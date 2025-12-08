Cánh đồng rau cải thành điểm check-in ở Hà Nội

Anh Thắng - một hộ trồng hoa lâu năm tại địa phương - cho biết: "Vụ này thời tiết xấu quá, nếu trồng cải mà gặp mưa lớn hoặc ngập úng thì thiệt hại nhiều. Bà con năm nay chuyển sang trồng rau ngắn ngày cho an toàn hơn". Theo anh Thắng, chỉ một số ít hộ trồng theo quy mô nhỏ hoặc để phục vụ nhu cầu canh tác truyền thống, nên không còn cảnh hàng dài du khách đổ về chụp ảnh như trước.