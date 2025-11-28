Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bao Verbena gay mua ngap nghiem trong tai Philippines hinh anh

Bão Verbena gây mưa ngập nghiêm trọng tại Philippines

10:34 26/11/2025 10:34 26/11/2025 Thế giới 1.0K

Bão Verbena tiếp tục gây ra đợt mưa lũ nghiêm trọng trên diện rộng tại Visayas và Cebu trong ngày 25/11, khiến hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, hàng trăm trường học tạm ngừng dạy học và nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Phu nhan Tong thong My don cay thong Noel hinh anh

Phu nhân Tổng thống Mỹ đón cây thông Noel

08:41 26/11/2025 08:41 26/11/2025 Thế giới 2.3K

Đệ nhất phu nhân Melania Trump xuất hiện đầy thanh lịch khi đón cây thông Noel của Nhà Trắng năm nay. Cây thông đến từ nông trại Korson’s Tree Farms ở Michigan, đã giành giải nhất trong cuộc thi của Hiệp hội Cây thông Noel Quốc gia.

Tiem kich An Do chay nhu qua cau lua tai Trien lam hang khong hinh anh

Tiêm kích Ấn Độ cháy như quả cầu lửa tại Triển lãm hàng không

06:31 22/11/2025 06:31 22/11/2025 Thế giới 1.0K

Máy bay chiến đấu Tejas của Ấn Độ đã rơi vào khoảng 14h10 ngày 21/11 (giờ địa phương) khi đang bay trình diễn tại Triển lãm Hàng không Dubai. Hình ảnh từ video ghi lại vụ việc cho thấy cầu lửa bùng lên ngay sau khi máy bay chạm đất. Khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường vụ rơi máy bay.

Doan video ve Ronaldo cua Nha Trang gay sot hinh anh

Đoạn video về Ronaldo của Nhà Trắng gây sốt

14:59 20/11/2025 14:59 20/11/2025 Thế giới

Trang Instagram của Nhà Trắng mới đây đăng tải đoạn video Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez sánh bước cùng Tổng thống Donald Trump trên “Lối đi danh dự của Tổng thống”. Đoạn video ngay lập tức gây “bão mạng”, thu hút hơn 7 triệu lượt thích và 74.000 bình luận chỉ sau vài giờ.

Canh tuong hoang loan khi sap cau o mo Congo hinh anh

Cảnh tượng hoảng loạn khi sập cầu ở mỏ Congo

07:38 17/11/2025 07:38 17/11/2025 Thế giới

Ngày 15/11, một cây cầu tại mỏ coban ở phía đông nam Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị sập, khiến ít nhất 32 thợ mỏ thiệt mạng. Hình ảnh do văn phòng tỉnh của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia của Congo (CNDH) gửi cho AFP cho thấy thợ mỏ đang đào bới tìm thi thể trong rãnh nước, với ít nhất 17 thi thể được đặt trên mặt đất gần đó.

Can canh vu phong ten lua New Glenn cua ty phu Jeff Bezos hinh anh

Cận cảnh vụ phóng tên lửa New Glenn của tỷ phú Jeff Bezos

12:53 14/11/2025 12:53 14/11/2025 Thế giới 2.5K

Blue Origin của Jeff Bezos lập cột mốc mới khi tên lửa New Glenn cất cánh từ Cape Canaveral sau nhiều ngày trì hoãn. Tên lửa hai tầng dùng 7 động cơ BE-4, đưa hai vệ tinh NASA lên quỹ đạo và lần đầu hạ cánh tầng đẩy tái sử dụng xuống Đại Tây Dương.

Chua co 1.500 nam tuoi boc chay o Trung Quoc hinh anh

Chùa cổ 1.500 năm tuổi bốc cháy ở Trung Quốc

11:32 13/11/2025 11:32 13/11/2025 Thế giới 3.6K

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại ngôi chùa Vĩnh Thanh, có lịch sử hơn 1.500 năm, thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vào sáng 12/11. Video do cư dân mạng chia sẻ cho thấy tòa tháp nhiều tầng bên trong chùa bị ngọn lửa bao trùm từ trên xuống dưới, bốc khói nghi ngút và thiêu rụi nhiều phần công trình.

Van tai co Tho Nhi Ky vo roi tren khong, 20 nguoi thiet mang hinh anh

Vận tải cơ Thổ Nhĩ Kỳ vỡ rời trên không, 20 người thiệt mạng

12:27 12/11/2025 12:27 12/11/2025 Thế giới 5.0K

Chiếc máy bay vận tải C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ chở 20 người gặp nạn sau khi cất cánh từ Azerbaijan và rơi xuống lãnh thổ Gruzia ngày 11/11. Video hiện trường cho thấy máy bay xoay nhiều vòng trên không, dầu phụt ra từ hai cánh và nhiều mảnh vỡ rơi xuống đất trước khi phần thân chính bốc cháy khi chạm đất.

