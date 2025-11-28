Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TP.HCM nhiệt độ giảm xuống 19 độ C, có bất thường?

  • Thứ sáu, 28/11/2025 16:23 (GMT+7)
Do ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ TP.HCM giảm xuống 19 độ C. Nhiều người không khỏi bất ngờ với nhiệt độ này nhưng theo chuyên gia, đây không phải hiện tượng lạ.

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ trong mấy ngày gần đây trời chuyển lạnh về đêm và sáng do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh từ phía bắc khuếch tán xuống phía nam. Không khí lạnh tiếp tục tăng cường trong những ngày qua khiến nhiệt độ chung của khu vực giảm đáng kể.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.

Do ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường, sáng 28/11, thời tiết TP.HCM lạnh sâu ngay cả với khu vực trung tâm, nơi thường xuyên ghi nhận mức nhiệt khá cao so với những nơi khác. Nhiều người dân khi ra đường vào sáng sớm cảm nhận trời lạnh sâu hơn những hôm trước. Trời lạnh kèm theo những đợt gió lùa càng làm cho cảm giác lạnh thêm.

Mức nhiệt thấp nhất một số nơi xuống 18-19 độ C, phổ biến tại TP.HCM là 19-20 độ C; mức nhiệt cao nhất từ 29 tới 31 độ C. Mức nhiệt thấp đã ghi nhận được là 19 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, đánh giá: "Nhiệt độ như hiện tại ở TP.HCM không phải là bất thường. Điểm ghi nhận thấp nhất tại Thủ Dầu Một, trước kia thuộc tỉnh Bình Dương, Giờ thuộc TP.HCM. Còn tại điểm Nhà Bè của TP.HCM đêm qua sáng sớm 28/11 ghi nhận thấp nhất là là 21,5 độ C".

Ảnh minh họa.

Theo chuyên gia, nhiệt độ như hiện nay sẽ duy trì tại TP.HCM đến hết ngày 28/11. Từ 29/11 đến 1/12, khối không khí lạnh suy yếu, nền nhiệt ban đêm và sáng sớm tại thành phố được dự báo tăng nhẹ, duy trì trên 20 độ C.

Tuy nhiên, từ ngày 2/12, một đợt không khí lạnh mới tăng cường. Trong khoảng 3-6/12, khối lạnh này có khả năng ảnh hưởng đến Nam Bộ, khiến nhiệt độ TP.HCM giảm trở lại, nhiều nơi có thể xuống dưới 19 độ C vào rạng sáng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, vào tháng 1/2021, ghi nhận nền nhiệt tại TP.HCM và các tỉnh, thành Nam bộ sáng và đêm giảm xuống khoảng 14,4-21,1 độ C. Đây là nền nhiệt thấp nhất tại Nam Bộ theo số liệu từ năm 1978 đến nay. Cụ thể, số liệu từ năm 1978 đến nay thì năm 1999 ghi nhận nhiệt độ thấp nhất là 15,3 độ C ở Phước Long.

Ngày 13/1/2021, nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận tại điểm quan trắc Tà Lài (Đồng Nai) là 14,4 độ C. Sau đó là Long Khánh (Đồng Nai) với 15,9 độ C, Tây Ninh 16,3 độ C... Nhiệt độ cao nhất là 21,1 độ C ở Vũng Tàu.

