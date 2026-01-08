Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dàn khí tài tối tân tổng duyệt bảo đảm an ninh Đại hội Đảng XIV

  • Thứ năm, 8/1/2026 14:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 8/1, Bộ Công an và các lực lượng của Công an TP. Hà Nội tổ chức tổng duyệt diễn tập phương án bảo vệ an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nổi bật tại buổi diễn tập là các dòng xe đặc chủng, xe bọc thép chống khủng bố, chống bạo loạn cùng nhiều phương tiện kỹ thuật chuyên dụng được huy động. Đây là những khí tài tối tân, có khả năng cơ động nhanh, bảo vệ lực lượng và xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, nguy hiểm.

Theo ghi nhận của phóng viên, các lực lượng đã sẵn sàng các phương án, tất cả đều thể hiện khí thế quyết tâm cao độ bảo vệ thành công sự kiện trọng đại của đất nước trong những ngày tới.

Tại buổi tổng duyệt, điểm nhấn là dàn khí tài hiện đại với các dòng xe đặc chủng, xe bọc thép chống khủng bố và bạo loạn. Đây là những phương tiện tối tân nhất được huy động để đảm bảo an ninh xuyên suốt kỳ đại hội.

Dai hoi Dang XIV anh 1

Lực lượng Cảnh sát giao thông với các xe dẫn đoàn, xe chuyên dụng triển khai đội hình trong buổi tổng duyệt diễn tập bảo đảm an ninh, trật tự.

Dai hoi Dang XIV anh 2

Đội hình mô tô đặc chủng của Cảnh sát giao thông diễu hành, thể hiện khả năng cơ động, sẵn sàng xử lý các tình huống.
Dai hoi Dang XIV anh 3

Xe bọc thép cùng các phương tiện chuyên dụng của quân đội phối hợp tham gia diễn tập bảo vệ an ninh Đại hội XIV.
Dai hoi Dang XIV anh 4

Dàn xe bọc thép chống khủng bố, chống bạo loạn của lực lượng Công an tham gia tổng duyệt phương án bảo vệ an ninh Đại hội XIV của Đảng.
Dai hoi Dang XIV anh 5

Dai hoi Dang XIV anh 6

Dàn xe bọc thép hiện đại với lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng xử lý các tình huống khủng bố, gây rối, bạo loạn.
Dai hoi Dang XIV anh 7

Dai hoi Dang XIV anh 8

Lực lượng Cảnh sát cơ động trên xe chuyên dụng mang theo chó nghiệp vụ, tham gia diễn tập.
Dai hoi Dang XIV anh 9

Phương án bảo vệ yếu nhân được thực hành với đội hình xe chuyên dụng và lực lượng cảnh vệ.
Dai hoi Dang XIV anh 10

Xe đặc chủng chống bạo loạn được trang bị hệ thống bảo vệ và vũ khí hiện đại tham gia tổng duyệt.
Dai hoi Dang XIV anh 11

Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên xe bọc thép thể hiện khí thế nghiêm túc, sẵn sàng chiến đấu cao.
Dai hoi Dang XIV anh 12

Xe chỉ huy, xe thông tin chuyên dụng bảo đảm thông tin liên lạc, chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình diễn tập.
Dai hoi Dang XIV anh 13

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tham gia tổng duyệt, sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp.

https://baotintuc.vn/anh/dan-khi-tai-toi-tan-xuat-hien-trong-tong-duyet-bao-dam-an-ninh-dai-hoi-xiv-20260108113100817.htm

Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Đại hội Đảng XIV Hà Nội Đại hội Đảng 14 Đại hội 14 Đại hội Đảng XIV Công an Hà Nội

