Tại sao du lịch Campuchia vẫn an toàn?

Campuchia vẫn được đánh giá là điểm đến an toàn nếu du khách đi đúng vùng và theo sát khuyến cáo chính thức từ chính quyền.

Đại sứ quán Campuchia tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Dù căng thẳng dọc biên giới Thái Lan - Campuchia leo thang và thông tin tiêu cực liên quan đến các đường dây lừa đảo, buôn người, nhiều chuyên gia du lịch quốc tế cho rằng Campuchia nhìn chung vẫn an toàn với du khách nếu đi đúng khu vực, đúng tuyến và tuân thủ khuyến cáo chính thức.

Nhìn tổng thể, rủi ro tại Campuchia hiện không mang tính “phủ rộng” trên toàn lãnh thổ. Theo Cambodia Ness, các diễn biến xung đột chủ yếu tập trung tại dải biên giới phía bắc và tây giáp Thái Lan, trong khi các trung tâm du lịch lớn ở miền trung như Phnom Penh và Siem Reap vẫn duy trì nhịp sống bình thường.

Hoạt động lưu trú, tham quan và các dịch vụ du lịch thiết yếu tại những khu vực này nhìn chung không bị gián đoạn, khác biệt rõ rệt so với tình hình bất ổn ở các tỉnh giáp biên.

Theo các khuyến cáo du lịch quốc tế, Campuchia hiện được xếp vào nhóm điểm đến cần “đặc biệt thận trọng”, nhưng kèm theo lưu ý rất cụ thể về phạm vi rủi ro. Những cảnh báo nghiêm ngặt “không nên đến” chủ yếu áp dụng cho các khu vực dọc biên giới Thái Lan - Campuchia, nơi xảy ra giao tranh.

Các địa bàn như Preah Vihear, Oddar Meanchey, Banteay Meanchey (khu vực Poipet), một phần Battambang, Koh Kong hay các cụm đền chùa sát biên giới đều được khuyến cáo tránh hoàn toàn do nguy cơ pháo kích, bom mìn còn sót lại và tình hình an ninh khó lường.

Ngược lại, Phnom Penh và khu vực đô thị trọng điểm của tỉnh Siem Reap nằm xa các điểm nóng. Nhiều quốc gia đã giữ hoặc hạ cảnh báo đối với hai thành phố này về mức tiêu chuẩn, phản ánh đánh giá rằng các rủi ro an ninh không ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và du lịch tại đây.

Một số tour có điều chỉnh lộ trình, tránh các cửa khẩu và đền thờ sát biên giới phía bắc, nhưng các chương trình tham quan thành phố, quần thể Angkor (ngoại trừ một số khu vực cực bắc nếu có khuyến cáo riêng) và các chuyến bay nội địa vẫn được duy trì.

Khách Trung Quốc check-in tại quần thể đền Angkor Wat, tỉnh Siem Reap, 18/9/2024. Ảnh: CFP.

Nói cách khác, “đi được hay không” phụ thuộc rất nhiều vào việc du khách chọn đúng vùng và tránh đúng vùng.

Yếu tố đi lại cũng góp phần lý giải vì sao Campuchia vẫn được xem là điểm đến an toàn tương đối. Trong bối cảnh nhiều cửa khẩu đường bộ giữa Thái Lan và Campuchia bị đóng hoặc kiểm soát chặt, các hãng và cơ quan du lịch khuyến nghị du khách nhập cảnh bằng đường hàng không, bay thẳng đến Phnom Penh hoặc Siem Reap từ các quốc gia khác. Cách di chuyển này giúp tránh hoàn toàn các tuyến đường bộ đi qua khu vực nhạy cảm, qua đó giảm đáng kể rủi ro.

Ngoài xung đột biên giới, loạt bê bối liên quan đến các đường dây lừa đảo và buôn người bị phanh phui hồi tháng 10 cũng từng khiến hình ảnh Campuchia chịu tác động. Tuy nhiên, các vụ việc này được các tổ chức quốc tế và cơ quan chức năng đánh giá là rủi ro mang tính “mục tiêu”, thường nhắm vào những người bị dụ dỗ qua mạng với lời mời việc làm mờ ám, hơn là du khách đi theo lịch trình du lịch thông thường.

Với du khách, nguyên tắc an toàn vẫn mang tính thực tế và quen thuộc:

Theo dõi sát khuyến cáo du lịch của quốc gia mình trước và trong chuyến đi

Tránh các tỉnh biên giới và khu vực hẻo lánh phía bắc, ưu tiên lưu trú và di chuyển trong các trung tâm du lịch lớn như Phnom Penh, Siem Reap, Kampot hay Kep.

Việc sử dụng dịch vụ từ các hãng uy tín, không tiếp nhận lời mời việc làm hay môi giới không rõ nguồn gốc và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại được xem là đủ để hạn chế phần lớn rủi ro.