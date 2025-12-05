Thực hư 'ông Tây' ngồi nhặt rau muống giữa sân bay Nội Bài

Khoảnh khắc "ông Tây" ngồi nhặt rau muống giữa sảnh sân bay Nội Bài gây xôn xao mạng xã hội. Thực tế, bức ảnh được chụp và lan truyền từ năm 2023.

Du khách nước ngoài ngồi nhặt rau giữa sảnh sân bay Nội Bài. Ảnh: Weibo Việt Nam.

Ngày 5/12, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông nước ngoài ngồi bệt giữa sảnh sân bay Nội Bài (Hà Nội) để nhặt rau. Trước mặt ông có nhiều bó rau được cho là rau muống, rau ngổ, diếp cá… khiến nhiều người bất ngờ về hành động lạ giữa khu vực đông đúc.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, bức ảnh được chụp từ năm 2023, từng gây xôn xao cộng đồng mạng vào thời điểm đó.

Du khách Nguyễn Đức Kiên, người chứng kiến sự việc, cho biết khoảng 22h ngày 29/11/2023, anh nhìn thấy "ông Tây" ngồi tại khu vực check-in của một hãng hàng không ở ga quốc tế sân bay Nội Bài.

"Người đàn ông bày rau ra nhặt, trông như rau ngổ. Nhưng nhiều người xung quanh tôi lại cho rằng là rau muống", anh nói.

Một vài người bạn trong nhóm của Kiên đến hỏi chuyện và chụp ảnh cùng người đàn ông ngoại quốc (không rõ quốc tịch). Kiên cũng ngồi nhặt rau cùng du khách, nhưng do bất đồng ngôn ngữ, cả hai chỉ giao tiếp ngắn gọn và chụp ảnh lưu niệm.

Kiên cho biết thường xuyên bay giữa Việt Nam và Nhật Bản, trung bình mỗi tuần hai chuyến, nên không lạ khi bắt gặp cảnh du khách nước ngoài thoải mái ngồi ngay giữa sảnh nhà ga.

Du khách xếp hàng làm thủ tục tại ga quốc tế, sân bay Nội Bài, năm 2022. Ảnh: Việt Linh.

Theo Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng của sân bay Nội Bài, hành khách được khuyến cáo không vứt rác bừa bãi; không ngồi, nằm, ngủ trên sàn nhà ga; không bày biện ăn uống ngoài khu vực được phép; và không bôi bẩn lên tường, sàn nhà ga…

Về quy định hàng hóa, rau củ không thuộc danh mục bị cấm và hành khách có thể mang theo khi xuất cảnh, nhưng phải đóng gói và ký gửi, không được xách tay.

Tuy nhiên, việc thông quan còn tùy thuộc quy định của hải quan nước đến và hành khách phải chấp nhận nếu bị từ chối.

Trên thực tế, nhiều quốc gia có quy định nghiêm ngặt về kiểm dịch thực vật và cấm nhập cảnh các loại rau, củ, trái cây như Hàn Quốc, Australia, Nhật Bản, Trung Quốc (nếu thực vật bị nhiễm côn trùng, sinh vật gây hại), Mỹ… Do đó, hành khách cần tìm hiểu kỹ trước khi mang theo nông sản khi xuất cảnh.