Lào đặt ra 6 mục tiêu lớn cho Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã trình bày Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia của Lào 5 năm lần thứ X (2026 - 2030).

Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone trình bày dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 10 (2026-2030) tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: TTXVN.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia của Lào 5 năm lần thứ X bao gồm 6 mục tiêu lớn và 26 kế hoạch công tác trọng tâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, diễn ra từ ngày 6 - 8/1 tại thủ đô Viêng Chăn.

Theo đó, mục tiêu đầu tiên mà Lào đề ra là xây dựng nền kinh tế độc lập và tự chủ từ việc phát huy những tiềm năng của đất nước để giúp nền kinh tế ổn định và liên tục tăng trưởng bền vững, đồng thời đảm bảo chất lượng.

Mục tiêu này gồm 6 kế hoạch công tác trọng tâm, bao gồm: sử dụng tiềm năng để thúc đẩy nền kinh tế liên tục tăng trưởng mạnh mẽ và có chất lượng cao; phát triển kinh tế vĩ mô mạnh mẽ và ổn định; nâng cao hiệu quả đầu tư đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát triển các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa lên tầm chất lượng mới để phát triển vững mạnh và có thể cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới; phát triển các doanh nghiệp nhà nước và kinh tế tập thể lên tầm chất lượng cao và vững mạnh; phát triển kinh tế số vững mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đạt được tăng trưởng bền vững.

Mục tiêu thứ 2 là phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao và sử dụng công nghệ hiện đại, bao gồm 4 kế hoạch trọng tâm: phát triển giáo dục chất lượng cao để đáp ứng sự phát triển của đất nước; phát triển công tác y tế và dịch vụ y tế chất lượng cao và phổ cập; phát triển kỹ năng lao động cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển và phát triển nhân sự khu vực công có chất lượng cao.

Trong mục tiêu thứ 3, Lào lên kế hoạch cải thiện đời sống của người dân, đảm bảo phát triển hài hòa giữa thành thị và nông thôn và từng bước giảm nghèo, bao gồm 6 kế hoạch trọng tâm: phát triển nông thôn và giải quyết nghèo đói lên tầm chất lượng cao hơn (bao gồm cả việc nâng cấp và xây dựng nền tảng chính trị vững mạnh); cải thiện đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng toàn diện với chất lượng cao hơn; thúc đẩy và phát triển thanh niên, phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới tốt hơn; phát triển công tác thông tin hiện đại và nhanh chóng, quảng bá văn hóa đặc trưng của đất nước, tiến bộ và xây dựng xã hội đoàn kết và văn minh; nâng cao hệ thống an sinh xã hội - bảo trợ xã hội toàn diện và chất lượng; giải quyết những vấn đề bom mìn chưa nổ và từng bước cải thiện điều kiện sống của người dân bị ảnh hưởng.

Mục tiêu thứ 4 là bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường bền vững, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai, bao gồm 3 kế hoạch trọng tâm: quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên như rừng, đất, nước và khoáng sản có kế hoạch, tiết kiệm, mang lại lợi ích cao nhất và có tính bền vững; thúc đẩy tăng trưởng xanh và các giải pháp biến đổi khí hậu nhằm giảm thiểu và tăng cường hấp thụ khí nhà kính; tăng cường phòng chống, kiểm soát và phục hồi sau thiên tai.

Một góc thủ đô Vientiane, Trung tâm chính trị kinh tế - văn hóa của Lào. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào.

Mục tiêu thứ 5 trong kế hoạch 5 năm của Lào là phát triển kết nối khu vực và quốc tế rộng khắp và hiệu quả, bao gồm 4 kế hoạch trọng tâm: phát triển cơ sở hạ tầng có thể kết nối trong nước, khu vực và quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, dịch vụ, thương mại và đầu tư; thúc đẩy hợp tác, hội nhập thương mại và đầu tư với khu vực và thế giới một cách tích cực và rộng rãi hơn; phát triển các vùng, địa phương có tính cân bằng, mạnh mẽ, phù hợp với tiềm năng; phát triển các khu đô thị và đặc khu kinh tế thành trung tâm sản xuất, đầu tư, thương mại và du lịch, kết nối với khu vực và thế giới.

Trong mục tiêu thứ 6, Lào có kế hoạch phát triển quản lý nhà nước hiệu quả, chính trị ổn định, xã hội an toàn, trật tự, công bằng và văn minh thông qua việc thực hiện 3 kế hoạch trọng tâm: nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, nhanh chóng, nghiêm minh theo pháp luật; cải thiện cơ chế và quy tắc phối hợp công - tư theo hướng thống nhất và nhanh chóng hơn; đảm bảo ổn định chính trị, an ninh, trật tự xã hội và thúc đẩy một xã hội đoàn kết, dân chủ, công bằng và văn minh.