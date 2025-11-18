Một ngày sau cao điểm , những thảm dã quỳ vàng vẫn phủ kín sườn đồi, tạo nên bức tranh mùa thu rực rỡ. Dù từng tiếp nhận lượng người lớn, cảnh quan gần như không bị ảnh hưởng, chỉ vài khóm hoa ở ven lối đi xuất hiện cành gãy hoặc úa nhẹ.

Cận cảnh từng bông hoa, sắc vàng vẫn tươi mới, các bụi dã quỳ xếp tầng tạo nên những khóm lớn đẹp mắt. Môi trường trong vườn sạch sẽ, rác thải được thu gom kịp thời. Hiện tượng hái hoa, bẻ cành gần như không ghi nhận, cho thấy ý thức của phần lớn du khách được duy trì tốt.

Các nhóm bạn trẻ không chỉ chụp ảnh mà còn cắm trại, tận hưởng không khí trong lành.

Linh - sinh viên tại Hà Nội - chia sẻ: "Em thích nhất là khoảnh khắc đứng giữa những khóm hoa vàng, vừa chụp ảnh vừa hít thở không khí trong lành. Hoa vẫn rất đẹp, chỉ vài bông gãy nhỏ thôi".

Bạn Hồng Minh cùng nhóm bạn từ Bắc Ninh cho biết: "Chúng mình đến sớm để tránh đông, nhưng vẫn được trải nghiệm không gian rực rỡ. Cắm trại, chụp ảnh và đi dạo giữa thảm hoa thật sự thư giãn".

Không chỉ thiên nhiên, các hàng quán phục vụ khách cũng ghi nhận lượng bán kỷ lục. Trong ngày cao điểm, một số quầy bán gần 100 con gà nướng và hàng nghìn ống cơm lam, phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách.

Từ flycam có thể nhìn thấy những lối đi uốn lượn giữa các thảm hoa vàng, tạo nên một bức tranh mùa thu sống động.

Từ trên cao, những con đường uốn lượn giữa sắc vàng của dã quỳ tạo nên khung cảnh sống động. Ba Vì sau ngày "vỡ trận" vẫn giữ trọn vẻ rực rỡ, tiếp tục thu hút du khách tới thưởng hoa trong những ngày cao điểm tiếp theo.

