Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Người dân Thái Lan lên mái nhà, đu dây điện chạy lũ

  • Thứ tư, 26/11/2025 13:20 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Các chuyên gia cảnh báo khu vực trung tâm kinh tế của Hat Yai có thể còn chìm trong nước đến giữa tháng 12.

Theo Bangkok Post, sang ngày thứ tư của đợt lũ, nhiều tuyến đường tại thành phố Hat Yai (Thái Lan) vẫn bị nước bao phủ, giao thông hoàn toàn tê liệt.

Tại đường Nuan Kaew, mực nước đo lúc 6h sáng 26/11 lên tới 145 cm, khiến hoạt động sơ tán càng thêm khó khăn trong bối cảnh mưa lớn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trên mạng xã hội, nhiều video lan truyền cho thấy người dân buộc phải đu qua dây điện để tìm đường thoát, người già và trẻ nhỏ co cụm trên mái nhà chờ cứu hộ, trong khi một số bệnh viện rơi vào cảnh cạn oxy, phải dùng trực thăng chuyển bệnh nhân nặng đến nơi an toàn.

Người dân Thái Lan đu dây điện để thoát khỏi dòng nước chảy xiết Trên mạng xã hội, các đoạn video lan truyền cho thấy người dân Thái Lan phải liều mình đu qua dây điện để thoát thân khi bên dưới là dòng nước lũ cuồn cuộn chảy xiết.

Dự báo của các chuyên gia cho thấy khu trung tâm kinh tế Hat Yai có thể tiếp tục chìm sâu trong nước ít nhất đến giữa tháng 12.

Phó giáo sư Seree Supratid, Giám đốc Trung tâm Biến đổi khí hậu và Thảm họa thuộc Đại học Rangsit, cho biết dù mực nước từ thượng nguồn huyện Sadao đã rút, lượng nước đổ về hạ lưu lại tăng mạnh, gây ngập nghiêm trọng tại khu vực thành phố.

Ông cho hay rạng sáng 25/11, nước tại nhiều khu vực dâng gần 2 m chỉ sau một đêm. Những căn nhà trước đó ngập khoảng 1 m nay đã chìm hoàn toàn, trong khi các vùng trũng như Khuan Lang bị nước dâng tới tận mái nhà.

Theo ước tính, lượng mưa từ 21 đến 25/11 lên đến 850 mm, tạo ra 1.200-1.500 triệu m3 nước dồn xuống hạ lưu. Với hệ thống thoát nước tự nhiên và công suất bơm hiện tại, phải mất ít nhất 10 ngày nước mới rút, thậm chí có thể lâu hơn do thủy triều cao kéo dài đến cuối tháng 11.

Phó giáo sư Seree đồng thời phê bình sự thiếu vắng một cơ chế chỉ huy thống nhất theo Luật Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai 2007.

lu anh 1

Người dân mắc kẹt trên mái nhà chờ được cứu hộ. Ảnh: Thaipbs

“Người dân mắc kẹt trên mái nhà, xe cộ chìm trong nước, các nhóm dễ tổn thương liên tục kêu cứu, nhưng vẫn chưa có một bộ chỉ huy điều phối thống nhất”, ông nói.

Ông đề xuất thực hiện các biện pháp khẩn cấp, trong đó có việc mở một số đoạn đê đường để đẩy nhanh dòng thoát, giảm thiệt hại lan rộng.

Giám đốc Quỹ Cộng đồng Thái Lan, ông Maitree Jongkraichak, cũng kêu gọi hành động tức thời. Trên mạng xã hội, ông đề xuất lập một “phòng tác chiến” quy tụ chuyên gia, học giả, các mạng lưới cộng đồng và nhóm phân tích dữ liệu nhằm đưa ra giải pháp nhanh và hiệu quả nhất.

Chuyên gia sinh thái biển Thon Thamrongnawasawat cảnh báo rằng dưới tác động của biến đổi khí hậu, các thảm họa tương tự sẽ còn nghiêm trọng hơn trong tương lai. Ông kêu gọi người dân chủ động chuẩn bị để tránh trở thành nạn nhân.

Trước tình hình ngập lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm, Thủ tướng Anutin Charnvirakul ngày 25/11 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Songkhla và giao Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ - cứu nạn.

Đông Nam Á chìm trong lũ dữ

Từ Thái Lan, Malaysia, Philippines đến Việt Nam, mưa lũ cực đoan đang nhấn chìm nhiều khu vực, khiến hàng triệu người bị ảnh hưởng, hàng chục nghìn người phải sơ tán và giao thông tê liệt.

5 giờ trước

Thái Lan điều trực thăng cứu viện vì bệnh viện cạn oxy

Hat Yai đứng trước khủng hoảng oxy nghiêm trọng, buộc Thái Lan huy động trực thăng để chuyển gấp 50 bệnh nhân nặng đến các bệnh viện lớn trong bối cảnh lũ lụt bao vây miền Nam.

8 giờ trước

Lũ lịch sử, nhiều địa điểm thi đấu SEA Games phải di dời

Ngập lụt nghiêm trọng tại Songkhla khiến Cơ quan Thể thao Thái Lan phải chuyển môn boxing sang Đại học Prince of Songkla và xem xét dời bảng B môn bóng đá lên Bangkok.

8 giờ trước

Những cuốn sách hay về biến đổi khí hậu

“Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu”, “Băng - Những câu chuyện ly kỳ từ một thế giới đang dần biến mất”, “Thảm họa khí hậu - Chúng ta đã có gì và làm gì để ứng phó?”,... nằm trong số những cuốn sách giúp độc giả có cái nhìn trực diện và bao quát hơn khi nói đến vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

Thái Lan Pháp Thái Lan ngập đu dây điện

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Cu soc khi hau va tu duy xuyen khu vuc ASEAN hinh anh

Cú sốc khí hậu và tư duy xuyên khu vực ASEAN

58 phút trước 15:02 26/11/2025

0

Chuyên gia khuyến nghị ASEAN cần tư duy xuyên khu vực để ứng phó thiên tai. Khuyến nghị này được đưa ra trong bối cảnh các nước trong khu vực Đông Nam Á liên tiếp trải qua những trận lũ lụt gần đây.

Tong thong My gay chu y hinh anh

Tổng thống Mỹ gây chú ý

2 giờ trước 14:02 26/11/2025

0

Trong lễ xá tội gà tây hôm 25/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã buông nhiều câu nói đùa khiến buổi lễ trở nên đặc biệt ồn ào và gây chú ý.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý