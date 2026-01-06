Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra một chương mới rực rỡ hơn

“Chúng ta đang đứng ở một điểm hẹn lịch sử sau khi đã sắp xếp lại giang sơn, tinh gọn bộ máy, củng cố nền tảng thì giờ là lúc đất nước bước vào giai đoạn tăng tốc và tỏa sáng…”.

Năm 2025 khép lại, một năm có nhiều thử thách, gập ghềnh và cả những đau thương, mất mát, nhưng chúng ta vẫn thấy một Việt Nam vững vàng, tỏa sáng bằng nghị lực, sự kiên cường, sáng tạo và bằng rất nhiều câu chuyện nhân văn chạm đến trái tim. Như chia sẻ của Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn trong cuộc trò chuyện với PV VOV2, mỗi thành tựu kinh tế-xã hội đạt được trong năm 2025 đều thấp thoáng ở đằng sau là sức mạnh tinh thần của dân tộc, là văn hóa dẫn dắt soi đường và tạo nên một Việt Nam đang tự tin bước tới không phô trương, ồn ào nhưng bền bỉ kiên định và đầy niềm tin...

GS.TS Bùi Hoài Sơn - Đại biểu Quốc hội khóa XV.

PV: Thưa ĐBQH Bùi Hoài Sơn, sẽ không sai khi mọi người đều gọi 2025 là năm của “Concert quốc gia” - bản trường ca của lòng yêu nước với một loạt sự kiện lớn như kỷ niệm A50, A80 và các chương trình nghệ thuật quy mô lớn. Đó có lẽ sẽ mãi là những khoảnh khắc, những hình ảnh đẹp nhất của đất nước chúng ta trong năm 2025?

ĐBQH Bùi Hoài Sơn: Nếu phải chọn một khắc để lại trong tôi nhiều cảm xúc và tự hào nhất của năm 2025 thì có lẽ không chỉ là một sự kiện đơn lẻ mà đó chính là hình ảnh của cả đất nước đồng loạt chuyển mình mạnh mẽ và tự tin bước vào kỷ nguyên mới. Tôi nhớ rất rõ cảm giác khi chứng kiến những công trình hạ tầng quy mô lớn được khởi công, những tuyến cao tốc, những dự án mang tính động lực quốc gia đồng loạt được bấm nút, không chỉ ở một vài địa phương mà ở trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Hay các sự kiện kỷ niệm những ngày lễ lớn trong nước như A50, A80 tôi cảm nhận rất rõ sự tiếp nối của truyền thống lịch sử với khát vọng phát triển.

2025 cũng là năm mà chúng ta sắp xếp lại địa giới hành chính tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tôi đã nhìn thấy tấm bản đồ mới của đất nước. Tôi thực sự xúc động không phải vì chúng ta thay đổi danh giới hành chính đơn thuần mà đằng sau đó là một tầm nhìn chiến lược. Chúng ta tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý, tạo ra không gian phát triển mới cho các địa phương và trên hết là mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Tôi đã gặp rất nhiều cử tri là các cán bộ cơ sở, những người dân vùng sâu vùng xa và họ nói với tôi rằng chưa bao giờ họ cảm nhận rõ bằng lúc này, Nhà nước đang nỗ lực để mọi nguồn lực được đưa trực tiếp, nhanh nhất và đúng địa chỉ nhất tới người dân.

Một hình ảnh khác cũng khiến tôi rất tự hào. Đó là tinh thần đoàn kết nghĩa tình và sẻ chia luôn tỏa sáng trong đời sống xã hội. Chúng ta thấy từ chương trình an sinh cho người yếu thế đến các hoạt động văn hóa, thể thao, những lễ hội lớn, những sự kiện lớn, tất cả đều tạo ra một không khí rất đặc biệt, vừa hiện đại, hội nhập lại vừa đậm đà bản sắc dân tộc. Từ khoảng khắc đội bóng đá trẻ U22 chiến đấu quả cảm đạt huy chương vàng Seagame hay những nghệ sĩ, trí thức, doanh nhân đóng góp cho cộng đồng, những người thầy người thợ, những chiến sĩ thầm lặng trên tuyến đầu…tất cả kết thành một bức tranh rất đẹp về Việt Nam - kiên cường - nhân văn và đầy khát vọng.

Khi nhìn lại cả chặng đường của năm tôi luôn có cảm giác rằng mỗi thành tựu kinh tế xã hội đều thấp thoáng ở đằng sau là sức mạnh tinh thần của dân tộc, là văn hóa dẫn dắt soi đường và tất cả những hình ảnh đó gộp lại với tôi chính là khoảng khắc đẹp nhất, một Việt Nam đang tự tin bước tới không phô trương ồn ào nhưng bền bỉ kiên định và đầy niềm tin.

PV: Có lẽ chính năng lượng ấy, năng lượng của lòng yêu nước, của tinh thần đoàn kết, đồng lòng đã tạo nền tảng cho những bước tiến ngoạn mục của Việt Nam trong suốt năm 2025 và biến những điều không thể thành có thể. ĐBQH Bùi Hoài Sơn nhìn nhận và đánh giá như thế nào về những dấu ấn và sự chuyển mình của đất nước trong năm qua?

ĐBQH Bùi Hoài Sơn: Năm 2025 nhiều người gọi đó là một dấu mốc lịch sử bởi chúng ta đã thực hiện nhiệm vụ chưa từng có đó là sắp xếp lại địa giới hành chính, tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Với tôi đây không chỉ là sự thay đổi về mặt tổ chức Nhà nước mà còn là một bước chuyển rất căn bản trong tư duy phát triển. Khi đi tiếp xúc cử tri ở nhiều nơi thì tôi nhận thấy rất rõ một tâm thế mới của đất nước đang bước vào một giai đoạn tổ chức lại nguồn lực để phát triệt nhanh hơn, bền vững hơn và công bằng hơn nhiều. Khi quyền hành, trách nhiệm được phân định rõ ràng hơn thì công việc phục vụ người dân trở nên chủ động và hiệu quả hơn, những thủ tục trung gian, những điểm nghẽn dần được tháo gỡ. Người dân vùng sâu, vùng xa, những nơi thường chịu nhiều thiệt hỏi thì giờ đây cảm nhận rõ hơn về sự hiện diện của Nhà nước, của chính sách phát triển. Điều đó không chỉ mang ý nghĩa hành chính mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tất nhiên bất kỳ một sự thay đổi lớn nào thì cũng kèm theo đó không ít thách thức nhưng điều khiến tôi thấy tin tưởng chính là tinh thần đồng thuận rất cao trong xã hội. Người dân hiểu rằng để đất nước phát triển mạnh mẽ hơn thì phải dám thay đổi, dám làm những việc khó, thậm chí là rất khó, còn đội ngũ cán bộ thì đang đỗ lực để thích ứng học hỏi và sáng tạo trong điều kiện mới.

PV: Trong sự chuyển mình ấy của đất nước, ông cảm nhận như thế nào về bản lĩnh, vị thế và niềm tin của dân tộc, thưa ĐBQH Bùi Hoài Sơn?

ĐBQH Bùi Hoài Sơn: Vâng đúng như câu hỏi đã gợi mở, sự vươn mình của đất nước không chỉ thể hiện qua những con số tăng trưởng, dù đó là những chỉ báo rất quan trọng, mà điều khiến tôi cảm nhận sâu sắc hơn, đó chính là sự thay đổi trong bản lĩnh, vị thế và niềm tin của dân tộc Việt Nam. Khi chúng tôi tiếp xúc cử tri hay gặp gỡ văn nghệ sĩ trí thức thì tôi thấy rất rõ một tinh thần chung là người Việt Nam luôn tin vào tương lai của đất nước mình hơn bao giờ hết. Chúng ta không chỉ mong đợi mà chúng ta còn chủ động góp phần tạo nên sự thay đổi đó và đó có thể là một doanh nhân dám đầu tư lớn vào công nghệ cao, những công trình lớn của đất nước hay một nhà khoa học miệt mài với những công trình mới hay các nghệ sĩ sáng tạo những tác phẩm mang bản sắc Việt Nam. Tôi cũng thấy bản lĩnh dân tộc được thử thách và khẳng định trong bối cảnh thế giới biến động khó lường. Trước những sức ép về kinh tế địa chính trị, biến đổi khí hậu hay an ninh phi truyền thống thì Việt Nam vẫn giữ vững ổn định chính trị, vẫn kiên định được mục tiêu phát triển linh hoạt trong điều hành và nhân văn trong các chính sách an sinh. Chúng ta chủ động hội nhập, đồng thời giữ vững độc lập tự chủ, mở cửa với thế giới nhưng không đánh mất bản sắc của mình. Đó là bản lĩnh của một dân tộc đã trải qua rất nhiều thử thách trong lịch sử và luôn biết đứng dậy mạnh mẽ hơn.

Khối chiến sĩ Tăng thiết giáp trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

PV: Năm 2025, một năm thật đặc biệt khi chúng ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn và thử thách để tỏa sáng. Theo ĐBQB Bùi Hoài Sơn, những yếu tố quyết định nào để tạo nên thành tựu của chúng ta trong năm qua?

