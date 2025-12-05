Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Ngắm Kỳ Quan San mùa lá đỏ, biển mây dày phủ kín đỉnh núi

  • Thứ sáu, 5/12/2025 10:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đầu tháng 12, Kỳ Quan San bước vào mùa lá đỏ rực rỡ, biển mây dày và trời quang hiếm thấy. Du khách đổ xô đến ngắm vẻ đẹp nổi bật giữa núi rừng Tây Bắc.

Ky Quan San anh 1

Những ngày đầu tháng 12, khi thời tiết bước vào đợt giao mùa, Kỳ Quan San, đỉnh núi cao hơn 3.000 m nằm giữa Lào Cai và Lai Châu, lại khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ hiếm thấy.
Ky Quan San anh 2

Rừng phong trên các sườn núi bắt đầu chuyển màu, tạo nên mảng đỏ - cam nổi bật giữa nền rừng xanh đặc trưng của Tây Bắc, thu hút nhiều du khách thập phương tìm đến để tận mắt chiêm ngưỡng.
Ky Quan San anh 3

Từ chân núi thuộc địa phận xã Sàng Ma Sáo (Lào Cai), từng đoàn người đeo ba lô nối nhau men theo con đường đất đỏ dẫn vào rừng. Không khí buổi sáng mang hơi sương lạnh, nhưng nắng đầu ngày chiếu qua tán cây khiến khung cảnh trở nên trong trẻo.
Ky Quan San anh 4

Theo người dân địa phương, từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau là mùa phù hợp để leo Kỳ Quan San vì ít mưa, đường khô và tầm nhìn thoáng. Riêng tháng 12, rừng phong đổi màu khiến ngọn núi trở thành điểm đến được săn đón bậc nhất.
Ky Quan San anh 5

"Không phải năm nào lá cũng đỏ rực như thế này. Mấy hôm gần đây trời quang, buổi sáng có nhiều mây nên cảnh rất đẹp. Khách leo chủ yếu để săn khoảnh khắc đó", một người dân sống tại xã Sàng Ma Sáo (Lào Cai) chia sẻ.
Ky Quan San anh 6

Từ độ cao hơn 2.000 m, du khách bắt đầu thấy rõ sự thay đổi của cảnh quan. Những thân phong cao vút vươn lên giữa rừng, lá chuyển màu từ vàng nhạt sang đỏ thẫm. Nhiều người tranh thủ chụp vài tấm hình khi nắng chiếu xuyên qua tán lá, tạo nên gam màu rực rỡ mà hiếm nơi nào trong vùng có được.
Ky Quan San anh 7

Hành trình lên đỉnh Kỳ Quan San không dễ dàng. Địa hình dốc, nhiều đoạn trơn và phải bám vào rễ cây để vượt qua. Càng lên cao, gió càng lạnh, nhiệt độ ban đêm có thể hạ xuống dưới 5 độ C, thậm chí xuất hiện băng giá vào những hôm trời ít mây. Vì vậy, người leo núi thường mang theo áo giữ nhiệt, găng tay và đèn pin để đảm bảo an toàn.
Ky Quan San anh 8

Tại khu vực gần đỉnh 3.046 m, biển mây dày đặc hiện ra, cuồn cuộn tràn qua các sống núi như sóng trắng. Ánh mặt trời đầu ngày nhuộm dần lớp mây thành màu vàng nhạt, tạo nên khung cảnh mờ ảo khiến nhiều người không giấu được sự ngỡ ngàng.
Ky Quan San anh 9

Anh Nguyễn Hoài Anh, du khách từ Hà Nội, chia sẻ đây là lần đầu tiên anh thấy cảnh tượng như vậy. "Tôi từng đi nhiều nơi để săn mây nhưng chưa khi nào thấy biển mây rộng đến thế. Kết hợp rừng lá đỏ phía dưới, thật sự rất ấn tượng. Leo hơi vất vả nhưng khoảnh khắc này khiến tôi cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng", anh kể.
Ky Quan San anh 10

Từ đỉnh Kỳ Quan San nhìn xuống, toàn bộ không gian mở rộng với sắc đỏ của rừng phong, sắc xanh của núi và biển mây trắng xóa.
Ky Quan San anh 11Ky Quan San anh 12

Mùa lá đỏ ở Kỳ Quan San chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, nhưng đủ để biến ngọn núi này thành một trong những điểm đến đẹp nhất Tây Bắc dịp cuối năm. Với vẻ hoang sơ của rừng già, cung đường thử thách và những khoảnh khắc thiên nhiên hiếm có, hành trình chinh phục đỉnh núi cao hơn 3.000 m này tiếp tục là trải nghiệm đáng nhớ đối với bất kỳ ai yêu thích trekking và khám phá núi rừng.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Trên cung trekking 'chưa bao giờ hết hot' ở Tây Bắc

Cuối năm, đỉnh Lùng Cúng (Lào Cai) trở thành một trong những cung trekking đông khách nhất Tây Bắc nhờ cảnh sắc đa dạng, mùa lá phong và cỏ cháy đặc trưng.

6 giờ trước

Tà Xùa bất ngờ xuất hiện băng giá

Sáng 19/11, đỉnh Phu Sa Phìn (Tà Xùa, Sơn La) bất ngờ phủ băng, nhiệt độ xuống khoảng 0°C. Hiện tượng hiếm gặp vào thời điểm tháng 11 khiến dân bản địa và dân trekking đều ngỡ ngàng.

17:47 19/11/2025

Từ kinh nghiệm trekking, leo núi đến cứu hộ lũ Hà Giang, Hà Tĩnh

Khi bão số 10 đi qua, hoàn lưu bão gây ngập lụt, chia cắt nhiều bản làng, một số công ty du lịch mạo hiểm đã tạm gác công việc, trở thành những "đội cứu hộ" hỗ trợ người dân.

13:12 2/10/2025

Khach Trung Quoc dang do sang Han Quoc, Thai Lan hinh anh

Khách Trung Quốc đang đổ sang Hàn Quốc, Thái Lan

16 giờ trước 19:38 4/12/2025

0

Sau khi Nhật Bản bị "quay lưng", Hàn Quốc, Thái Lan... trở thành những điểm đến được du khách Trung Quốc ưu tiên cho kỳ nghỉ đông. Việt Nam cũng nằm trong số các sự lựa chọn.

Khoai Lang Thang canh bao hinh anh

Khoai Lang Thang cảnh báo

40 phút trước 10:58 5/12/2025

0

Khoai Lang Thang cảnh báo việc bị kẻ xấu dùng trí tuệ nhân tạo giả mạo hình ảnh và giọng nói để lừa đảo. Nhiều người nổi tiếng gần đây cũng liên tục trở thành nạn nhân của AI.

https://vtcnews.vn/ngam-ky-quan-san-mua-la-do-bien-may-day-phu-kin-dinh-nui-tay-bac-ar991142.html

Van Ngo/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Kỳ Quan San Kỳ Quan San mùa lá đỏ biển mây trekking Kỳ Quan San rừng phong lá đỏ rừng phong lá đỏ

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý