Nhìn như Tokyo nhưng là công viên Thống Nhất

Trong buổi chiều nắng đầu đông, Hoàng Trung tình cờ ghi lại khoảnh khắc tháp truyền hình trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) hiện lên qua tán cây trong công viên Thống Nhất.

Tòa tháp "đỏ trắng"

Nguyễn Hoàng Trung, 30 tuổi, sống tại Hà Nội và đang theo đuổi công việc vận động chống ô nhiễm ánh sáng. Chiều 20/11, anh quyết định "trốn việc một chút", cầm máy phim đến công viên Thống Nhất chụp ảnh. Đây chỉ là một trong vài lần hiếm hoi anh ghé lại thời gian gần đây. Điểm thu hút Trung nhiều nhất là tháp truyền hình trên đường Nguyễn Đình Chiểu, công trình được giới trẻ ví như "tháp Tokyo" phiên bản Hà Nội khi nhìn từ phía công viên. Anh cho biết đây là chi tiết mình luôn chú ý, kể cả khi nhìn từ xa vài kilomet. "Tòa tháp khung thép đỏ trắng nổi bật trong những ngày trời xanh, rồi khi chụp cận cảnh, nó lại được đóng khung bởi tán cây, khiến mình nhớ đến những bức ảnh Instagram về tháp Tokyo và trời thu Nhật từng trải nghiệm", anh nói với Tri Thức - Znews. Dưới bài đăng của Trung, nhiều người chia sẻ lại ảnh họ chụp tòa tháp, nói đùa "khỏi cần xin visa Nhật Bản". Lượng tương tác bất ngờ với hơn 6.000 lượt thích khiến anh khá hào hứng. Anh nhận thấy những ngày sau, nhiều bài viết về công viên Thống Nhất xuất hiện thêm hình ảnh tòa tháp này.

Công viên tuổi thơ

Trung bước vào công viên từ cổng Trần Nhân Tông, ấn tượng đầu tiên là những tán cây lớn đổ bóng xuống bãi cỏ, xen giữa vài công trình quen thuộc như nhà gương vẫn giữ nguyên hình ảnh anh từng nhớ từ hồi bé. "Khá tĩnh lặng, có gì đó vừa hoài niệm vừa đúng kỳ vọng của tôi về một công viên", anh nói. Kỷ niệm gần nhất của Trung với công viên Thống Nhất trước mùa thu năm nay là mùa hè 2013, khi anh tham gia một sự kiện chạy bộ. Việc công viên dỡ rào, mở rộng cho người dân đi dạo khiến cảm nhận của anh lần này khác hẳn. Đi bộ giữa không gian cây xanh, nắng nhẹ và gió mát đầu đông giúp tâm trạng anh thoải mái hơn. Trong bối cảnh Hà Nội không có quá nhiều công viên, công viên Thống Nhất theo Trung đã đáp ứng được những kỳ vọng cơ bản: không gian mở, hồ rộng, ánh nắng xuyên qua tán cây và cảnh quan tự nhiên không phụ thuộc vào các vườn hoa thiết kế. Anh cho rằng lý do những không gian đời thường như công viên ngày càng được yêu thích là bởi người trẻ tìm đến để tận hưởng một ngày đẹp trời theo cách của riêng mình: tập thể thao, chụp ảnh, picnic hay đơn giản chỉ là nằm dài trên cỏ.