Ngành nhà hàng, du lịch Thái Lan 'kêu cứu'

Ngành nhà hàng, du lịch Thái Lan kêu gọi "giải cứu" trong bối cảnh lo ngại về tác động nặng nề của đợt lũ lịch sử ảnh hưởng đến cả kinh doanh lẫn trải nghiệm của du khách.

Người đàn ông đứng trước ngôi nhà bị ngập, bên cạnh chiếc ôtô bị lũ cuốn trôi, trên một con phố ở quận Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan, ngày 26/11.

Chính phủ Thái Lan ngày 28/11 cho biết lũ lụt ở miền Nam nước này đã khiến ít nhất 162 người thiệt mạng, trong đó tỉnh Songkhla chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 100 người chết.

Bangkok Post đưa tin trong bối cảnh này, ngành nhà hàng, du lịch Thái Lan đồng loạt kêu gọi "giải cứu".

Bà Thaniwan Kulmongkol, Chủ tịch Hiệp hội Nhà hàng Thái Lan, hi vọng chính phủ kịp thời ứng phó với thảm họa lũ lụt lịch sử.

Bà cho biết những chính sách kinh tế như giai đoạn 2 của chương trình đồng chi trả "Khon La Khrueng Plus" và chính sách khấu trừ thuế "Tiew Dee Mee Kuen" cần được triển khai sớm để "giải cứu" ngành nhà hàng và du lịch.

Theo bà, các chương trình này đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều bất ổn.

Người dân trong nơi trú ẩn tạm thời sau khi được sơ tán khỏi khu vực ngập lụt tại Hat Yai, Thái Lan.

Ông Adith Chairattananon, Tổng thư ký danh dự của Hiệp hội đại lý lữ hành Thái Lan, cho biết các doanh nghiệp du lịch mong muốn chính phủ sớm triển khai chương trình "Tour Thai Khon La Khrueng", hỗ trợ 50% chi phí tour nội địa, cùng chương trình tặng vé máy bay nội địa miễn phí cho 200.000 du khách nước ngoài.

Theo ông, các doanh nghiệp lo ngại tác động nặng nề của đợt lũ tại miền Nam ảnh hưởng đến cả kinh doanh lẫn trải nghiệm của du khách.

Hat Yai và Songkhla phụ thuộc nhiều vào lượng khách qua biên giới, đặc biệt từ Malaysia và Singapore, nên cần ít nhất hai tháng để khôi phục niềm tin du lịch.

Ông cho rằng chính phủ cần đẩy mạnh đầu tư khôi phục các đô thị và hạ tầng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Ông nhấn mạnh chính quyền cần tìm giải pháp thực tế nhằm phục hồi du lịch trước Tết Nguyên đán 2026.

Người dân lội qua khu vực ngập lụt ở huyện Hat Yai, nơi bị ảnh hưởng nặng nhất trong trận lũ lụt lịch sử ở Thái Lan.

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết trong 6 ngày đã hỗ trợ tổng cộng 1.812 du khách, không ghi nhận thêm trường hợp mắc kẹt, theo Nation Thailand.

Bộ trưởng Atthakorn Sirilatthayakorn cho hay tình hình ngập lụt tại nhiều tỉnh phía Nam đã cải thiện rõ rệt, mực nước rút ở hầu hết khu vực. Giao thông đã hoạt động trở lại và không còn báo cáo mới về du khách bị cô lập.

Tuyến phà Pak Bara - Li Peh hoạt động ổn định theo cả hai chiều, trong khi các doanh nghiệp lữ hành tiếp tục hỗ trợ khách di chuyển tới sân bay Hat Yai.

Ở Yala, mực nước vẫn tiếp tục giảm. Việc đi lại giữa Yala và Betong duy trì bình thường, song du khách được khuyến cáo thận trọng ở các đoạn dốc. Phần lớn điểm tham quan đã mở cửa trở lại, trừ chùa Wat Na Khom đang trong quá trình tu sửa. Không ghi nhận trường hợp du khách bị mắc kẹt.

Tỉnh Surat Thani đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường, không có báo cáo về thương vong hay ảnh hưởng đến du khách. Các tuyến phà ra đảo tiếp tục hoạt động, dù biển vẫn còn hơi động.

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao cho biết đang giám sát tình hình 24/7, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để hỗ trợ kịp thời người dân và du khách. Ông khuyến cáo du khách theo dõi thông tin chính thức từ cơ quan nhà nước để đảm bảo an toàn.

Nhân viên y tế Thái Lan huy động trực thăng vận chuyển khẩn cấp 50 bệnh nhân nặng đến Bệnh viện Songklanagarind, ngày 26/11.