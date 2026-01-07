Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Những ngày gần đây, không khí trang trọng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng lan tỏa trên khắp các tuyến phố Hà Nội, với cờ hoa, pano, áp phích rực rỡ, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của người dân thủ đô hướng về đại hội. Tại nút giao Điện Biên Phủ - Độc Lập - Chu Văn An, biểu tượng búa liềm cùng cờ Đảng, cờ Tổ quốc được bố trí trang trọng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phía sau là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.