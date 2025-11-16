Đi từ 3h sáng vẫn phải xếp hàng ngắm hoa dã quỳ Ba Vì

Rạng sáng 16/11, dòng người đổ về Vườn quốc gia Ba Vì "săn" mây, ngắm hoa dã quỳ đông nghẹt. Trong đoàn khách ùn ứ vẫn xuất hiện nhiều "siêu nhân", "hoàng tử Ả Rập".

Khách kẹt cứng ngay tại đoạn đường lên cổng soát vé VQG Ba Vì. Ảnh: Dương Thị Minh Nguyệt.

Xuất phát từ 3h sáng ở Hà Nội, Phùng Thị Minh Loan (sinh năm 2002) lên đến cổng Vườn Quốc gia Ba Vì lúc 4h và bất ngờ khi trạm mua vé đã chật kín.

“Đến nơi đã có hàng dài bạn trẻ xếp hàng rồi. Tôi chờ 30 phút mới mua được vé dù trời còn chưa sáng hẳn”, Loan kể.

Cô cho biết đã có 6 năm liên tiếp lên Ba Vì vào mùa dã quỳ, thường chọn đi thật sớm để tránh đông, nhưng năm nay vẫn “thua” nhiều bạn trẻ khác đi từ trước đó.

Cô và chồng đều mê hoa dã quỳ, năm nào cũng đi, song lần này “đông quá nên chỉ làm một vòng rồi về”, lúc xuống núi tiếp tục bị kẹt xe do lượng phương tiện đổ lên quá lớn.

Cô cũng chứng kiến nhiều trường hợp thanh niên nẹt pô, lạng lách, bẻ hoa để chụp ảnh rồi bỏ lại, khiến cảnh quan bị ảnh hưởng.

Từ 2h ngày 16/11, trạm bán vé vào VQG Ba Vì đã chật ních bạn trẻ xếp hàng chờ mua vé. Ảnh: Minh Loan.

Tương tự, Dương Thị Minh Nguyệt (Sóc Sơn) cho biết cũng bị kẹt ngay đoạn lên cổng soát vé từ lúc trời còn mờ sáng.

“Tôi đi từ 5h, đến gần 8h mới qua được cổng vì quá đông. Xe máy nối đuôi nhau chật cứng”, Nguyệt nói. Dù đã nhiều lần đến Ba Vì, đây là lần đầu cô trải nghiệm cảnh ùn ứ nghiêm trọng như vậy.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Đỗ Hữu Thế, Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì, xác nhận những ngày cao điểm ngắm hoa dã quỳ, lượng khách tăng đột biến, chủ yếu là học sinh và sinh viên.

“Hôm qua (15/11) hơn 10.000 khách, hôm nay (16/11) dự kiến trên 15.000, có thể chạm 20.000 lượt/ngày”, ông nói.

Theo ông Thế, nhiều bạn trẻ đi từ 2h sáng để kịp ngắm trăng, săn mây và đón bình minh trên đỉnh núi. Mùa dã quỳ năm nay bị ảnh hưởng hai tuần mưa đầu mùa nên khó ước tính tổng lượng khách. Tuy nhiên, đơn vị kỳ vọng tháng cao điểm năm nay lượng khách đạt hơn 100.000 lượt. Dự kiến đến tuần đầu tháng 12, hoa sẽ bắt đầu tàn.

VQG Ba Vì đang vào mùa hoa dã quỳ đẹp nhất. Ảnh: Blog Của Rọt.

Ông Thế cho biết so với năm ngoái, tình trạng thanh niên nẹt pô, phóng nhanh, phất cờ, đóng giả siêu nhân, “thái tử Ả Rập” vẫn còn nhưng đã giảm bớt. Lực lượng công an giao thông cùng cán bộ vườn quốc gia túc trực phân luồng, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm.

Với những bạn trẻ mặc trang phục dễ gây hiểu nhầm để chụp ảnh, lực lượng quản lý yêu cầu không đứng giữa đường tạo dáng để tránh gây mất tập trung cho lái xe.

Ông nói vui ngày cao điểm đông khách không chỉ tắc đường mà còn “tắc” cả… chuyện tình cảm. Ban quản lý có khi phải đứng ra hòa giải vài vụ đôi trẻ giận dỗi nhau giữa khu du lịch. Tuy vậy, theo ông, không khí chung vẫn là vui vẻ, nhiều nụ cười và đường đi từ Hà Nội lên Ba Vì khá gần nên lượng khách trẻ tiếp tục đổ về rất đông.

Nhiều bạn trẻ hóa trang thành "siêu nhân", "người nhện" tại Ba Vì. Tuy nhiên theo ông Thế, đối với những người hợp trang phục chưa phù hợp, Ban quản lý chỉ có thể nhắc nhở nhẹ nhàng. Ảnh: Beat Ba Vì.

Theo Ban quản lý, mùa hoa dã quỳ tại Ba Vì diễn ra từ 26/10 đến 8/12, đẹp nhất từ 2/11 đến 24/11. Đây cũng là thời điểm thu hút nhất trong năm, báo hiệu mùa thu sắp kết thúc và mùa đông bắt đầu trên dãy núi Ba Vì.

Từ Hà Nội, du khách có thể di chuyển theo Đại lộ Thăng Long hoặc quốc lộ 32, sau đó rẽ theo tỉnh lộ 414 đến Km8+800m để vào cổng vườn quốc gia.

Giá vé tham quan VQG Ba Vì gồm:

Vé người lớn: 60.000đ/người/lượt;

Vé sinh viên: 20.000đ/người/lượt;

Vé học sinh: 10.000đ/người/lượt;

Vé ưu tiên: 30.000đ/người/lượt (áp dụng đối với người già trên 60 tuổi, người khuyết tật…).

“Dã quỳ” hay còn gọi là Cúc quỳ, Sơn quỳ, Hướng dương dại là một loài cây dễ mọc, sinh trưởng nhanh, thường ra hoa vào dịp cuối thu, đầu đông (khoảng cuối tháng 10 đến đầu tháng 12 hàng năm), mỗi bông hoa thường có 13 cánh, tỏa tròn to khoảng 8 - 10 cm, cánh hoa màu vàng rực, hướng dương, nhụy căng tròn, tràn đầy sức sống, tỏ ý kiêu hãnh không bao giờ chịu khuất phục trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên.