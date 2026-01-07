Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

|Những ngày gần đây, không khí trang trọng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng lan tỏa trên khắp các tuyến phố Hà Nội, với cờ hoa, pano, áp phích rực rỡ, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của người dân thủ đô hướng về đại hội. Tại nút giao Điện Biên Phủ - Độc Lập - Chu Văn An, biểu tượng búa liềm cùng cờ Đảng, cờ Tổ quốc được bố trí trang trọng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phía sau là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Khu vực hồ Hoàn Kiếm, trước trụ sở UBND TP. Hà Nội được trang trí cờ, pano chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trên màn hình LED của các trung tâm thương mại, hình ảnh và biểu tượng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được trình chiếu, lan tỏa thông điệp, niềm tin và kỳ vọng của nhân dân. Hoạt động tuyên truyền trực quan được triển khai đồng bộ tại nhiều không gian công cộng.
Ghi nhận của Tri thức - Znews, không gian quanh nút giao Thanh Niên - Quán Thánh - Thụy Khuê được trang hoàng cờ hoa, pano chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tạo không khí phấn khởi. Trên tuyến đường Văn Cao, các pano chào mừng với gam màu đỏ chủ đạo góp phần làm mới diện mạo khu vực.
Từ phố lớn đến ngõ nhỏ, các hoạt động trang trí chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng được triển khai rộng khắp không gian đô thị. Tại ngõ 20 phố Kim Mã, tổ dân phố số 18 (phường Giảng Võ), cờ hoa được treo dọc lối đi, thể hiện sự hưởng ứng của người dân thủ đô hướng về đại hội.
Trần Hà My (23 tuổi, Ba Đình) chia sẻ: "Không khí trước thềm Đại hội khiến tôi cảm thấy rất hào hứng, nhất là khi thấy các tuyến phố rực rỡ cờ hoa. Điều đó tạo cảm giác tự hào và khiến tôi thêm kỳ vọng vào những chuyển biến của đất nước trong thời gian tới".
Các pano chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được in khổ lớn, bố trí trang trọng, phía dưới trang trí hoa tạo điểm nhấn. Thủ đô Hà Nội, người dân cùng hướng về đại hội, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của đất nước.
