Thủ tướng Thái Lan cúi đầu xin lỗi sau thảm họa lũ lịch sử

Thủ tướng Anutin Charnvirakul công khai xin lỗi và nhận toàn bộ trách nhiệm sau loạt sai sót trong ứng phó đợt lũ lịch sử ở miền nam Thái Lan, khi số người thiệt mạng đã tăng lên 145.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (ở giữa) đến khu vực Hat Yai sau trận lũ lịch sử. Ảnh: Nation.

Theo tờ Nation ngày 28/11, ông Anutin thừa nhận chính phủ đã không xử lý hiệu quả đợt thiên tai nghiêm trọng này và cam kết sẽ đẩy nhanh các biện pháp khắc phục hậu quả.

Phát biểu tại Bệnh viện Songklanagarind ở thành phố Hat Yai, tỉnh Songkhla - tâm điểm của trận lũ, ông cho biết: “Chúng tôi đã không làm đủ tốt”.

Thủ tướng nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là hỗ trợ người dân trở về nhà ngay khi nước rút, đồng thời triển khai lực lượng dọn dẹp, vệ sinh, sửa chữa những ngôi nhà còn khả năng phục hồi.

Đối với các gia đình có người thiệt mạng, ông thông báo chính phủ sẽ hỗ trợ 2 triệu baht (khoảng 62.000 USD ) để lo chi phí mai táng và cam kết bàn giao thi thể cho thân nhân trong thời gian sớm nhất.

Khi được hỏi về nguyên nhân khiến số người chết tăng cao, ông Anutin khẳng định tất cả các nạn nhân đều thiệt mạng do lũ.

“Nếu được tiếp cận y tế trong điều kiện bình thường, có thể họ đã không mất mạng. Tôi rất là tiếc và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Không cần phân bua”, ông nói.

Trước câu hỏi về khả năng đình chỉ quan chức quận Hat Yai, Thủ tướng nêu rõ: “Không ai phải chịu trách nhiệm ngoài tôi. Tôi là người phải đứng mũi chịu sào trong tình huống này”.

Ông cũng cho biết đã gặp Thị trưởng Hat Yai Narongporn Na Phatthalung để giải tỏa hiểu lầm liên quan thông tin ông này bị mắc kẹt tại trụ sở khi nước dâng. “Lúc này điều cần thiết là hợp tác, không phải đổ lỗi”, ông nhấn mạnh.

Trong lúc đi thị sát bằng xe quân sự, ông Anutin bị một người dân chạy xe máy theo đoàn yêu cầu ông xuống xe để trực tiếp lội bộ vào vùng lũ. Thủ tướng thừa nhận sự phẫn nộ của người dân và cho biết: “Đây là sai sót trong khủng hoảng. Chính phủ xin lỗi vì đã khiến mọi người phải rời bỏ nhà cửa và sống trong hoàn cảnh này”.

Ông khẳng định việc nhận lỗi là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là không để tái diễn sai lầm và phải khẩn trương giúp người dân ổn định cuộc sống.

Theo Trung tâm Ứng phó khẩn cấp lũ lụt Thái Lan, tính đến ngày 27/11, tổng số nạn nhân thiệt mạng trong đợt lũ ở miền nam đã tăng lên 145 người.