Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

PICTURESQUE

Nhìn như Tokyo nhưng là công viên Thống Nhất

  • Thứ tư, 3/12/2025 09:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong buổi chiều nắng đầu đông, Hoàng Trung tình cờ ghi lại khoảnh khắc tháp truyền hình trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) hiện lên qua tán cây trong công viên Thống Nhất.

cong vien Thong Nhat, thap truyen hinh anh 1

Tòa tháp "đỏ trắng"

Nguyễn Hoàng Trung, 30 tuổi, sống tại Hà Nội và đang theo đuổi công việc vận động chống ô nhiễm ánh sáng. Chiều 20/11, anh quyết định "trốn việc một chút", cầm máy phim đến công viên Thống Nhất chụp ảnh. Đây chỉ là một trong vài lần hiếm hoi anh ghé lại thời gian gần đây. Điểm thu hút Trung nhiều nhất là tháp truyền hình trên đường Nguyễn Đình Chiểu, công trình được giới trẻ ví như "tháp Tokyo" phiên bản Hà Nội khi nhìn từ phía công viên. Anh cho biết đây là chi tiết mình luôn chú ý, kể cả khi nhìn từ xa vài kilomet. "Tòa tháp khung thép đỏ trắng nổi bật trong những ngày trời xanh, rồi khi chụp cận cảnh, nó lại được đóng khung bởi tán cây, khiến mình nhớ đến những bức ảnh Instagram về tháp Tokyo và trời thu Nhật từng trải nghiệm", anh nói với Tri Thức - Znews. Dưới bài đăng của Trung, nhiều người chia sẻ lại ảnh họ chụp tòa tháp, nói đùa "khỏi cần xin visa Nhật Bản". Lượng tương tác bất ngờ với hơn 6.000 lượt thích khiến anh khá hào hứng. Anh nhận thấy những ngày sau, nhiều bài viết về công viên Thống Nhất xuất hiện thêm hình ảnh tòa tháp này.

cong vien Thong Nhat, thap truyen hinh anh 2

cong vien Thong Nhat, thap truyen hinh anh 3cong vien Thong Nhat, thap truyen hinh anh 4cong vien Thong Nhat, thap truyen hinh anh 5

cong vien Thong Nhat, thap truyen hinh anh 6

cong vien Thong Nhat, thap truyen hinh anh 7cong vien Thong Nhat, thap truyen hinh anh 8cong vien Thong Nhat, thap truyen hinh anh 9cong vien Thong Nhat, thap truyen hinh anh 10cong vien Thong Nhat, thap truyen hinh anh 11cong vien Thong Nhat, thap truyen hinh anh 12cong vien Thong Nhat, thap truyen hinh anh 13cong vien Thong Nhat, thap truyen hinh anh 14

Công viên tuổi thơ

Trung bước vào công viên từ cổng Trần Nhân Tông, ấn tượng đầu tiên là những tán cây lớn đổ bóng xuống bãi cỏ, xen giữa vài công trình quen thuộc như nhà gương vẫn giữ nguyên hình ảnh anh từng nhớ từ hồi bé. "Khá tĩnh lặng, có gì đó vừa hoài niệm vừa đúng kỳ vọng của tôi về một công viên", anh nói. Kỷ niệm gần nhất của Trung với công viên Thống Nhất trước mùa thu năm nay là mùa hè 2013, khi anh tham gia một sự kiện chạy bộ. Việc công viên dỡ rào, mở rộng cho người dân đi dạo khiến cảm nhận của anh lần này khác hẳn. Đi bộ giữa không gian cây xanh, nắng nhẹ và gió mát đầu đông giúp tâm trạng anh thoải mái hơn. Trong bối cảnh Hà Nội không có quá nhiều công viên, công viên Thống Nhất theo Trung đã đáp ứng được những kỳ vọng cơ bản: không gian mở, hồ rộng, ánh nắng xuyên qua tán cây và cảnh quan tự nhiên không phụ thuộc vào các vườn hoa thiết kế. Anh cho rằng lý do những không gian đời thường như công viên ngày càng được yêu thích là bởi người trẻ tìm đến để tận hưởng một ngày đẹp trời theo cách của riêng mình: tập thể thao, chụp ảnh, picnic hay đơn giản chỉ là nằm dài trên cỏ.

cong vien Thong Nhat, thap truyen hinh anh 15

cong vien Thong Nhat, thap truyen hinh anh 16

cong vien Thong Nhat, thap truyen hinh anh 17

cong vien Thong Nhat, thap truyen hinh anh 18cong vien Thong Nhat, thap truyen hinh anh 19cong vien Thong Nhat, thap truyen hinh anh 20cong vien Thong Nhat, thap truyen hinh anh 21

cong vien Thong Nhat, thap truyen hinh anh 22cong vien Thong Nhat, thap truyen hinh anh 23cong vien Thong Nhat, thap truyen hinh anh 24

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Người nổi tiếng đồng loạt đi sở thú

Không chỉ Sơn Tùng M-TP, Pháp Kiều mới đây cũng check-in tại Thảo Cầm Viên. Trước đó, bộ ba Bùi Công Nam, Kay Trần và Tăng Phúc đăng tải loạt ảnh kangaroo ở sở thú Australia.

17:54 11/11/2025

3 công viên di sản ASEAN mới của Việt Nam

Vườn quốc gia Pù Mát, Khu bảo tồn Văn hóa và Thiên nhiên Đồng Nai, Vườn quốc gia Xuân Thủy được công nhận là 3 công viên di sản ASEAN mới của Việt Nam.

08:40 11/9/2025

Cận cảnh tháp Tam Thắng ở TP.HCM sau 6 tháng thi công

Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu) sẽ hoàn thiện trước ngày 22/8 nhằm chuẩn bị cho sự kiện chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, khánh thành công viên và quảng trường Thùy Vân, theo đơn vị thi công.

05:40 6/8/2025

Ghe 'kho' nhat may bay hinh anh

Ghế 'khổ' nhất máy bay

07:11 2/12/2025 07:11 2/12/2025

0

Chật chội, thiếu riêng tư, ghế giữa bị xem là vị trí “khổ sở” nhất máy bay, nhưng lại hiếm khi trống vì gắn liền bài toán tối ưu chỗ và doanh thu của hãng.

Chua Cau, vinh Ha Long Viet Nam gan 30 nam truoc hinh anh

Chùa Cầu, vịnh Hạ Long Việt Nam gần 30 năm trước

05:33 2/12/2025 05:33 2/12/2025

0

Ông Nguyễn Trí Dũng ghi lại vẻ yên bình của Hội An, Hạ Long, Thành nhà Hồ… bằng loạt ảnh phim giai đoạn 1996-2001, hé lộ nét mộc mạc của các di sản gần ba thập kỷ trước.

Châu Sa

Ảnh: Nguyễn Hoàng Trung

công viên Thống Nhất tháp truyền hình Hà Nội công viên Thống Nhất Tháp Tokyo tháp truyền hình công viên Hà Nội tháp đỏ trắng

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý