Một trong những động lực quan trọng cho sự chuyển mình này là Sân bay Quốc tế Techo, dự án hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay của Campuchia, dự kiến giúp cải thiện đáng kể khả năng kết nối quốc tế. Sân bay mới sẽ mở ra các đường bay từ UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách quốc tế tiếp cận Phnom Penh.

Bên trong sân bay quốc tế Techo, ánh sáng tự nhiên tràn qua những khung cửa kính lớn, phản chiếu lên sàn gỗ sáng màu và hàng cây nhiệt đới xanh mướt. Ảnh: Reuters.

Không chỉ hạ tầng giao thông, diện mạo đô thị của Phnom Penh cũng thay đổi rõ nét. Từ một thành phố từng chỉ có duy nhất một đèn giao thông, Phnom Penh nay đang nổi lên là hình mẫu về du lịch đô thị bền vững tại Đông Nam Á.

Những không gian công cộng mới đóng vai trò trung tâm trong đời sống du lịch, tiêu biểu là phố đi bộ Chaktomuk ven sông, nơi trở nên sôi động vào mỗi cuối tuần với ẩm thực đường phố Khmer, sản phẩm thủ công địa phương và các chương trình biểu diễn âm nhạc trực tiếp.

Bên cạnh đó, các sáng kiến thân thiện với môi trường cũng được đẩy mạnh. Nhiều khách sạn tại Phnom Penh đưa xe tuk-tuk điện vào sử dụng, góp phần giảm phát thải và tạo trải nghiệm di chuyển xanh cho du khách, đồng thời phản ánh tầm nhìn dài hạn hướng tới một thành phố du lịch bền vững.

Trong danh sách 20 điểm đến không thể bỏ lỡ năm 2026 của chuyên trang, Phnom Penh sánh vai cùng nhiều địa danh nổi bật trên thế giới như:

Abu Dhabi của UAE

Algeria

Thung lũng Colchagua của Chile

Quần đảo Cook

Costa Rica

Hebrides của Scotland

Ishikawa của Nhật Bản

Quần đảo Komodo của Indonesia

Loreto tại Baja California Sur của Mexico

Montenegro

Bờ biển Oregon của Mỹ

Oulu của Phần Lan

Philadelphia của Mỹ

Guimarães của Bồ Đào Nha

Samburu của Kenya.

Được vinh danh không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực đổi mới của Phnom Penh, mà còn mở ra cơ hội để thủ đô Campuchia thu hút dòng du khách quan tâm đến trải nghiệm văn hóa bản địa, du lịch chậm và các giá trị bền vững trong những năm tới.