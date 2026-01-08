Hơn 6,2 ha 'đất vàng' Công ty Cao su Sao vàng thành biệt thự, chung cư

Hà Nội cho phép Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng được chuyển mục đích sử dụng 62.389,46 m2 đất để thực hiện dự án xây dựng Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định cho phép Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng được chuyển mục đích sử dụng 62.389,46 m2 (hơn 6,2 ha) đất và sử dụng 45,5 m2 đất ở (công ty đang quản lý, sử dụng) để thực hiện dự án xây dựng Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng tại số 231 Nguyễn Trãi (phường Khương Đình, Hà Nội).



Khu đất của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

Ranh giới khu đất có phía Bắc giáp đường Nguyễn Trãi, phía Đông giáp đường Khương Đình và đường quy hoạch vành đai 2.5, phía Nam giáp khu dân cư phường Khương Đình, phía Tây giáp khu quy hoạch chức năng phục vụ dân cư đô thị.

Trong tổng diện tích 62.434,96 m2 đất, có 16.645 m2 đất có chức năng quy hoạch là đất hỗn hợp (nhà ở, thương mại, dịch vụ, văn phòng, trường mầm non, sân vườn và đường giao thông nội bộ); 860 m2 đất là nhà ở thấp tầng; 8.134 m2 đất công cộng; 11.726 m2 đất công cộng; 8.205 m2 đất trường THCS; 7.791 m2 đất cây xanh...

UBND thành phố giao Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng liên hệ với Sở NN&MT và các đơn vị liên quan để thực hiện các thủ tục theo quy định; triển khai dự án đúng tiến độ và đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định.

UBND phường Khương Đình có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng diện tích đất được giao, cho thuê trong phạm vi ranh giới, mốc giới, đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Được biết, Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng tại số 231 đường Nguyễn Trãi nằm trong danh mục 148 dự án được HĐND thành phố Hà Nội chấp thuận thí điểm làm nhà thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất vào cuối tháng 4/2025.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 17.500 tỷ đồng , tiến độ từ quý II/2026 - quý I/2030.