Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Du lịch Thái Lan có thể cứu vãn?

  • Chủ nhật, 7/12/2025 12:00 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Ngành du lịch Thái Lan tiếp tục cho thấy sự bền bỉ với 3 thị trường khách lớn nhất chỉ chiếm 35% tổng lượng khách quốc tế. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều điểm đến khác ở châu Á.

Du khách Việt Nam mặc trang phục truyền thống Thái Lan chụp ảnh tại chùa Wat Arun ở Bangkok, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Ông Omri Morgenshtern, Giám đốc điều hành nền tảng du lịch trực tuyến Agoda, cho biết trong bối cảnh căng thẳng chính trị và những biến động nhanh chóng, việc đa dạng hóa nguồn khách trở nên đặc biệt quan trọng với Thái Lan.

"Nếu một quốc gia phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường duy nhất, rủi ro sẽ rất lớn", ông nói trên Bangkok Post.

Số liệu từ cơ quan du lịch Thái Lan cho thấy nguồn khách đến nước này khá đa dạng. Ba thị trường lớn nhất chỉ đóng góp 35% tổng lượng khách, thấp hơn nhiều quốc gia trong khu vực.

Tại Indonesia, Singapore và Nhật Bản, nhóm ba thị trường đứng đầu lần lượt chiếm 37%, 40% và 51% tổng lượt khách. Một số điểm đến mới nổi như Việt Nam ghi nhận tới 53% khách đến từ ba thị trường chủ lực.

Thai Lan, du lich Thai Lan anh 1

Du khách Việt khám phá Sukhothai, thủ đô đầu tiên của Thái Lan. Ảnh: Nguyễn Đổ La Phan.

Theo Agoda, 5 thị trường đặt chỗ nhiều nhất tới Thái Lan trên nền tảng của họ gồm: Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Trung Quốc giảm xuống vị trí thứ hai do lo ngại an toàn, trong khi Ấn Độ tăng từ thứ 6 lên thứ 4 nhờ chính sách miễn thị thực.

Lượng tìm kiếm về Thái Lan cũng tăng mạnh từ các thị trường đang lên như Hà Lan, Israel và Indonesia, với mức tăng lần lượt 78%, 76% và 43% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Morgenshtern cho biết du khách quốc tế bị thu hút bởi biển, mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa của Thái Lan. Giá cả vẫn là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hành vi du lịch tại Thái Lan cũng như toàn châu Á.

Sự mở rộng của tầng lớp trung lưu khu vực tiếp tục thúc đẩy nhu cầu du lịch, nhờ các lựa chọn quốc tế phù hợp hơn về chi phí, đặc biệt là đến những điểm đến cấp hai với mức giá cạnh tranh so với chi phí du lịch nội địa. Xu hướng này đang giúp các thành phố nhỏ thu hút lượng khách lớn hơn, ông nói.

Thai Lan, du lich Thai Lan anh 2

Du khách châu Á tham quan bên trong Grand Palace (Đại Cung điện) ở Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Trên nền tảng Agoda, các điểm đến được khách quốc tế đặt nhiều nhất năm nay gồm: Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiang Mai và Hat Yai.

Dù lượng khách Trung Quốc giảm, ông Morgenshtern nhận định thị trường này vẫn còn nhiều dư địa phục hồi vì đây hiện là nguồn khách lớn thứ hai của Thái Lan và du khách nước này vẫn tiếp tục đi du lịch quốc tế.

Về tình trạng lũ lụt nghiêm trọng tại Hat Yai và các tỉnh miền Nam, Agoda cho biết đang hỗ trợ du khách bị ảnh hưởng bằng cách hoàn tiền và tìm phương án thay thế. Công ty tin rằng tình hình sẽ cải thiện sau khi các hạng mục sửa chữa hoàn tất.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Khách Trung Quốc đang đổ sang Hàn Quốc, Thái Lan

Sau khi Nhật Bản bị "quay lưng", Hàn Quốc, Thái Lan... trở thành những điểm đến được du khách Trung Quốc ưu tiên cho kỳ nghỉ đông. Việt Nam cũng nằm trong số các sự lựa chọn.

19:38 4/12/2025

Bên trong khách sạn U22 Việt Nam lưu trú tại Thái Lan

Trong thời gian thi đấu SEA Games 33, đội tuyển nam đóng quân tại khách sạn 4 sao ở trung tâm thủ đô Bangkok. Phía đội tuyển nữ lưu trú tại một khách sạn ở huyện Sriracha (Chonburi).

12:51 3/12/2025

Ăn chơi gì tại nơi thi đấu SEA Games 33?

Du khách đến Thái Lan xem SEA Games 33 có thể kết hợp khám phá đường phố Bangkok, bãi biển đẹp ở Chonburi và tận hưởng ẩm thực truyền thống.

17:02 1/12/2025

Đan Châu

Thái Lan du lịch Thái Lan Thái Lan du lịch Thái Lan du lịch phục hồi Agoda nền tảng du lịch

    Đọc tiếp

    Khach quoc te den Viet Nam dong chua tung thay hinh anh

    Khách quốc tế đến Việt Nam đông chưa từng thấy

    21 giờ trước 15:55 6/12/2025

    0

    Việt Nam đón hơn 19,1 triệu khách quốc tế trong 11 tháng đầu năm 2025, tăng 20,9% so với cùng kỳ, vượt kỷ lục 18 triệu lượt năm 2019, đánh dấu giai đoạn bùng nổ du lịch chưa từng có.

    Do xo check-in doi co 'sieu thuc' o Quang Ninh hinh anh

    Đổ xô check-in đồi cỏ 'siêu thực' ở Quảng Ninh

    22 giờ trước 14:41 6/12/2025

    0

    Mùa cỏ cháy rực rỡ trên đỉnh Phượng Hoàng, Quảng Ninh kéo dài từ tháng 10 đến tháng 1 hàng năm thu hút du khách đến chinh phục, dựng lều cắm trại qua đêm ngắm đồi cỏ độc đáo này.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý