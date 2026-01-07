Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

  • Thứ tư, 7/1/2026 09:14 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Những ngày này, cờ hoa, pano và khẩu hiệu được trang trí khắp Hà Nội, tạo không khí trang trọng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dai hoi Dang lan XIV anh 1
Những ngày gần đây, không khí trang trọng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng lan tỏa trên khắp các tuyến phố Hà Nội, với cờ hoa, pano, áp phích rực rỡ, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của người dân thủ đô hướng về đại hội. Tại nút giao Điện Biên Phủ - Độc Lập - Chu Văn An, biểu tượng búa liềm cùng cờ Đảng, cờ Tổ quốc được bố trí trang trọng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phía sau là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dai hoi Dang lan XIV anh 2

Khu vực hồ Hoàn Kiếm, trước trụ sở UBND TP. Hà Nội được trang trí cờ, pano chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Dai hoi Dang lan XIV anh 3

Trên màn hình LED của các trung tâm thương mại, hình ảnh và biểu tượng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được trình chiếu, lan tỏa thông điệp, niềm tin và kỳ vọng của nhân dân. Hoạt động tuyên truyền trực quan được triển khai đồng bộ tại nhiều không gian công cộng.
Dai hoi Dang lan XIV anh 4Dai hoi Dang lan XIV anh 5Dai hoi Dang lan XIV anh 6Dai hoi Dang lan XIV anh 7

Ghi nhận của Tri thức - Znews, không gian quanh nút giao Thanh Niên - Quán Thánh - Thụy Khuê được trang hoàng cờ hoa, pano chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tạo không khí phấn khởi. Trên tuyến đường Văn Cao, các pano chào mừng với gam màu đỏ chủ đạo góp phần làm mới diện mạo khu vực.
Dai hoi Dang lan XIV anh 8

Từ phố lớn đến ngõ nhỏ, các hoạt động trang trí chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng được triển khai rộng khắp không gian đô thị. Tại ngõ 20 phố Kim Mã, tổ dân phố số 18 (phường Giảng Võ), cờ hoa được treo dọc lối đi, thể hiện sự hưởng ứng của người dân thủ đô hướng về đại hội.
Dai hoi Dang lan XIV anh 9

Trần Hà My (23 tuổi, Ba Đình) chia sẻ: "Không khí trước thềm Đại hội khiến tôi cảm thấy rất hào hứng, nhất là khi thấy các tuyến phố rực rỡ cờ hoa. Điều đó tạo cảm giác tự hào và khiến tôi thêm kỳ vọng vào những chuyển biến của đất nước trong thời gian tới".
Dai hoi Dang lan XIV anh 10

Các pano chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được in khổ lớn, bố trí trang trọng, phía dưới trang trí hoa tạo điểm nhấn. Thủ đô Hà Nội, người dân cùng hướng về đại hội, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội Đảng 14 của Việt Nam rất đáng trông đợi

Giáo sư Khúc Cường, nhà nghiên cứu Trung Quốc, bày tỏ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là kỳ đại hội "rất đáng trông đợi".

1 giờ trước

Bà con Khmer gửi trọn niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng

Trong không khí cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh của đất nước trong giai đoạn mới.

19 giờ trước

Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra một chương mới rực rỡ hơn

“Chúng ta đang đứng ở một điểm hẹn lịch sử sau khi đã sắp xếp lại giang sơn, tinh gọn bộ máy, củng cố nền tảng thì giờ là lúc đất nước bước vào giai đoạn tăng tốc và tỏa sáng…”.

20 giờ trước

Những cuốn sách về xây dựng Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn xoay quanh vấn đề xây dựng Đảng. Cuốn Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của ông đã đề cập được toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.

Phan luong giao thong phuc vu Le xuat quan bao ve Dai hoi Dang XIV hinh anh

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng XIV

17:00 31/12/2025 17:00 31/12/2025

0

Để bảo đảm an ninh, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Trần Hiền

Đại hội Đảng lần XIV Hà Nội Tô Lâm Đại hội Đảng Hà Nội cờ hoa Đảng rực rỡ trang trí chào mừng

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý