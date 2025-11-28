Lũ cuốn hàng loạt nhà cửa ở Indonesia, 84 người thiêt mạng

Indonesia cùng Malaysia và Thái Lan đều đang hứng chịu mưa lớn bất thường, gây ra hàng chục ca tử vong trong khu vực những ngày gần đây. Tại Bắc Sumatra (Indonesia), phát ngôn viên cảnh sát Ferry Walintukan cho biết: “Tính đến sáng nay, số người thiệt mạng đã lên 62. Có 95 người bị thương, từ nhẹ đến nặng”. Ông nói thêm rằng vẫn còn ít nhất 65 người đang được lực lượng cứu hộ tìm kiếm.

Ông Walintukan cho biết công tác “sơ tán và hỗ trợ khẩn cấp” đang là ưu tiên hàng đầu tại Bắc Sumatra. Nhiều khu vực vẫn bị cô lập do đường sá và liên lạc bị cắt đứt. “Hy vọng thời tiết tốt lên để chúng tôi có thể điều trực thăng tới các điểm bị ảnh hưởng nặng nhất”, ông nói.

Ô tô chìm trong bùn đất sau trận lũ lịch sử tại Indonesia. Riêng tại thành phố Sibolga, nơi bị thiệt hại nghiêm trọng nhất, đã có hơn 30 người thiệt mạng. Ở Tây Sumatra, ông Abdul Malik – lãnh đạo cơ quan quản lý thiên tai địa phương - xác nhận với AFP rằng “22 người đã tử vong và 12 người vẫn chưa được tìm thấy”.

Tại Aceh, tỉnh cực tây Indonesia, mưa lớn tiếp tục gây lũ lụt diện rộng và sạt lở đất, buộc gần 1.500 người phải sơ tán. Một số khu vực cũng bị mất điện, theo ghi nhận của phóng viên AFP. Tập đoàn điện lực quốc gia Perusahaan Listrik Negara cho biết đã điều nhân viên khắc phục sự cố sau khi một trận lũ quét làm đổ tháp truyền tải.

"Lũ lụt ập đến lúc bình minh và tràn vào nhà cửa", cư dân Radi ở Padang, thành phố lớn thuộc tỉnh Tây Sumatra, cho hay.

Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia cho biết lực lượng cứu hộ đã phải huy động trực thăng để chuyển hàng cứu trợ và hỗ trợ hậu cần đến khu vực phía Bắc đảo, nơi bị thiệt hại nặng nhất do đường sá bị cô lập và hệ thống liên lạc hư hỏng sau các vụ sạt lở.

Chuyên gia khuyến nghị ASEAN cần tư duy xuyên khu vực để ứng phó thiên tai. Khuyến nghị này được đưa ra trong bối cảnh các nước trong khu vực Đông Nam Á liên tiếp trải qua những trận lũ lụt gần đây.

Các chuyên gia cảnh báo khu vực trung tâm kinh tế của Hat Yai có thể còn chìm trong nước đến giữa tháng 12.

Từ Thái Lan, Malaysia, Philippines đến Việt Nam, mưa lũ cực đoan đang nhấn chìm nhiều khu vực, khiến hàng triệu người bị ảnh hưởng, hàng chục nghìn người phải sơ tán và giao thông tê liệt.

Sách chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường

The Climate Book - Thunberg đã viết cuốn sách này với niềm tin mãnh liệt của tuổi trẻ và tính bộc trực của một nhà hoạt động, điều giúp cuốn sách trở nên tươi mới. Thông qua đó, Greta đã chia sẻ nhiều câu chuyện riêng về việc cô nhìn thấy thế giới đã bị xói mòn như thế nào, màu xanh cỏ cây dần bị mai một ra sao và đã bao lâu con người không nhận thức được điều đó.

Cuốn sách được tờ The Guardian đánh giá là một lời kêu gọi mạnh mẽ nhưng chưa có sức nặng về giải pháp cho các vấn đề khí hậu.