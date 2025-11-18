Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Ba Vì sau ngày 'vỡ trận'

  • Thứ ba, 18/11/2025 12:48 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mùa dã quỳ nở rộ tiếp tục kéo hàng chục nghìn du khách lên Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội. Cuối tuần vừa qua ghi nhận lượng khách tăng đột biến, các điểm chụp ảnh đặc ken từ sáng đến chiều.

Da quy Ba Vi anh 1Da quy Ba Vi anh 2

Một ngày sau cao điểm, những thảm dã quỳ vàng vẫn phủ kín sườn đồi, tạo nên bức tranh mùa thu rực rỡ. Dù từng tiếp nhận lượng người lớn, cảnh quan gần như không bị ảnh hưởng, chỉ vài khóm hoa ở ven lối đi xuất hiện cành gãy hoặc úa nhẹ.
Da quy Ba Vi anh 3Da quy Ba Vi anh 4Da quy Ba Vi anh 5Da quy Ba Vi anh 6

Cận cảnh từng bông hoa, sắc vàng vẫn tươi mới, các bụi dã quỳ xếp tầng tạo nên những khóm lớn đẹp mắt. Môi trường trong vườn sạch sẽ, rác thải được thu gom kịp thời. Hiện tượng hái hoa, bẻ cành gần như không ghi nhận, cho thấy ý thức của phần lớn du khách được duy trì tốt.

Da quy Ba Vi anh 7

Các nhóm bạn trẻ không chỉ chụp ảnh mà còn cắm trại, tận hưởng không khí trong lành.
Da quy Ba Vi anh 8

Linh - sinh viên tại Hà Nội - chia sẻ: "Em thích nhất là khoảnh khắc đứng giữa những khóm hoa vàng, vừa chụp ảnh vừa hít thở không khí trong lành. Hoa vẫn rất đẹp, chỉ vài bông gãy nhỏ thôi".
Da quy Ba Vi anh 9Da quy Ba Vi anh 10

Bạn Hồng Minh cùng nhóm bạn từ Bắc Ninh cho biết: "Chúng mình đến sớm để tránh đông, nhưng vẫn được trải nghiệm không gian rực rỡ. Cắm trại, chụp ảnh và đi dạo giữa thảm hoa thật sự thư giãn".
Da quy Ba Vi anh 11

Không chỉ thiên nhiên, các hàng quán phục vụ khách cũng ghi nhận lượng bán kỷ lục. Trong ngày cao điểm, một số quầy bán gần 100 con gà nướng và hàng nghìn ống cơm lam, phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách.
Da quy Ba Vi anh 12

Từ flycam có thể nhìn thấy những lối đi uốn lượn giữa các thảm hoa vàng, tạo nên một bức tranh mùa thu sống động.
Da quy Ba Vi anh 13

Từ trên cao, những con đường uốn lượn giữa sắc vàng của dã quỳ tạo nên khung cảnh sống động. Ba Vì sau ngày "vỡ trận" vẫn giữ trọn vẻ rực rỡ, tiếp tục thu hút du khách tới thưởng hoa trong những ngày cao điểm tiếp theo.
Dã quỳ Ba Vì sau ngày 'vỡ trận' check-in Cuối tuần qua, Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội) ghi nhận lượng khách đổ về săn ảnh hoa dã quỳ tăng đột biến. Các điểm check-in kín khách từ sáng đến chiều.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Đi từ 3h sáng vẫn phải xếp hàng ngắm hoa dã quỳ Ba Vì

Rạng sáng 16/11, dòng người đổ về Vườn quốc gia Ba Vì "săn" mây, ngắm hoa dã quỳ đông nghẹt. Trong đoàn khách ùn ứ vẫn xuất hiện nhiều "siêu nhân", "hoàng tử Ả Rập".

47:2800 hôm qua

Đổ xô 'săn' ảnh dã quỳ phủ vàng sườn núi Ba Vì

Đầu đông, khi những triền núi Ba Vì ngập trong sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ, du khách lại tìm đến check-in giữa mùa hoa ngắn ngủi nhưng quyến rũ nhất năm.

11:25 6/11/2025

https://tienphong.vn/ba-vi-sau-ngay-vo-tran-check-in-hoa-da-quy-co-con-ruc-ro-post1797008.tpo

Dương Triều/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Dã quỳ Ba Vì Hà Nội VQG Ba vì check-in dã quỳ du lịch Ba Vi du lịch Hà Nội mùa hoa dã quỳ

    Đọc tiếp

    Ba Vi 'vo tran' vi khach san hoa da quy hinh anh

    Ba Vì 'vỡ trận' vì khách săn hoa dã quỳ

    11:33 18/11/2024 11:33 18/11/2024

    0

    Nhiều bạn trẻ đi xe máy lạng lách, đóng giả "thái tử Ả Rập" gây náo loạn khu vực Vườn quốc gia (VQG) Ba Vì ngày 16-17/11, khi hoa dã quỳ nở rộ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý