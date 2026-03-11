Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện bộ xương người ở bìa rừng

Bộ xương người được phát hiện ở khu vực bìa rừng, gần đó có một bộ quần áo rách cùng dây thắt lưng.

Ngày 10/3, Công an xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh nhân thân bộ xương người được phát hiện ở bìa rừng.

Theo Công an xã Măng Đen, sáng 9/3, người dân địa phương phát hiện một bộ xương người ở bìa rừng (khu vực giáp ranh giữa xã Đăk Kôi và Măng Đen) nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Măng Đen cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra. Tại đây, công an phát hiện một bộ xương người đã phân hủy, chưa xác định được nhân thân, giới tính. Gần đó có một bộ quần áo rách nát cùng dây thắt lưng.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân có thể đã tử vong khoảng 4-5 tháng trước, nguyên nhân tử vong hiện chưa được xác định.

Công an xã Măng Đen cho biết qua kiểm tra địa giới hành chính, vị trí phát hiện bộ xương nằm ở khu vực hẻo lánh thuộc xã Đăk Kôi. Do đó, đơn vị đã liên hệ với Công an xã Đăk Kôi để phối hợp điều tra vụ việc.

Hiên, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an xã Đăk Kôi khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan chức năng đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến người mất tích hoặc dấu hiệu nghi vấn, cần liên hệ cơ quan chức năng để phối hợp xác minh danh tính nạn nhân.

Cùng ngày, hai thi thể nam giới đang trong tình trạng phân hủy nặng được phát hiện trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Ngãi.

Theo đó, khoảng 4h30, ông V.V.M. (SN 1966, trú tổ dân phố Nam Phước, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) trong lúc đi dạo trên bãi biển thôn Nam Phước thì phát hiện một thi thể nam giới nằm trên bãi cát.

Thời điểm phát hiện, trên thi thể còn áo khoác màu đen và đang trong tình trạng phân hủy nặng. Ông M. nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương.

Ông D.L. (SN 1953, trú thôn Trung Hải, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi) trong lúc đi nhặt ve chai tại bãi biển xóm 15, thôn Trung Hải thì phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt sát mép nước.​ Thi thể không còn quần áo và trong tình trạng phân hủy nặng.

Ông L. sau đó đưa thi thể lên khỏi mép nước và báo cho chính quyền địa phương.

