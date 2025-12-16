Thái Lan: Khách Malaysia đông, nhưng người Trung Quốc tiêu nhiều nhất

Dù lượng khách Malaysia vượt lên dẫn đầu, du khách Trung Quốc vẫn là nhóm chi tiêu nhiều nhất, giữ vai trò then chốt trong bức tranh phục hồi du lịch Thái Lan.

Du khách Hàn Quốc check-in tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: @nos_portrait.

BangKok Post dẫn số liệu của Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tính đến ngày 12/12, nước này đón khoảng 30,8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, với lượng khách đến mỗi ngày thường xuyên vượt mốc 100.000 người.

Các thị trường chặng ngắn tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chiếm 5 trong 6 vị trí dẫn đầu về lượng khách, nổi bật là Malaysia, Trung Quốc và Ấn Độ. Hàn Quốc đứng thứ năm, tiếp theo là Nhật Bản.

Ở nhóm thị trường đường dài, Nga xếp thứ ba về tổng số lượt khách đến Thái Lan, sau đó là Mỹ, Anh, Đức và Pháp. Tuy nhiên, xét về đóng góp doanh thu, thị trường lại cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa số lượng và mức chi tiêu.

Ông Yuthasak Supasorn, cựu thống đốc TAT, cho biết khách du lịch chặng ngắn chiếm khoảng 67% tổng lượng khách quốc tế nhưng chỉ đóng góp 55% doanh thu, trong khi nhóm đường dài chiếm 33% lượng khách nhưng đạt tới 45% doanh thu.

Đáng chú ý, dù Malaysia lần đầu tiên sau 13 năm (không tính giai đoạn đại dịch) vượt Trung Quốc, trở thành thị trường gửi khách lớn nhất, mức chi tiêu bình quân của du khách Trung Quốc vẫn cao hơn đáng kể.

Năm nay, khách Trung Quốc đại lục chi trung bình khoảng 55.000 baht cho mỗi chuyến đi, lưu trú khoảng 7 ngày, trong khi khách Malaysia chi khoảng 22.000 baht với thời gian lưu trú trung bình 4 ngày. Lượng khách Trung Quốc hiện chỉ còn chiếm 14% tổng lượt khách quốc tế, giảm mạnh so với mức 28% của năm 2019, song họ vẫn được đánh giá là thị trường mang lại giá trị cao.

Tượng Phật Lớn ở Koh Samui là một điểm tham quan nổi tiếng trong các tour du lịch bằng xe địa hình quanh đảo. Ảnh: Jack Taylor/The New York Times.

Theo ông Yuthasak, tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc không chỉ nằm ở mức chi tiêu, mà còn ở phạm vi di chuyển rộng khắp cả nước. Trong khi đó, du khách Malaysia chủ yếu tập trung tại các tỉnh miền Nam, đặc biệt là Hat Yai, khiến tác động lan tỏa về kinh tế kém hơn.

Hướng tới năm 2026, TAT đặt mục tiêu đón 34,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 4% so với năm trước, với các thị trường chặng ngắn tiếp tục là nguồn khách chính. Tuy nhiên, trước sự phục hồi chậm của một số thị trường trọng điểm như Trung Quốc, cùng tác động kéo dài từ xung đột biên giới và thiên tai, ngành du lịch Thái Lan được khuyến nghị cần đa dạng hóa thị trường và triển khai các chiến dịch tiếp thị chiến lược hơn.

Song song đó, việc duy trì đà tăng trưởng của du lịch nội địa được xem là yếu tố then chốt để cân bằng doanh thu. Dự kiến trong năm nay, thị trường nội địa sẽ đạt khoảng 205 triệu lượt khách, tăng 2% so với năm trước, mang lại doanh thu 1,15 nghìn tỷ baht. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp ngành du lịch Thái Lan tăng khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường quốc tế.