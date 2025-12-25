Malaysia thừa nhận 4 điều kéo tụt lùi ngành du lịch

Người đứng đầu ngành du lịch Malaysia chỉ ra 4 yếu tố khiến các điểm đến nội địa khó thu hút du khách. Trong đó, sự cạnh tranh với các thị trường khu vực như Việt Nam là một lý do.

Du khách trước tháp đôi Petronas, Kuala Lampur, Malaysia. Ảnh: @analligupta.

Ông Tiong King Sing, Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia, khẳng định vấn đề an toàn của du khách và tình trạng cơ sở vật chất lạc hậu đang là "điểm nghẽn", có nguy cơ làm suy yếu sức hút của du lịch Malaysia nếu không sớm được xử lý.

Ông cho biết không ít điểm tham quan thiếu các nâng cấp hạ tầng cơ bản, đặc biệt là những địa điểm vốn có tiềm năng thu hút khách quay trở lại.

Bộ trưởng dẫn lại phản hồi từ du khách quốc tế, cho rằng cơ sở vật chất tại một số điểm đến gần như không thay đổi suốt nhiều năm.

“Một số du khách nước ngoài nói với chúng tôi khi họ đến đây 10 năm trước, cơ sở vật chất cũng như thế này và 10 năm sau, chẳng có gì thay đổi cả”, ông chia sẻ trên The Star.

Bên cạnh hạ tầng, công tác quảng bá du lịch cũng được nhìn nhận là chưa đủ mạnh. Dù Malaysia sản xuất các video giới thiệu điểm đến, Bộ trưởng cho rằng phạm vi tiếp cận còn hạn chế khiến nhiều du khách tiềm năng chưa từng biết đến những địa danh này.

Theo ông, các công ty quảng cáo đều đưa ra chung nhận định rằng ngân sách dành cho quảng bá chưa đáp ứng yêu cầu, đồng thời cần thêm sự hợp tác từ các quốc gia khác để mở rộng hiệu quả tiếp thị.

Người dân ngắm nhìn đường chân trời của Kuala Lumpur từ đài quan sát ở thủ đô Malaysia. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ trưởng, khi làm việc tại từng tiểu bang, ông đều kêu gọi chính quyền địa phương tích cực quảng bá hình ảnh điểm đến của mình, thay vì trông chờ hoàn toàn vào chính phủ liên bang.

“Các tiểu bang phải tiếp tục tự quảng bá bản thân, không thể chỉ chờ chính phủ liên bang làm tất cả mọi việc”, ông nói.

Về vấn đề an ninh, Bộ trưởng bày tỏ lo ngại trước các sự cố liên tiếp xảy ra tại bang Sabah. Ông dẫn chứng khoảng 27 trường hợp du khách thiệt mạng, cho rằng nhiều vụ việc có liên quan đến tiêu chuẩn an toàn yếu kém.

Theo ông, có tình trạng tàu thuyền không trang bị áo phao, trong khi một số thợ lặn không có giấy phép vẫn được phép tham gia hoạt động. Bộ trưởng nhận định đây là những vấn đề nghiêm trọng và cho rằng nguyên nhân thường bắt nguồn từ khâu quản lý của các hướng dẫn viên du lịch cũng như các đơn vị cho thuê giấy phép.

“Chúng ta phải dọn dẹp khu vực này. Du khách phải cảm thấy an toàn và vui vẻ để họ có những kỷ niệm đẹp về Malaysia”, Bộ trưởng Du lịch Malaysia nói.

Nhóm du khách Malaysia check-in đường Độc Lập, đối diện Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hà Nội, ngày 2/8. Ảnh: Châu Sa.

Hơn nữa, trong bối cảnh cạnh tranh du lịch khu vực ngày càng gay gắt, các điểm đến Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore hay Việt Nam liên tục làm mới sản phẩm, đẩy mạnh quảng bá và giữ lợi thế về giá - trải nghiệm để hút khách. Malaysia cũng đang hưởng đà phục hồi, song áp lực “giữ chân” du khách, nhất là khách nội địa và khách quay lại, khiến những điểm nghẽn về chi phí, dịch vụ và chất lượng trải nghiệm được nhắc đến nhiều hơn.

Trước đó, Tiến sĩ Md Amin Md Taff, Phó Hiệu trưởng Đại học Giáo dục Sultan Idris (UPSI), khẳng định thiên nhiên Malaysia đẹp hơn Thái Lan 400 lần, nhưng ế khách. Theo ông, chỉ lợi thế thiên nhiên là chưa đủ để giữ chân du khách. Thực tế, nhiều người Malaysia vẫn lựa chọn du lịch sang Thái Lan nhờ chi phí rẻ hơn, ẩm thực phong phú và hoạt động giải trí đa dạng, trong khi các điểm đến trong nước khó cạnh tranh về giá và trải nghiệm.