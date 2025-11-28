TP.HCM và Nam Bộ chịu thế 'gọng kìm' bão số 15 và áp thấp dị thường

TP.HCM và Nam Bộ đang chịu thế "gọng kìm" khi cùng lúc đối mặt với cơn bão số 15 (Koto) và áp thấp nhiệt đới dị thường hoạt động gần Biển Đông.

Bão số 15 và áp thấp nhiệt đới cùng lúc "đe dọa" TP.HCM và Nam Bộ. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 15 (Koto) hiện cách đảo Song Tử Tây khoảng 195 km về phía Tây Bắc. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 10 (89-102 km/h), giật cấp 13, di chuyển Tây Nam với tốc độ 5 km/h.

Dự báo đến ngày 30/11, bão Koto giữ hướng về giữa Biển Đông, suy yếu còn cấp 9, giật cấp 12 và cách khu vực bờ biển phía đông Gia Lai khoảng 280 km.

Trong khi đó, một áp thấp nhiệt đới hiếm gặp đang di chuyển từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương, hướng vào Nam Biển Đông.

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), sức gió mạnh nhất vùng gần áp thấp nhiệt đới mạnh 54 km/h (cấp 7). JMA dự báo áp thấp nhiệt đới này ít có khả năng mạnh lên thành bão nhưng có khả năng đi vào khu vực phía Nam Biển Đông trong những ngày tới.

Sóng dữ đánh mạnh vào bờ kè biển Đồi Dương - Phan Thiết sáng 28/11. Ảnh: Người Bình Thuận.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo áp thấp nhiệt đới này đang hoạt động trên vùng phía Đông Malaysia.

Dự kiến, áp thấp di chuyển theo hướng Đông Bắc, đi vào vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông. Trong lịch sử khí tượng, chưa từng ghi nhận áp thấp nhiệt đới hoặc bão di chuyển từ Ấn Độ Dương sang Tây Thái Bình Dương.

Đến 13h ngày 29/11, tâm xoáy nằm sát bờ biển phía Đông Malaysia với sức gió cấp 6-7, giật cấp 9 và di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Cục khí tượng thủy văn nhận định áp thấp nhiệt đới này xuất phát từ cơn bão Senyar trước đó. Áp thấp hình thành từ vùng áp thấp ngày 22/11 tại eo biển Malacca, đổ bộ Bắc Sumatra (Indonesia) đêm 26/11, sau đó quét dọc bờ biển Sumatra và bán đảo Malaysia.

Sự xuất hiện của áp thấp nhiệt đới trong bối cảnh bão Koto đang hoạt động khiến TP.HCM và Nam Bộ chịu thế "gọng kìm".

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết hiện nay, khu vực nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đặc khu Phú Quý xuất hiện gió Đông Bắc cấp 5, giật cấp 8, sóng biển cao từ 1,25 tới 1,75 m; Côn Đảo gió Đông Bắc cấp 3-4, sóng cao 0,25-0,75 m.

Dự báo trong 24 giờ tới, thời tiết vùng biển Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy trong cơn dông. Ảnh hưởng cùng lúc từ cơn bão số 15 và áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa dông và sóng cao.

Sóng dữ ở Nha Trang Tối 27/11, biển Nha Trang có sóng cao, đánh tràn vào đường phố. Cảnh tượng được người dân địa phương ghi lại.