ĐBQH Bùi Hoài Sơn: Mỗi thành tựu đất nước trong năm 2025 đều là kết quả tất yếu của rất nhiều các yếu tố đan xen, hỗ trợ lẫn nhau. Đó là thể chế đúng đắn, con người chất lượng và sự đồng thuận xã hội. Trong đó thể chế giữ vai trò dẫn dắt, còn con người là chủ thể sáng tạo và thực thi. Những kết quả nổi bật vừa qua cho thấy sự lãnh đạo sáng suốt, nhất quán của Đảng và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Tôi thấy những quyết sách lớn về sắp xếp đơn vị hành chính hay xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thị trường hay tăng cường phân cấp, phân quyền chuyển đổi số, phát triển văn hóa, khoa học công nghệ không chỉ được ban hành mà còn được triển khai một cách rất bài bản, rất kiên định. Thể chế ở đây không chỉ là những văn bản pháp luật mà còn là môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đề cao trách nhiệm giải trình và lấy con người làm trung tâm. Khi đường dây đã đúng rồi thì con tàu phát triển có thể chạy nhanh và an toàn hơn. Tuy nhiên thể chế có tốt đến đâu mà không có đội ngũ con người tận tâm tận lực thì khó thành công.

Tôi đã gặp rất nhiều cán bộ, công chức ở cơ sở, những người ngày đêm bám địa bàn, giải quyết từng vụ việc cụ thể hay những doanh nhân sẵn sàng chấp nhận rủi ro để mở ra không gian phát triển mới hay những trí thức văn nghệ sĩ lặng lẽ công hiến để bồi đắp cho đời sống tinh thần của xã hội và cả những người lao động miệt mài trên công trường, nhà máy và tuyến đường cao tốc đang xây dựng. Chính họ là những người hùng thầm lặng biến chủ trương thành hành động và biến khát vọng chung thành kết quả cụ thể.

PV: Năm 2026 lại bắt đầu, trong đó Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ là sự kiện mở đầu cho một hành trình mới. Ông kỳ vọng và đặt niềm tin như thế nào về sự bứt phá và tỏa sáng của đất nước chúng ta?

ĐBQH Bùi Hoài Sơn: Năm 2026 đang mở ra trước mắt chúng ta với dấu mốc rất đặc biệt, đó là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng nhất của đất nước mà còn là thời khắc khởi đầu trong một hành trình phát triển mới, nơi tầm nhìn khát vọng và những quyết sách sẽ tiếp tục được xác lập, dẫn dắt dân tộc ta đi lên trong bối cảnh thế giới đầy biến động nhanh, biến động sâu và khó lường. Cá nhân tôi đặt rất nhiều niềm tin vào giai đoạn mới này, bởi sau những trải nghiệm của năm 2025, năm của những cải cách mạnh mẽ về thể chế, về tổ chức, về quản trị quốc gia thì chúng ta đã tích lũy được một nền tảng đủ vững để bước vào quỹ đạo phát triển cao hơn.

Tôi kỳ vọng rằng Đại hội XIV sẽ tiếp tục khẳng định rõ hơn vai trò của văn hóa con người Việt Nam là nền tạng, là sức mạnh nội sinh, là động lực quan trọng, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hoặc công nghệ gắn với xây dựng một xã hội nhân văn đồng thuận và nghĩa tình. Tôi cũng tin rằng với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thì cán bộ các cấp sẽ tiếp tục trở thành lực lượng tiên phong trong sự nghiệp kiến tạo phát triển, khi thể chế tiếp tục được hoàn thiện, môi trường kinh doanh sáng tạo được cải thiện và các nguồn lực được phân bổ, minh bạch, hiệu quả hơn thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào những bước đột phá mới không chỉ về kinh tế được tăng trưởng tốt mà còn về chất lượng sống, về công bằng xã hội, về bản sắc và sức mạnh mềm quốc gia.

Trên hết tôi kỳ vọng rằng mỗi người dân Việt Nam của chúng ta từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược từ trong nước đến kiều bào năm châu sẽ tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. Lịch sử đã chứng minh khi cả dân tộc đồng lòng mọi mục tiêu dù lớn đến đâu cũng có thể trở thành hiện thực. Chúng ta đang đứng ở một điểm hẹn lịch sử sau khi đã sắp xếp lại giang sơn, tinh gọn bộ máy, củng cố nền tảng thì giờ là lúc đất nước bước vào giai đoạn tăng tốc và tỏa sáng. Tôi tin rằng với bản lĩnh đã được hun đúc qua nhiều thế hệ, với trí tuệ và khát vọng của con người Việt Nam, Đại hội XIV sẽ mở ra một chương mới rực rỡ hơn trong hành trình phát triển của dân tộc, một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân văn và bền vững.

PV: Trân trọng cảm ơn ĐBQH Bùi Hoài Sơn!