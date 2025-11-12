Lần đầu lộ diện toa 'mui trần' trên tàu du lịch 2 tầng Hà Nội

|Sau hơn 2 tháng vận hành, tàu du lịch 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô" thu hút du khách trong và ngoài nước nhờ trải nghiệm mới mẻ. Mỗi toa tàu được đặt tên, thiết kế riêng theo 5 cửa ô Thăng Long xưa: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa.
Đoàn tàu gồm 5 toa ghế ngồi hai tầng, kèm 2 toa "mui trần" được thiết kế riêng cho du khách chụp ảnh. Toa check-in được giới thiệu là không gian mở, làm từ sắt thép với đường nét cổ điển, gợi cảm hứng từ vẻ đẹp vượt thời gian của cầu Long Biên.
Toa check-in mang biểu tượng cầu Long Biên, rộng 55 m2 với 2 tầng. Bên trong được bố trí tiểu cảnh, ghế ngồi và các góc chụp, tạo không gian để du khách thoải mái lưu lại kỷ niệm.
Du khách chụp ảnh tại toa check-in. Với nhiều góc chụp được bố trí sẵn, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm dừng yêu thích của hành khách trên chuyến tàu.
Theo lịch trình, đoàn tàu 2 tầng khởi hành từ ga Hà Nội lúc 8h và 13h30 hàng ngày. Trên hành trình, tàu dừng khoảng 20 phút tại ga Long Biên để du khách chụp ảnh, ngắm tàu. Điểm đến chính là ga Từ Sơn (Bắc Ninh), sau đó trở lại ga Hà Nội. Tàu chính thức khai thác thương mại từ ngày 6/9, mức giá 550.000-750.000 đồng/người, tùy thuộc vào toa tàu và dịch vụ đi kèm.
Tuyến khai thác mang tên "Thăng Long - Kinh Bắc: Ngàn năm còn vọng", xuất phát từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) với 2 chuyến mỗi ngày: sáng 8h-11h30 và chiều 13h30-17h.
- Toa Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Đống Mác: 550.000 đồng (tầng 1), 650.000 đồng (tầng 2).
- Toa VIP Ô Chợ Dừa: 750.000 đồng.
Trẻ em dưới 6 tuổi (cao dưới 1,12 m) được miễn phí nếu ngồi cùng người lớn; từ 6 đến 10 tuổi (dưới 1,32 m) giảm 15%; trên 10 tuổi tính giá như người lớn.
