Người dân Thái Lan lên mái nhà, đu dây điện chạy lũ

Các chuyên gia cảnh báo khu vực trung tâm kinh tế của Hat Yai có thể còn chìm trong nước đến giữa tháng 12.

Theo Bangkok Post, sang ngày thứ tư của đợt lũ, nhiều tuyến đường tại thành phố Hat Yai (Thái Lan) vẫn bị nước bao phủ, giao thông hoàn toàn tê liệt.

Tại đường Nuan Kaew, mực nước đo lúc 6h sáng 26/11 lên tới 145 cm, khiến hoạt động sơ tán càng thêm khó khăn trong bối cảnh mưa lớn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trên mạng xã hội, nhiều video lan truyền cho thấy người dân buộc phải đu qua dây điện để tìm đường thoát, người già và trẻ nhỏ co cụm trên mái nhà chờ cứu hộ, trong khi một số bệnh viện rơi vào cảnh cạn oxy, phải dùng trực thăng chuyển bệnh nhân nặng đến nơi an toàn.

Dự báo của các chuyên gia cho thấy khu trung tâm kinh tế Hat Yai có thể tiếp tục chìm sâu trong nước ít nhất đến giữa tháng 12.

Phó giáo sư Seree Supratid, Giám đốc Trung tâm Biến đổi khí hậu và Thảm họa thuộc Đại học Rangsit, cho biết dù mực nước từ thượng nguồn huyện Sadao đã rút, lượng nước đổ về hạ lưu lại tăng mạnh, gây ngập nghiêm trọng tại khu vực thành phố.

Ông cho hay rạng sáng 25/11, nước tại nhiều khu vực dâng gần 2 m chỉ sau một đêm. Những căn nhà trước đó ngập khoảng 1 m nay đã chìm hoàn toàn, trong khi các vùng trũng như Khuan Lang bị nước dâng tới tận mái nhà.

Theo ước tính, lượng mưa từ 21 đến 25/11 lên đến 850 mm, tạo ra 1.200-1.500 triệu m3 nước dồn xuống hạ lưu. Với hệ thống thoát nước tự nhiên và công suất bơm hiện tại, phải mất ít nhất 10 ngày nước mới rút, thậm chí có thể lâu hơn do thủy triều cao kéo dài đến cuối tháng 11.

Phó giáo sư Seree đồng thời phê bình sự thiếu vắng một cơ chế chỉ huy thống nhất theo Luật Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai 2007.

Người dân mắc kẹt trên mái nhà chờ được cứu hộ. Ảnh: Thaipbs

“Người dân mắc kẹt trên mái nhà, xe cộ chìm trong nước, các nhóm dễ tổn thương liên tục kêu cứu, nhưng vẫn chưa có một bộ chỉ huy điều phối thống nhất”, ông nói.

Ông đề xuất thực hiện các biện pháp khẩn cấp, trong đó có việc mở một số đoạn đê đường để đẩy nhanh dòng thoát, giảm thiệt hại lan rộng.

Giám đốc Quỹ Cộng đồng Thái Lan, ông Maitree Jongkraichak, cũng kêu gọi hành động tức thời. Trên mạng xã hội, ông đề xuất lập một “phòng tác chiến” quy tụ chuyên gia, học giả, các mạng lưới cộng đồng và nhóm phân tích dữ liệu nhằm đưa ra giải pháp nhanh và hiệu quả nhất.

Chuyên gia sinh thái biển Thon Thamrongnawasawat cảnh báo rằng dưới tác động của biến đổi khí hậu, các thảm họa tương tự sẽ còn nghiêm trọng hơn trong tương lai. Ông kêu gọi người dân chủ động chuẩn bị để tránh trở thành nạn nhân.

Trước tình hình ngập lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm, Thủ tướng Anutin Charnvirakul ngày 25/11 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Songkhla và giao Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ - cứu nạn.