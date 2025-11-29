Áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển và tốc độ nhanh hơn, còn bão số 15 vẫn giữ nguyên cường độ, hướng di chuyển và tốc độ.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 29/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 5,2 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/h), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc (lúc 7h di chuyển hướng Bắc Đông Bắc), tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo đến 13h ngày 30/11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ từ 10-15 km/h; cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 1/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Nam Biển Đông và di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa), cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5-4 m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Về bão số 15, hồi 13h ngày 29/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 5 km/h.

Dự báo đến 13h ngày 30/11, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 340 km về phía Đông.

Bão di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 3 km/h; cường độ cấp 9-10, giật cấp 13.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Đến 13h ngày 1/12, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 310km về phía Đông.

Bão di chuyển theo hướng Tây, khoảng 3 km/h và suy yếu dần; cường độ cấp 9, giật cấp 11.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Đến 13h ngày 2/12, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 250 km về phía Đông.

Bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ từ 3-5 km/h và tiếp tục suy yếu thêm; cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Từ 72-120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10 km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 12-13; sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 6-8 m; biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.