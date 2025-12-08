Đội tuyển SEA Games Campuchia check-in sân bay 2 tỷ USD

5 đội tuyển thể thao của Campuchia có mặt tại sân bay quốc tế Techo ở Phnom Penh trong sáng 8/12 để lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33.

Đội tuyển bơi, taekwondo và ju-jitsu Campuchia check-in tại sân bay quốc tế Techo ở Phnom Penh, Campuchia, sáng 8/12. Ảnh: Olympic Cambodia.

Sáng 8/12, Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia cho biết ba đội tuyển gồm taekwondo, Jujitsu và bơi lội đã rời sân bay quốc tế Techo lúc 8h20 để sang Thái Lan, tham dự SEA Games 33 diễn ra ngày 9-20/12.

Hai đội tuyển khác là teqball (môn thể thao kết hợp giữa bóng đá và bóng bàn) và thể dục dụng cụ lên đường lúc 12h55 cùng ngày, theo Olympic Cambodia.

Bảy môn còn lại gồm: điền kinh, cưỡi ngựa, Kun Bokator, kickboxing, triathlon, môtô nước và thể thao điện tử sẽ di chuyển theo lịch trình đã được sắp xếp trước. Tổng cộng, 12 đội tuyển của Campuchia có 137 vận động viên và đại biểu dự đại hội.

Sân bay quốc tế Techo mở đường băng đón những chiếc máy bay đầu tiên từ ngày 9/9, khánh thành ngày 20/10. Từ Techo, các chuyến bay hiện kết nối Phnom Penh với Bangkok, Bắc Kinh, Hà Nội, Singapore và Kuala Lumpur. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh 5 đội tuyển thể thao của Campuchia check-in sân bay quốc tế Techo Phnom Penh thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Sân bay được khánh thành ngày 20/10, là dự án hạ tầng lớn nhất mà Campuchia từng đầu tư vào lĩnh vực hàng không.

Tại sự kiện khánh thành, Thủ tướng Campuchia Hun Manet gọi đây là "một thành tựu thể hiện tầm nhìn phát triển dài hạn của Campuchia".

Sân bay quốc tế Techo, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 30 km về phía Nam, được kỳ vọng sẽ thu hút khách du lịch. Dự án trị giá 2 tỷ USD với diện tích hơn 87.000 m2, mang tên "Techo" - tước hiệu danh dự trong quân đội Khmer.

Công trình được xem như "cánh cổng mới" mở ra kỷ nguyên du lịch và đầu tư cho khu vực phía Nam Campuchia, vốn còn ít được khám phá. Dù mang tầm vóc quốc gia, dự án này ra mắt trong bối cảnh du lịch Campuchia đối mặt nhiều thách thức.

Không gian hiện đại bên trong sân bay quốc tế 2 tỷ USD của Campuchia. Ảnh: Reuters, Arch Daily.

Trong bối cảnh thi đấu tại SEA Games 33, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Hang Chuon Naron, cùng Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia Vath Chamroeun, khẳng định Campuchia tham dự theo đúng quy định của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF).

Ông Hang Chuon Naron nhấn mạnh quyết định dự SEA Games đã được cân nhắc kỹ, nhằm bảo vệ "lợi ích và danh dự quốc gia". Nước chủ nhà Thái Lan có nghĩa vụ đảm bảo an ninh, an toàn và tính minh bạch trong thi đấu.

Trong khi đó, đoàn thể thao Campuchia được yêu cầu giữ thận trọng và kỷ luật. Đoàn phải phân công nhân sự phụ trách từng môn và điểm danh hàng ngày. Các vận động viên chỉ di chuyển theo nhóm, không được đi một mình và giữ liên lạc thông suốt.