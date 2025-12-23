Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nỗ lực 'Vẫn là Campuchia' níu kéo khách du lịch

  Thứ ba, 23/12/2025 09:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngành du lịch Siem Reap phát động chiến dịch “Vẫn là Campuchia - #SafeInSiemReap” nhằm trấn an du khách giữa bối cảnh lo ngại an ninh.

Du khách tham quan đền Angkor Wat ở tỉnh Siem Reap, Campuchia vào ngày 18/10/2024. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ngành du lịch và khách sạn Siem Reap vừa đồng loạt phát động chiến dịch “Vẫn là Campuchia - #SafeInSiemReap” (Still Cambodia - #SafeInSiemReap) với mục tiêu khẳng định Campuchia luôn là điểm đến an toàn, yên bình và hoạt động du lịch diễn ra bình thường.

Đây là sáng kiến kêu gọi cộng đồng cùng chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện tích cực và chân thực về đời sống, điểm đến và trải nghiệm du lịch tại Campuchia, qua đó từng bước khôi phục niềm tin của du khách quốc tế.

Theo thông cáo của Still Cambodia - đơn vị khởi xướng chiến dịch, trong những tuần gần đây, các bản tin quốc tế làm dấy lên nhiều câu hỏi từ du khách và đối tác du lịch, đặc biệt xoay quanh mức độ an toàn của Siem Reap.

Tuy nhiên, thực tế tại địa phương cho thấy thành phố này cùng các điểm du lịch trọng yếu của Campuchia vẫn an toàn, yên bình, đền chùa mở cửa đón khách, đội ngũ lao động du lịch vẫn làm việc và nhịp sống thường nhật không bị xáo trộn.

Chiến dịch được Tổng cục Du lịch Campuchia ủng hộ nhằm tạo ra một nỗ lực chung, mời gọi cả doanh nghiệp lẫn công chúng tham gia lan tỏa hình ảnh tích cực. Still Cambodia kêu gọi người dân và du khách đăng tải ảnh, video về cuộc sống thường ngày, phong cảnh, trải nghiệm du lịch tại Siem Reap và Campuchia, sử dụng các hashtag như #StillCambodia, #SafeInSiemReap, #Angkor hay #SolidaritySeason, đồng thời tránh nhắc tới xung đột hay chiến sự.

Theo ban tổ chức, sức mạnh của sáng kiến nằm ở việc nhân rộng các câu chuyện cá nhân, phản ánh thực tế tại chỗ một cách bình tĩnh và đồng lòng. Đây không phải là thông điệp của riêng một tổ chức hay một chiến dịch truyền thông tập trung, mà là nỗ lực chung dựa trên nội dung xác thực, độc lập và cập nhật, nhằm duy trì sức hấp dẫn của Campuchia như một điểm đến du lịch.

Campuchia anh 1

Đền Angkor Wat tại Khu di tích khảo cổ Angkor được UNESCO công nhận ở tỉnh Siem Reap, Campuchia. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin về ngành du lịch Siem Reap đang đối mặt với giai đoạn khó khăn hiếm thấy. Thành phố du lịch nổi tiếng nhất Campuchia vốn bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm vào tháng 12, song năm nay không khí mùa cao điểm trở nên trầm lắng. Sau khi căng thẳng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan bùng phát trở lại, nhiều khu chợ, điểm tham quan và dịch vụ du lịch rơi vào cảnh vắng khách.

Siem Reap nằm cách khu vực xung đột gần nhất khoảng 2,5 giờ lái xe, nhiều du khách quốc tế vẫn chọn phương án thận trọng và hủy hoặc hoãn kế hoạch.

Tác động cũng thể hiện rõ tại quần thể Angkor Wat, di sản thế giới được UNESCO công nhận và là biểu tượng du lịch của Campuchia. Một số nhân viên bán vé cho biết lượng khách tham quan giảm khoảng 10% kể từ khi căng thẳng leo thang. Các hướng dẫn viên địa phương, vốn phụ thuộc lớn vào dòng khách đường bộ từ Thái Lan, Lào và Việt Nam, cũng chịu ảnh hưởng nặng nề khi lượng tour sụt giảm mạnh.

Quỳnh Trang

