Iran chỉ trích Mỹ vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Venezuela

Iran - một đồng minh quan trọng của Venezuela, đã lên án cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này, theo hãng truyền thông nhà nước Iran Press TV.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết cuộc tấn công của Mỹ đã vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Venezuela, cũng như Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Vụ nổ rung chuyển thủ đô Caracas của Venezuela ngày 3/1. Ảnh: Reuters

“Hành động xâm lược quân sự của Mỹ nhằm vào một quốc gia độc lập - một thành viên của Liên Hợp Quốc, là sự vi phạm nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh khu vực cũng như quốc tế, với những hệ quả sẽ tác động tới toàn bộ hệ thống quốc tế”, Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López cho biết cuộc tấn công của Mỹ ngày 3/1 đã ảnh hưởng đến các khu vực đô thị trên khắp Venezuela, với tên lửa và rocket được phóng từ các trực thăng chiến đấu của Mỹ. Ông nói Venezuela hiện đang thu thập thông tin về số người thiệt mạng và bị thương, đồng thời xác nhận căn cứ quân sự Fort Tiuna tại Caracas đã bị tấn công.

Ông López khẳng định Venezuela sẽ chống lại sự hiện diện của lực lượng nước ngoài trên lãnh thổ nước này.

“Cuộc xâm lược này đại diện cho sự xúc phạm nghiêm trọng nhất mà đất nước từng phải gánh chịu”, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela cho hay.