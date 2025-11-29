Du khách Nga tử vong khi tắm biển Mũi Né

Ba người bị sóng cuốn khi tắm biển Mũi Né trưa 29/11, trong đó 2 người được cứu an toàn, du khách Nga bị sóng cuốn trôi xa và tử vong sau đó.

Sóng dữ đánh mạnh vào bờ kè biển Đồi Dương - Phan Thiết sáng 28/11. Ảnh: Người Bình Thuận.

Chiều 29/11, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện khu phố Hàm Tiến 1 (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) xác nhận một du khách Nga tử vong do đuối nước.

Trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ phát hiện 3 du khách tắm biển Mũi Né bị sóng cuốn ra xa. Nhân viên cứu hộ kéo được 2 du khách Việt Nam vào bờ an toàn, người đàn ông Nga bị sóng đẩy trôi xa hơn.

Du khách Nga sau đó được đưa vào bờ sơ cứu, chuyển đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Thi thể nạn nhân được bảo quản để phục vụ điều tra và xử lý theo quy định đối với trường hợp người nước ngoài tử vong tại Việt Nam.

Hiện trường bờ kè biển Đồi Dương - Phan Thiết sáng 28/11. Ảnh: Người Bình Thuận.

Những ngày qua, vùng biển Phan Thiết - Mũi Né liên tục có sóng lớn cao 3-4 m, nước dâng mạnh do ảnh hưởng bão số 15 (Koto). Đoạn bờ kè dọc đường Nguyễn Đình Chiểu hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng.

UBND phường Mũi Né đã huy động lực lượng địa phương bảo vệ hiện trường và triển khai thực hiện gia cố tạm khu vực bị sạt lở.

Đồng thời, chính quyền ban hành thông báo khẩn, đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ phía biển đường Nguyễn Đình Chiểu tạm dừng hoạt động kinh doanh từ ngày 27/11 đến khi có thông báo mới.

Từ đêm 27/11, sóng lớn đánh mạnh vào bờ đã gây hư hỏng và sạt lở nghiêm trọng một đoạn kè biển dài khoảng 150 m tại khu phố Hàm Tiến 1.

Nhiều vị trí chân kè bị xói lở, sụt lún cấu kiện bê tông phần mái kè, làm mất ổn định kết cấu và đe dọa trực tiếp các hộ dân, cơ sở kinh doanh và hạ tầng ven biển.

Du khách đến từ TP.HCM đang chơi lướt ván tại Mũi Né hồi tháng 3. Ảnh: Linh Huỳnh.

Từ tháng 11 đến tháng 3 hàng năm là "mùa vàng" để Mũi Né thu hút lượng lớn khách quốc tế đến chơi lướt sóng (surfing), lướt ván diều (kitesurfing), lướt ván buồm (windsurfing) hay wingfoil.

Thời điểm này trùng với cao điểm inbound (mùa khách quốc tế đến Việt Nam du lịch), tạo nên khung cảnh đông đúc khách Tây trên bờ biển Mũi Né.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đến chiều nay, bão số 15 (Koto) nằm trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 5km/h.

Cơ quan khí tượng nhận định bão khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, thậm chí là vùng áp thấp trước khi vào Nam Trung Bộ. Bão gây gió mạnh cấp 6-10, sóng biển cao 4-6 m trên vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa.

Bão số 15 và áp thấp nhiệt đới cùng lúc áp sát TP.HCM và Nam Bộ, chiều 29/11. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng đã cấm biển, kêu gọi tàu thuyền vào bờ và lên phương án sơ tán dân để ứng phó bão.

Cùng thời điểm, áp thấp nhiệt đới từ Ấn Độ Dương đã vào Biển Đông, sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 6-7 và đang theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 10-15 km/h.