Khoanh khac cau thuy dien o Trung Quoc bat ngo do sap hinh anh

Khoảnh khắc cầu thủy điện ở Trung Quốc bất ngờ đổ sập

07:17 12/11/2025 07:17 12/11/2025 Thế giới 6.8K

Video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc ngoạn mục khi sườn núi bất ngờ sạt lở, đất đá đổ ầm xuống sông cuốn theo toàn bộ kết cấu cầu Hồng Kỳ (Tứ Xuyên, Trung Quốc), khiến trụ cầu nghiêng đổ và biến mất trong làn bụi mù chỉ sau vài giây.

Cau thu NFL nhay dieu dac trung cua ong Trump khi ghi ban hinh anh

Cầu thủ NFL nhảy điệu đặc trưng của ông Trump khi ghi bàn

12:49 10/11/2025 12:49 10/11/2025 Thế giới 1.8K

Trong trận đấu gặp Washington Commanders tại Northwest Stadium hôm 9/11, cầu thủ NFL St. Brown đã thực hiện “Trump Dance” ngay sau khi ghi touchdown trước sự hiện diện của ông Trump. Anh lướt qua vạch endzone, đứng dậy, giơ tay chỉ lên rồi chỉ về khán đài. Ba đồng đội lập tức tham gia cùng anh trước khi anh trở lại sideline.

Ong Trump bi nghi 'ngu gat' tai hop bao hinh anh

Ông Trump bị nghi 'ngủ gật' tại họp báo

09:57 10/11/2025 09:57 10/11/2025 Thế giới 1.7K

Theo Washington Post, dù Tổng thống Trump có buồn ngủ thật hay không, khoảnh khắc ông phải nhắm nghiền mắt và ngả người trên ghế tại cuộc họp báo là minh họa rõ nét nhất cho sức ép công việc của vị trí Tổng thống Mỹ.

Phi hanh gia Trung Quoc tan huong tiec thit nuong dau tien tren tram vu tru hinh anh

Phi hành gia Trung Quốc tận hưởng tiệc thịt nướng đầu tiên trên trạm vũ trụ

15:09 8/11/2025 15:09 8/11/2025 Thế giới 1.4K

Phi hành đoàn Thần Châu 21 mang theo lò nướng không khói lên Trạm không gian Thiên Cung để mở rộng thực đơn cho phi hành gia trong các sứ mệnh mới. Rạng sáng 4/11, hai món đầu tiên mà các phi hành gia được thưởng thức từ chiếc lò nướng mới mang lên trạm là món cánh gà và bít tết.

Vi khach dung gan ong Trump ngat xiu tai Nha Trang hinh anh

Vị khách đứng gần ông Trump ngất xỉu tại Nhà Trắng

09:34 7/11/2025 09:34 7/11/2025 Thế giới

Sự kiện họp báo tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng diễn ra trong chiều 6/11 nhằm công bố chính sách về việc phân phối thuốc điều trị béo phì tại Mỹ. Tại sự kiện, một vị khách là giám đốc của một hãng dược bất ngờ bị ngất xỉu.

My phong thu ten lua xuyen luc dia Minuteman III hinh anh

Mỹ phóng thử tên lửa xuyên lục địa Minuteman III

09:29 6/11/2025 09:29 6/11/2025 Thế giới 1.5K

Ngày 5/11 (giờ địa phương), Mỹ phóng tên lửa xuyên lục địa Minuteman III có khả năng mang đầu đạn hạt nhân GT 254 vào mục tiêu ở khoảng cách hơn 6.700 km từ căn cứ Không gian Vandenberg nhằm kiểm tra "độ tin cậy và chính xác".

May bay cho hang My boc chay du doi, 3 nguoi chet hinh anh

Máy bay chở hàng Mỹ bốc cháy dữ dội, 3 người chết

08:10 5/11/2025 08:10 5/11/2025 Thế giới 1.7K

Tối 4/11, chuyến bay chở hàng mang số hiệu 2976 của hãng UPS Airlines gặp nạn, bốc cháy dữ dội và rơi xuống khu công nghiệp ngay sau khi cất cánh tại sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali thuộc bang Kentucky. Vụ việc khiến 3 người vận hành chuyến bay thiệt mạng, hơn 10 người bị thương.

Bao Kalmaegi do bo, can quet Philippines hinh anh

Bão Kalmaegi đổ bộ, càn quét Philippines

10:33 4/11/2025 10:33 4/11/2025 Thế giới 4.8K

Mang theo sức gió gần 120 km/h và mưa lớn kéo dài, bão Kalmaegi tràn vào miền Đông Philippines, gây mưa lớn, gió giật dữ dội và thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa, hạ tầng.

