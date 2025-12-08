Cánh đồng rau cải thành điểm check-in ở Hà Nội

|
Hoa cải tại Lệ Chi thường được gieo từ cuối tháng 9, nở rộ sau hơn một tháng.
|
Cây cao khoảng 40-70 cm, hoa nhỏ màu vàng tươi, mọc thành từng chùm dày. Khi gió nhẹ thổi qua, cả thảm hoa chuyển động như những dải lụa, nổi bật giữa không gian thoáng đãng của vùng bãi ven sông Đuống.
|
Anh Thắng - một hộ trồng hoa lâu năm tại địa phương - cho biết: "Vụ này thời tiết xấu quá, nếu trồng cải mà gặp mưa lớn hoặc ngập úng thì thiệt hại nhiều. Bà con năm nay chuyển sang trồng rau ngắn ngày cho an toàn hơn". Theo anh Thắng, chỉ một số ít hộ trồng theo quy mô nhỏ hoặc để phục vụ nhu cầu canh tác truyền thống, nên không còn cảnh hàng dài du khách đổ về chụp ảnh như trước.
|
Không chỉ ảnh hưởng đến người trồng, sự thiếu vắng của những thảm cải lớn cũng khiến Lệ Chi "mất tên" trên bản đồ những điểm check-in mùa đông của Hà Nội.
|
Dù vậy, những vạt cải còn sót lại vẫn giữ được vẻ đẹp đặc trưng: sắc vàng nhẹ trải dài trên nền trời mù sương, gợi cảm giác yên bình của làng quê Bắc Bộ. Một số nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chia sẻ rằng chính sự tĩnh lặng này lại mang đến nét đẹp riêng, phù hợp với những bộ ảnh mang phong cách mộc mạc, tối giản.
|
Nhờ vị trí nằm sát sông, cảnh quan vùng bãi Lệ Chi giữ được vẻ mộc mạc, ít bị che khuất bởi nhà cửa. Vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, ánh nắng chiếu xiên khiến từng chùm hoa lên màu rực hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người yêu nhiếp ảnh ghi lại vẻ đẹp của mùa đông miền Bắc.
|
Tại nhiều vùng bãi bồi ven sông ở miền Bắc, cải vàng được trồng với hai mục đích chính: Thu hoạch hạt để làm giống và che phủ đất trong mùa đông. Những năm gần đây, nhờ hình ảnh cánh đồng cải nở rộ xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều địa phương tận dụng diện tích hoa để đón du khách chụp ảnh, tạo thêm thu nhập.
|
Tuy nhiên, đây cũng là loại cây rất phụ thuộc thời tiết. Mưa lớn kéo dài có thể làm cây ngập úng, kém phát triển; thời tiết nồm ẩm dễ phát sinh sâu khoang, nấm bệnh khiến nhiều hộ không dám mở rộng diện tích.
|
Hoa cải vàng (cải dầu) không chỉ mang giá trị cảnh quan mà còn được người dân trồng để lấy hạt giống. Tuy nhiên, trong khoảng 5-7 năm trở lại đây, nhờ màu sắc nổi bật và sự lan tỏa từ mạng xã hội, những cánh đồng cải ở ngoại thành Hà Nội trở thành điểm đến quen thuộc của giới trẻ vào dịp cuối năm.
|
Tại Lệ Chi, dù diện tích không rộng như trước, sắc vàng của những luống cải còn lại vẫn đủ tạo nên một mùa hoa ấn tượng, tô điểm cho không gian nông thôn và mang lại cảm giác thanh bình trong những ngày cuối năm.
