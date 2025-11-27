Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bất ngờ phát hiện 5 chỉ vàng trong túi quần áo cứu trợ

  • Thứ năm, 27/11/2025 10:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong lúc phân loại quần áo gửi đồng bào vùng lũ tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM, một nam sinh Đại học Văn Lang bất ngờ thấy miếng vàng 5 chỉ rơi ra từ túi đồ cũ.

Chiều tối qua (26/11), tại điểm tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng lũ ở Cung Văn hóa Lao động (TP.HCM), một câu chuyện đặc biệt đã xảy ra.

Vang bo quen cuu tro anh 1

Miếng vàng 5 chỉ mà nam sinh Nguyễn Thanh Trình nhặt được. Ảnh: NVCC.

Nhóm sinh viên Trường Đại học Văn Lang trong lúc phân loại quần áo, hàng hóa cứu trợ đã bất ngờ nhặt được một miếng vàng 5 chỉ. Không chần chừ, nhóm đã lập tức giao lại số vàng cho cán bộ công đoàn để tìm người bỏ quên.

Người trực tiếp phát hiện tài sản này là Nguyễn Thanh Trình, sinh viên ngành Quan hệ công chúng. Trình cho biết những ngày qua, em cùng nhóm bạn tham gia phân chia hàng hóa, đóng gói đồ cứu trợ để gửi đến đồng bào vùng lũ. Công việc tuy vất vả nhưng mang lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

“Chiều nay, khi đang phân loại đồ, em bất ngờ thấy một miếng vàng rơi ra từ túi quần áo cũ. Em đứng sững lại vì quá choáng, không tin nổi vào mắt mình”, Trình kể lại khoảnh khắc có một không hai.

Vang bo quen cuu tro anh 2

Nhóm sinh viên Trường Đại học Văn Lang giao lại số vàng cho cán bộ công đoàn để tìm người bỏ quên. Ảnh: NVCC.

Miếng vàng sau đó được Trình và các bạn mang đến bàn làm việc của cán bộ Công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động TP.HCM để bàn giao, với mong muốn tài sản sẽ sớm trở về đúng chủ. Nam sinh cũng cho biết đây là ngày thứ ba em tham gia hoạt động tình nguyện. Công việc phân loại, đóng gói hàng hóa có lúc khá mệt, nhưng với Trình, đó là những ngày đáng nhớ.

“Việc trả lại tài sản cho người đánh rơi là chuyện nên làm. Điều làm em nhớ mãi là cảm giác cầm miếng vàng trong tay, trong một bối cảnh không thể ngờ đến”, Trình nói.

https://tienphong.vn/tinh-nguyen-vien-bat-ngo-khi-phat-hien-5-chi-vang-trong-tui-quan-ao-cuu-tro-post1799864.tpo

Anh Nhàn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

