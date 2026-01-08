Iran cảnh báo 'đòn tấn công phủ đầu' với Mỹ

Lãnh đạo quân đội Iran cảnh báo sẵn sàng đáp trả, thậm chí tấn công phủ đầu, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington “sẵn sàng hành động” nếu Tehran đàn áp người biểu tình.

Tổng tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami. Ảnh: Reuters.

Ngày 7/1, Tổng tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami cho biết Tehran coi làn sóng gia tăng các phát ngôn và động thái nhằm vào Iran trong thời gian gần đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia, Fox News đưa tin.

“Chúng tôi sẽ không để những lời lẽ đó trôi qua mà không có phản ứng thích đáng”, hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời ông Hatami.

Theo ông, hiện lực lượng vũ trang Iran đang đặt trong trạng thái sẵn sàng cao hơn đáng kể so với thời điểm trước khi căng thẳng bùng phát. Ông cảnh báo nếu “kẻ thù mắc sai lầm”, Tehran sẽ đáp trả bằng các biện pháp quyết liệt hơn.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Iran đang đối mặt làn sóng biểu tình lan rộng, bắt nguồn từ tình trạng suy thoái kinh tế kéo dài, lạm phát tăng cao và đồng nội tệ mất giá mạnh.

Theo Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran (NCRI), các cuộc biểu tình bùng phát từ cuối tháng trước và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhóm đối lập này cho rằng người biểu tình đã giành quyền kiểm soát hai thành phố Abdanan và Malekshahi, phản ánh mức độ nghiêm trọng của bất ổn trong nước.

Việc chính quyền Tehran mạnh tay trấn áp biểu tình đã vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ và Israel, làm gia tăng nguy cơ đối đầu trên mặt trận ngoại giao và an ninh.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington sẽ “can thiệp” nếu chính quyền Iran nổ súng và sát hại người biểu tình, đồng thời nhấn mạnh Mỹ đang trong trạng thái “sẵn sàng hành động”.

Ông Trump mô tả Mỹ ở thế “tay đặt trên chốt an toàn, sẵn sàng khai hỏa”, phát ngôn làm dấy lên lo ngại căng thẳng giữa hai nước có thể tiếp tục leo thang ngoài tầm kiểm soát.

Đáp trả, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani cảnh báo bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào công việc nội bộ của Iran sẽ dẫn tới “hỗn loạn trên toàn khu vực”.

Trong khi đó, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tái khẳng định lập trường cứng rắn của Tehran, nhấn mạnh Iran sẽ không bao giờ “khuất phục trước kẻ thù”, cho thấy lập trường đối đầu của giới lãnh đạo nước này trước sức ép từ bên ngoài.