Dàn khí tài tối tân tổng duyệt bảo đảm an ninh Đại hội Đảng XIV

Sáng 8/1, Bộ Công an và các lực lượng của Công an TP. Hà Nội tổ chức tổng duyệt diễn tập phương án bảo vệ an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nổi bật tại buổi diễn tập là các dòng xe đặc chủng, xe bọc thép chống khủng bố, chống bạo loạn cùng nhiều phương tiện kỹ thuật chuyên dụng được huy động. Đây là những khí tài tối tân, có khả năng cơ động nhanh, bảo vệ lực lượng và xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, nguy hiểm.

Theo ghi nhận của phóng viên, các lực lượng đã sẵn sàng các phương án, tất cả đều thể hiện khí thế quyết tâm cao độ bảo vệ thành công sự kiện trọng đại của đất nước trong những ngày tới.

Tại buổi tổng duyệt, điểm nhấn là dàn khí tài hiện đại với các dòng xe đặc chủng, xe bọc thép chống khủng bố và bạo loạn. Đây là những phương tiện tối tân nhất được huy động để đảm bảo an ninh xuyên suốt kỳ đại hội.

Lực lượng Cảnh sát giao thông với các xe dẫn đoàn, xe chuyên dụng triển khai đội hình trong buổi tổng duyệt diễn tập bảo đảm an ninh, trật tự.

Đội hình mô tô đặc chủng của Cảnh sát giao thông diễu hành, thể hiện khả năng cơ động, sẵn sàng xử lý các tình huống.

Xe bọc thép cùng các phương tiện chuyên dụng của quân đội phối hợp tham gia diễn tập bảo vệ an ninh Đại hội XIV.

Dàn xe bọc thép chống khủng bố, chống bạo loạn của lực lượng Công an tham gia tổng duyệt phương án bảo vệ an ninh Đại hội XIV của Đảng.

Dàn xe bọc thép hiện đại với lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng xử lý các tình huống khủng bố, gây rối, bạo loạn.

Lực lượng Cảnh sát cơ động trên xe chuyên dụng mang theo chó nghiệp vụ, tham gia diễn tập.

Phương án bảo vệ yếu nhân được thực hành với đội hình xe chuyên dụng và lực lượng cảnh vệ.

Xe đặc chủng chống bạo loạn được trang bị hệ thống bảo vệ và vũ khí hiện đại tham gia tổng duyệt.

Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên xe bọc thép thể hiện khí thế nghiêm túc, sẵn sàng chiến đấu cao.

Xe chỉ huy, xe thông tin chuyên dụng bảo đảm thông tin liên lạc, chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình diễn tập.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tham gia tổng duyệt, sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp.