Du lịch Thái Lan có thể cứu vãn?

Ngành du lịch Thái Lan tiếp tục cho thấy sự bền bỉ với 3 thị trường khách lớn nhất chỉ chiếm 35% tổng lượng khách quốc tế. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều điểm đến khác ở châu Á.

Du khách Việt Nam mặc trang phục truyền thống Thái Lan chụp ảnh tại chùa Wat Arun ở Bangkok, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Ông Omri Morgenshtern, Giám đốc điều hành nền tảng du lịch trực tuyến Agoda, cho biết trong bối cảnh căng thẳng chính trị và những biến động nhanh chóng, việc đa dạng hóa nguồn khách trở nên đặc biệt quan trọng với Thái Lan.

"Nếu một quốc gia phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường duy nhất, rủi ro sẽ rất lớn", ông nói trên Bangkok Post.

Số liệu từ cơ quan du lịch Thái Lan cho thấy nguồn khách đến nước này khá đa dạng. Ba thị trường lớn nhất chỉ đóng góp 35% tổng lượng khách, thấp hơn nhiều quốc gia trong khu vực.

Tại Indonesia, Singapore và Nhật Bản, nhóm ba thị trường đứng đầu lần lượt chiếm 37%, 40% và 51% tổng lượt khách. Một số điểm đến mới nổi như Việt Nam ghi nhận tới 53% khách đến từ ba thị trường chủ lực.

Du khách Việt khám phá Sukhothai, thủ đô đầu tiên của Thái Lan. Ảnh: Nguyễn Đổ La Phan.

Theo Agoda, 5 thị trường đặt chỗ nhiều nhất tới Thái Lan trên nền tảng của họ gồm: Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Trung Quốc giảm xuống vị trí thứ hai do lo ngại an toàn, trong khi Ấn Độ tăng từ thứ 6 lên thứ 4 nhờ chính sách miễn thị thực.

Lượng tìm kiếm về Thái Lan cũng tăng mạnh từ các thị trường đang lên như Hà Lan, Israel và Indonesia, với mức tăng lần lượt 78%, 76% và 43% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Morgenshtern cho biết du khách quốc tế bị thu hút bởi biển, mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa của Thái Lan. Giá cả vẫn là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hành vi du lịch tại Thái Lan cũng như toàn châu Á.

Sự mở rộng của tầng lớp trung lưu khu vực tiếp tục thúc đẩy nhu cầu du lịch, nhờ các lựa chọn quốc tế phù hợp hơn về chi phí, đặc biệt là đến những điểm đến cấp hai với mức giá cạnh tranh so với chi phí du lịch nội địa. Xu hướng này đang giúp các thành phố nhỏ thu hút lượng khách lớn hơn, ông nói.

Du khách châu Á tham quan bên trong Grand Palace (Đại Cung điện) ở Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Trên nền tảng Agoda, các điểm đến được khách quốc tế đặt nhiều nhất năm nay gồm: Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiang Mai và Hat Yai.

Dù lượng khách Trung Quốc giảm, ông Morgenshtern nhận định thị trường này vẫn còn nhiều dư địa phục hồi vì đây hiện là nguồn khách lớn thứ hai của Thái Lan và du khách nước này vẫn tiếp tục đi du lịch quốc tế.

Về tình trạng lũ lụt nghiêm trọng tại Hat Yai và các tỉnh miền Nam, Agoda cho biết đang hỗ trợ du khách bị ảnh hưởng bằng cách hoàn tiền và tìm phương án thay thế. Công ty tin rằng tình hình sẽ cải thiện sau khi các hạng mục sửa chữa hoàn tất.